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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:45
yama написав:
я так и не до конца поняk что лучше IgM или IgG
в чем отличия
M інформують про активну стадію хвороби, а кількість G покаже рівень антитіл, якщо вже перехворів і як давно, адже їх кількість з часом знижується.
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stryzhko
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Додано: Сер 04 лис, 2020 17:05
stryzhko написав: yama написав:
я так и не до конца поняk что лучше IgM или IgG
в чем отличия
M інформують про активну стадію хвороби, а кількість G покаже рівень антитіл, якщо вже перехворів і як давно, адже їх кількість з часом знижується.
так А теж про активну ? тоді в чому різниця А і М ?
Антитела/иммуноглобулины – супергерои
Антитела или иммуноглобулины (Ig) – это «защитники» нашего организма от различных вирусов, бактерий и прочих инфекционных агентов. Иммунная система человека настолько умна, что при вторжении в организм возбудителей различных инфекций она начинает производить специфические белки, цель которых – «уничтожить» и «запомнить» эту инфекцию. При повторной встрече с возбудителем, антитела вырабатываются быстро и в большем количестве, и могут нейтрализовать этот микроорганизм без всяких последствий для организма.
Определение в крови различных классов антител является информативным свидетельством текущего или прошлого инфекционного процесса, помогает оценить стадию развития инфекции. Уровень антител и динамика антительного ответа у разных людей могут отличаться. Это зависит от состояния иммунной системы человека, наличия сопутствующих заболеваний и других факторов. В частности, при COVID-19 иммуноглобулины начинают формироваться в среднем через 7-14 дней после контакта с вирусом. Важно понимать, что поскольку антитела начинают вырабатываться не с первого дня инфицирования, то и тест на иммуноглобулины может быть отрицательным, ведь тестирование может попасть на период, когда организм еще не успел сформировать иммунный ответ.
Иммуноглобулины класса M к SARS-CоV-2 (IgM)
Их уровень обычно становится доступным для обнаружения не ранее 1-2 недель от контакта с возбудителем (не ранее 5 дней от появления симптомов при симптоматическом течении), а общий период вероятного выявления антител класса M чаще составляет менее 2-3 месяцев – в течение этого времени IgM антитела постепенно полностью сменяются на IgG. Таким образом, обнаружение антител класса M может указывать на недавнее инфицирование SARS CoV-2. Однако, результат этого теста сам по себе не может служить основанием для диагностических заключений. Уровень антител и динамика антительного ответа могут индивидуально варьировать.
Иммуноглобулины класса G к SARS-CоV-2 (IgG)
IgG начинают определяться в крови примерно с 21-28 дня от момента заражения, их уровень долгое время может оставаться высоким. По наличию и уровню IgG антител в крови можно судить о факте инфицирования в прошлом и определить наличие специфического иммунного ответа.
не понятно если месяц назад грубо был негативный ПЦР то делать М и G или хватит G . хотя вопрос в 250 грн ..можно сказать не вопрос G - 500 грн G+М =750
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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yama
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