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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2095209620972098>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 49
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
27%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
14%
7
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:02

  freeze написав:
  vetka написав:Пора рыть бункер


Плохо, что динамика плохая.
В конце концов можно адаптироваться и к + 200 новым смертям в день.
Но непонятно, где закончится восходящая динамика.
Не только у нас, а в целом по миру - особенно в Европе утерян контроль над прохождением пандемии, дикие шарахания - полный локдаун, потом - нет снимаем не нужен, потом - давайте отдельные просто меры какие-то, потом - нет давайте усилим, потом - давайте может полный опять локдаун, нет - может не надо.
И это на фоне отсутствия прорыва в области лекарственного лечения и непонятности перспектив вакцинации.

Давайте быть честными, все происходящее логично, человеку пора освобождать планету, заигрался в венец творения.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:человеку пора освобождать планету

Вы планируете помогать освободителям? Или пусть кто-то другой,а вы в порядке плановой очереди?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:49

  Hotab написав:
  vetka написав:человеку пора освобождать планету

Вы планируете помогать освободителям? Или пусть кто-то другой,а вы в порядке плановой очереди?

всё в порядке живой очереди :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:54

  _Mykola_ написав:Ой+, Тракторист, vetka... а как такая ситуация? Вы уверены что Вам или Вашим близким такое не понадобится в скором времени?

Это к вопросу "всего лишь грипп" и зачем носить маски, и ограничивать вильнолюдей...

"Мама дихає". Як українці шукають кисень, щоб врятувати життя рідним, хворим на COVID-19"
https://life.liga.net/istoriyi/intervie ... m-covid-19


Що саме таке? Я якраз перехворів, багато моїх знайомих і родичів перехворіли з різним перебігом, навіть десь 50 на 50 з усіх. Локдаун, на мою думку, був абсолютно безтолковим. Розігнана паніка також.
В свою чергу думаю, що нагнітають тут якраз ті, хто більше по теліку страшних картинок надивився. Життя не зупиняється і з ковідом і з війною і з всякими іншими форс-мажорами. І не заховаєтесь від нього.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:50

  Uppi написав:Вот адекватный человек , специалист объясняет .Почему во время пика коронавируса в Швеции был наибольший спад? - вирусолог Надежда Жолобак


Вы сами слушаете этого "адекватного человека"?
Было интересно узнать, что грипп, как и пр. ОРЗ, это летние заболевания. :)

Ну и упрёки в адрес "Ланцета" по поводу коллективного иммунитета. Вирусолог не понимает разницу между достижением коллективного иммунитета в результате массового заболевания разной степени тяжести (в т.ч. и смертельные случаи) и массовой вакцинации.

Да и о Швеции...
Сейчас там такой же всплеск заболеваемости, как и в остальной Европе. Значительно больше чем было в мае-июне. Смертей пока мало. Но их сравнительно мало (по сравнению с первой волной) и в других европейских странах
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:05

  Ой+ написав:.....
Життя не зупиняється і з ковідом і з війною і з всякими іншими форс-мажорами. І не заховаєтесь від нього.

Життя не зупиняється, тут Вы правы.
Ну так давайте не будем бороться и против 3-й мировой. Устроим уже, израсходуем все ядерные боеприпасы и проблем потом, глядишь, не будет. А жизнь не остановится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:32

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:Чехия передает привет трактористам, которые никак не замечали там ничего этакого.
Напоминаю,общая ежедневная "нормальная" смертность в Чехии - менее 300 человек в день.
Ну а Ковид приносит вот столько в ноябре:

Зображення

Не очень понятно.
В Вашей табличке тоже меньше 300 смертей в день.

В моей табличке только ковидные смерти. А обычные 300 в день никуда не делись. Чтобы примерно понимать, ковидных 200 в день- это много или мало?

долго рисовали ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:36

  antey1969 написав:Вчера вечером зашел в Спортлайф.
Народа как селедок в банке, вентиляция еле справляется. У меня то иммуноглобулинов М выше крыши, а вот у всей остальной тусовки - не уверен.
И зачем было закрывать ВУЗы, заставлять носить маски в магазинах, когда в каждом районе такой вот развеселый рассадник короны гнездится

если человек болен ему не до тренировок - ему спать хочеться и голова болит, слабость. А если симптомов нету и слабости нету и то и разнощик из него плохой , да и група риска по спортлайфах не шастает !

хорошо хоть спорт лайф не трогают :oops: я там бываю если что.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:40

  Starikan написав:Надо бы тоже сделать анализ IgM - никак не соберусь.

я так и не до конца понял что лучше IgM или IgG :?: в чем отличия
Востаннє редагувалось yama в Сер 04 лис, 2020 16:45, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:44

  yama написав:
  Hotab написав:
  Hotab написав:Чехия передает привет трактористам, которые никак не замечали там ничего этакого.
Напоминаю,общая ежедневная "нормальная" смертность в Чехии - менее 300 человек в день.
Ну а Ковид приносит вот столько в ноябре:

Зображення

В моей табличке только ковидные смерти. А обычные 300 в день никуда не делись. Чтобы примерно понимать, ковидных 200 в день- это много или мало?

долго рисовали ?

Вы мне оплатите почасово?
Hotab
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