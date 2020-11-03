Антитела/иммуноглобулины – супергерои



Антитела или иммуноглобулины (Ig) – это «защитники» нашего организма от различных вирусов, бактерий и прочих инфекционных агентов. Иммунная система человека настолько умна, что при вторжении в организм возбудителей различных инфекций она начинает производить специфические белки, цель которых – «уничтожить» и «запомнить» эту инфекцию. При повторной встрече с возбудителем, антитела вырабатываются быстро и в большем количестве, и могут нейтрализовать этот микроорганизм без всяких последствий для организма.



Определение в крови различных классов антител является информативным свидетельством текущего или прошлого инфекционного процесса, помогает оценить стадию развития инфекции. Уровень антител и динамика антительного ответа у разных людей могут отличаться. Это зависит от состояния иммунной системы человека, наличия сопутствующих заболеваний и других факторов. В частности, при COVID-19 иммуноглобулины начинают формироваться в среднем через 7-14 дней после контакта с вирусом. Важно понимать, что поскольку антитела начинают вырабатываться не с первого дня инфицирования, то и тест на иммуноглобулины может быть отрицательным, ведь тестирование может попасть на период, когда организм еще не успел сформировать иммунный ответ.



Иммуноглобулины класса M к SARS-CоV-2 (IgM)



Их уровень обычно становится доступным для обнаружения не ранее 1-2 недель от контакта с возбудителем (не ранее 5 дней от появления симптомов при симптоматическом течении), а общий период вероятного выявления антител класса M чаще составляет менее 2-3 месяцев – в течение этого времени IgM антитела постепенно полностью сменяются на IgG. Таким образом, обнаружение антител класса M может указывать на недавнее инфицирование SARS CoV-2. Однако, результат этого теста сам по себе не может служить основанием для диагностических заключений. Уровень антител и динамика антительного ответа могут индивидуально варьировать.



Иммуноглобулины класса G к SARS-CоV-2 (IgG)



IgG начинают определяться в крови примерно с 21-28 дня от момента заражения, их уровень долгое время может оставаться высоким. По наличию и уровню IgG антител в крови можно судить о факте инфицирования в прошлом и определить наличие специфического иммунного ответа.