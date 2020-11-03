Плохо, что динамика плохая. В конце концов можно адаптироваться и к + 200 новым смертям в день. Но непонятно, где закончится восходящая динамика. Не только у нас, а в целом по миру - особенно в Европе утерян контроль над прохождением пандемии, дикие шарахания - полный локдаун, потом - нет снимаем не нужен, потом - давайте отдельные просто меры какие-то, потом - нет давайте усилим, потом - давайте может полный опять локдаун, нет - может не надо. И это на фоне отсутствия прорыва в области лекарственного лечения и непонятности перспектив вакцинации.
Давайте быть честными, все происходящее логично, человеку пора освобождать планету, заигрался в венец творения.
Що саме таке? Я якраз перехворів, багато моїх знайомих і родичів перехворіли з різним перебігом, навіть десь 50 на 50 з усіх. Локдаун, на мою думку, був абсолютно безтолковим. Розігнана паніка також. В свою чергу думаю, що нагнітають тут якраз ті, хто більше по теліку страшних картинок надивився. Життя не зупиняється і з ковідом і з війною і з всякими іншими форс-мажорами. І не заховаєтесь від нього.
Uppi написав:Вот адекватный человек , специалист объясняет .Почему во время пика коронавируса в Швеции был наибольший спад? - вирусолог Надежда Жолобак
Вы сами слушаете этого "адекватного человека"? Было интересно узнать, что грипп, как и пр. ОРЗ, это летние заболевания.
Ну и упрёки в адрес "Ланцета" по поводу коллективного иммунитета. Вирусолог не понимает разницу между достижением коллективного иммунитета в результате массового заболевания разной степени тяжести (в т.ч. и смертельные случаи) и массовой вакцинации.
Да и о Швеции... Сейчас там такой же всплеск заболеваемости, как и в остальной Европе. Значительно больше чем было в мае-июне. Смертей пока мало. Но их сравнительно мало (по сравнению с первой волной) и в других европейских странах
Hotab написав:Чехия передает привет трактористам, которые никак не замечали там ничего этакого. Напоминаю,общая ежедневная "нормальная" смертность в Чехии - менее 300 человек в день. Ну а Ковид приносит вот столько в ноябре:
Не очень понятно. В Вашей табличке тоже меньше 300 смертей в день.
В моей табличке только ковидные смерти. А обычные 300 в день никуда не делись. Чтобы примерно понимать, ковидных 200 в день- это много или мало?
долго рисовали ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
antey1969 написав:Вчера вечером зашел в Спортлайф. Народа как селедок в банке, вентиляция еле справляется. У меня то иммуноглобулинов М выше крыши, а вот у всей остальной тусовки - не уверен. И зачем было закрывать ВУЗы, заставлять носить маски в магазинах, когда в каждом районе такой вот развеселый рассадник короны гнездится
если человек болен ему не до тренировок - ему спать хочеться и голова болит, слабость. А если симптомов нету и слабости нету и то и разнощик из него плохой , да и група риска по спортлайфах не шастает !
хорошо хоть спорт лайф не трогают я там бываю если что.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Starikan написав:Надо бы тоже сделать анализ IgM - никак не соберусь.
я так и не до конца понял что лучше IgM или IgG в чем отличия
Востаннє редагувалось yama в Сер 04 лис, 2020 16:45, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Hotab написав:Чехия передает привет трактористам, которые никак не замечали там ничего этакого. Напоминаю,общая ежедневная "нормальная" смертность в Чехии - менее 300 человек в день. Ну а Ковид приносит вот столько в ноябре:
В моей табличке только ковидные смерти. А обычные 300 в день никуда не делись. Чтобы примерно понимать, ковидных 200 в день- это много или мало?