Додано: Сер 04 лис, 2020 13:50

Uppi написав: Вот адекватный человек , специалист объясняет .Почему во время пика коронавируса в Швеции был наибольший спад? - вирусолог Надежда Жолобак



Вот адекватный человек , специалист объясняет .Почему во время пика коронавируса в Швеции был наибольший спад? - вирусолог Надежда Жолобак

Вы сами слушаете этого "адекватного человека"?Было интересно узнать, что грипп, как и пр. ОРЗ, это летние заболевания.Ну и упрёки в адрес "Ланцета" по поводу коллективного иммунитета. Вирусолог не понимает разницу между достижением коллективного иммунитета в результате массового заболевания разной степени тяжести (в т.ч. и смертельные случаи) и массовой вакцинации.Да и о Швеции...Сейчас там такой же всплеск заболеваемости, как и в остальной Европе. Значительно больше чем было в мае-июне. Смертей пока мало. Но их сравнительно мало (по сравнению с первой волной) и в других европейских странах