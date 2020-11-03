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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2095209620972098 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 50 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 13 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 10% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 24 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 16% 8 Всього голосів : 50 Додано: Сер 04 лис, 2020 16:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: я так и не до конца поняk что лучше IgM или IgG в чем отличия я так и не до конца поняk что лучше IgM или IgGв чем отличия

M інформують про активну стадію хвороби, а кількість G покаже рівень антитіл, якщо вже перехворів і як давно, адже їх кількість з часом знижується. M інформують про активну стадію хвороби, а кількість G покаже рівень антитіл, якщо вже перехворів і як давно, адже їх кількість з часом знижується. stryzhko Повідомлень: 1396 З нами з: 04.10.16 Подякував: 337 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 17:05 stryzhko написав: yama написав: я так и не до конца поняk что лучше IgM или IgG в чем отличия я так и не до конца поняk что лучше IgM или IgGв чем отличия

M інформують про активну стадію хвороби, а кількість G покаже рівень антитіл, якщо вже перехворів і як давно, адже їх кількість з часом знижується. M інформують про активну стадію хвороби, а кількість G покаже рівень антитіл, якщо вже перехворів і як давно, адже їх кількість з часом знижується.

так А теж про активну ? тоді в чому різниця А і М ?

Антитела/иммуноглобулины – супергерои



Антитела или иммуноглобулины (Ig) – это «защитники» нашего организма от различных вирусов, бактерий и прочих инфекционных агентов. Иммунная система человека настолько умна, что при вторжении в организм возбудителей различных инфекций она начинает производить специфические белки, цель которых – «уничтожить» и «запомнить» эту инфекцию. При повторной встрече с возбудителем, антитела вырабатываются быстро и в большем количестве, и могут нейтрализовать этот микроорганизм без всяких последствий для организма.



Определение в крови различных классов антител является информативным свидетельством текущего или прошлого инфекционного процесса, помогает оценить стадию развития инфекции. Уровень антител и динамика антительного ответа у разных людей могут отличаться. Это зависит от состояния иммунной системы человека, наличия сопутствующих заболеваний и других факторов. В частности, при COVID-19 иммуноглобулины начинают формироваться в среднем через 7-14 дней после контакта с вирусом. Важно понимать, что поскольку антитела начинают вырабатываться не с первого дня инфицирования, то и тест на иммуноглобулины может быть отрицательным, ведь тестирование может попасть на период, когда организм еще не успел сформировать иммунный ответ.



Иммуноглобулины класса M к SARS-CоV-2 (IgM)



Их уровень обычно становится доступным для обнаружения не ранее 1-2 недель от контакта с возбудителем (не ранее 5 дней от появления симптомов при симптоматическом течении), а общий период вероятного выявления антител класса M чаще составляет менее 2-3 месяцев – в течение этого времени IgM антитела постепенно полностью сменяются на IgG. Таким образом, обнаружение антител класса M может указывать на недавнее инфицирование SARS CoV-2. Однако, результат этого теста сам по себе не может служить основанием для диагностических заключений. Уровень антител и динамика антительного ответа могут индивидуально варьировать.



Иммуноглобулины класса G к SARS-CоV-2 (IgG)



IgG начинают определяться в крови примерно с 21-28 дня от момента заражения, их уровень долгое время может оставаться высоким. По наличию и уровню IgG антител в крови можно судить о факте инфицирования в прошлом и определить наличие специфического иммунного ответа. не понятно если месяц назад грубо был негативный ПЦР то делать М и G или хватит G . хотя вопрос в 250 грн ..можно сказать не вопрос G - 500 грн G+М =750 так А теж про активну ? тоді в чому різниця А і М ?не понятно если месяц назад грубо был негативный ПЦР то делать М и G или хватит G . хотя вопрос в 250 грн ..можно сказать не вопрос G - 500 грн G+М =750 "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2904 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5729 раз. Подякували: 599 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 17:09 freeze написав: Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз.

Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ? Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз.Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?

в мае про аспирин писали - жуткий яд:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ecaf44f9a7947ce0fa2b418

в октябре - жутко полезный:

https://live24.ru/nauka/37805-v-borbe-p ... pirin.html

вот и верь людям... в мае про аспирин писали - жуткий яд:в октябре - жутко полезный:вот и верь людям... edvardd

Повідомлень: 6404 З нами з: 20.11.08 Подякував: 102 раз. Подякували: 1598 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 18:33 ЛАД написав: Ой+ написав: .....

Життя не зупиняється і з ковідом і з війною і з всякими іншими форс-мажорами. І не заховаєтесь від нього. .....Життя не зупиняється і з ковідом і з війною і з всякими іншими форс-мажорами. І не заховаєтесь від нього.

Життя не зупиняється, тут Вы правы.

Ну так давайте не будем бороться и против 3-й мировой. Устроим уже, израсходуем все ядерные боеприпасы и проблем потом, глядишь, не будет. А жизнь не остановится. Життя не зупиняється, тут Вы правы.Ну так давайте не будем бороться и против 3-й мировой. Устроим уже, израсходуем все ядерные боеприпасы и проблем потом, глядишь, не будет. А жизнь не остановится.



"Трактор в полі: дир-дир-дир! Хто за що, а ми за мир!"©

Та боріться на здоров'я.

Такий накал пристрастей і звинувачення, що в бажаннях звести світу батьків та всіх існуючих гріхах, просто не до дискусії. Таке враження, що дехто попав під дію чогось страшнішого за ковід. Так я не проти певних розумних реальних заходів, а не декларації чогось там всеосяжного, яке насправді виконується, якраз тими, які і не були в групах ризику. А заробітчан весною добами пропускали через обмежені пункти і т.д.

Хотів в якійсь мірі заспокоїти багатьох від панічних атак, але так і щасливим нікого зі сторони не зробиш, так і цифри та їх тлумачення кожен підбирає зі своєї мотивації.



Starikan написав: Надо бы тоже сделать анализ IgM - никак не соберусь. Надо бы тоже сделать анализ IgM - никак не соберусь.



Навряд чи у Вас не було би симптомів, ще до тесту. "Трактор в полі: дир-дир-дир! Хто за що, а ми за мир!"©Та боріться на здоров'я.Такий накал пристрастей і звинувачення, що в бажаннях звести світу батьків та всіх існуючих гріхах, просто не до дискусії. Таке враження, що дехто попав під дію чогось страшнішого за ковід. Так я не проти певних розумних реальних заходів, а не декларації чогось там всеосяжного, яке насправді виконується, якраз тими, які і не були в групах ризику. А заробітчан весною добами пропускали через обмежені пункти і т.д.Хотів в якійсь мірі заспокоїти багатьох від панічних атак, але так і щасливим нікого зі сторони не зробиш, так і цифри та їх тлумачення кожен підбирає зі своєї мотивації.Навряд чи у Вас не було би симптомів, ще до тесту. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3816 З нами з: 19.04.12 Подякував: 53 раз. Подякували: 473 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2095209620972098 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 04 лис, 2020 13:37