freeze написав:
Плохо, что динамика плохая.
В конце концов можно адаптироваться и к + 200 новым смертям в день.
Но непонятно, где закончится восходящая динамика.
Не только у нас, а в целом по миру - особенно в Европе утерян контроль над прохождением пандемии, дикие шарахания - полный локдаун, потом - нет снимаем не нужен, потом - давайте отдельные просто меры какие-то, потом - нет давайте усилим, потом - давайте может полный опять локдаун, нет - может не надо.
И это на фоне отсутствия прорыва в области лекарственного лечения и непонятности перспектив вакцинации.
Давайте быть честными, все происходящее логично, человеку пора освобождать планету, заигрался в венец творения.