yama написав:я так и не до конца поняk что лучше IgM или IgG в чем отличия
M інформують про активну стадію хвороби, а кількість G покаже рівень антитіл, якщо вже перехворів і як давно, адже їх кількість з часом знижується.
так А теж про активну ? тоді в чому різниця А і М ?
Антитела/иммуноглобулины – супергерои
Антитела или иммуноглобулины (Ig) – это «защитники» нашего организма от различных вирусов, бактерий и прочих инфекционных агентов. Иммунная система человека настолько умна, что при вторжении в организм возбудителей различных инфекций она начинает производить специфические белки, цель которых – «уничтожить» и «запомнить» эту инфекцию. При повторной встрече с возбудителем, антитела вырабатываются быстро и в большем количестве, и могут нейтрализовать этот микроорганизм без всяких последствий для организма.
Определение в крови различных классов антител является информативным свидетельством текущего или прошлого инфекционного процесса, помогает оценить стадию развития инфекции. Уровень антител и динамика антительного ответа у разных людей могут отличаться. Это зависит от состояния иммунной системы человека, наличия сопутствующих заболеваний и других факторов. В частности, при COVID-19 иммуноглобулины начинают формироваться в среднем через 7-14 дней после контакта с вирусом. Важно понимать, что поскольку антитела начинают вырабатываться не с первого дня инфицирования, то и тест на иммуноглобулины может быть отрицательным, ведь тестирование может попасть на период, когда организм еще не успел сформировать иммунный ответ.
Иммуноглобулины класса M к SARS-CоV-2 (IgM)
Их уровень обычно становится доступным для обнаружения не ранее 1-2 недель от контакта с возбудителем (не ранее 5 дней от появления симптомов при симптоматическом течении), а общий период вероятного выявления антител класса M чаще составляет менее 2-3 месяцев – в течение этого времени IgM антитела постепенно полностью сменяются на IgG. Таким образом, обнаружение антител класса M может указывать на недавнее инфицирование SARS CoV-2. Однако, результат этого теста сам по себе не может служить основанием для диагностических заключений. Уровень антител и динамика антительного ответа могут индивидуально варьировать.
Иммуноглобулины класса G к SARS-CоV-2 (IgG)
IgG начинают определяться в крови примерно с 21-28 дня от момента заражения, их уровень долгое время может оставаться высоким. По наличию и уровню IgG антител в крови можно судить о факте инфицирования в прошлом и определить наличие специфического иммунного ответа.
не понятно если месяц назад грубо был негативный ПЦР то делать М и G или хватит G . хотя вопрос в 250 грн ..можно сказать не вопрос G - 500 грн G+М =750
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз. Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?
Вчені виявили, що батьки школярів не в групі ризику, яка підлягає госпіталізації COVID-19 А для дорослих старше 65 років, які проживають з дітьми, не було підвищеного ризику зараження або смерті – незалежно від того, скільки років дітям. https://life.pravda.com.ua/society/2020/11/4/242899/
Starikan написав:Надо бы тоже сделать анализ IgM - никак не соберусь.
Навряд чи у Вас не було би симптомів, ще до тесту.
Starikan написав: Надо бы тоже сделать анализ IgM - никак не соберусь.
я так и не до конца понял что лучше IgM или IgG в чем отличия
Я исправил, имелось в виду IgG. М - это в самом начале заболевания.
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freeze написав:Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз. Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?
freeze написав:Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз. Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?