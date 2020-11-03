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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2095209620972098

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 50
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:я так и не до конца поняk что лучше IgM или IgG :?: в чем отличия

M інформують про активну стадію хвороби, а кількість G покаже рівень антитіл, якщо вже перехворів і як давно, адже їх кількість з часом знижується.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:05

  stryzhko написав:
yama написав:я так и не до конца поняk что лучше IgM или IgG :?: в чем отличия

M інформують про активну стадію хвороби, а кількість G покаже рівень антитіл, якщо вже перехворів і як давно, адже їх кількість з часом знижується.

так А теж про активну ? тоді в чому різниця А і М ?
Антитела/иммуноглобулины – супергерои

Антитела или иммуноглобулины (Ig) – это «защитники» нашего организма от различных вирусов, бактерий и прочих инфекционных агентов. Иммунная система человека настолько умна, что при вторжении в организм возбудителей различных инфекций она начинает производить специфические белки, цель которых – «уничтожить» и «запомнить» эту инфекцию. При повторной встрече с возбудителем, антитела вырабатываются быстро и в большем количестве, и могут нейтрализовать этот микроорганизм без всяких последствий для организма.

Определение в крови различных классов антител является информативным свидетельством текущего или прошлого инфекционного процесса, помогает оценить стадию развития инфекции. Уровень антител и динамика антительного ответа у разных людей могут отличаться. Это зависит от состояния иммунной системы человека, наличия сопутствующих заболеваний и других факторов. В частности, при COVID-19 иммуноглобулины начинают формироваться в среднем через 7-14 дней после контакта с вирусом. Важно понимать, что поскольку антитела начинают вырабатываться не с первого дня инфицирования, то и тест на иммуноглобулины может быть отрицательным, ведь тестирование может попасть на период, когда организм еще не успел сформировать иммунный ответ.

Иммуноглобулины класса M к SARS-CоV-2 (IgM)

Их уровень обычно становится доступным для обнаружения не ранее 1-2 недель от контакта с возбудителем (не ранее 5 дней от появления симптомов при симптоматическом течении), а общий период вероятного выявления антител класса M чаще составляет менее 2-3 месяцев – в течение этого времени IgM антитела постепенно полностью сменяются на IgG. Таким образом, обнаружение антител класса M может указывать на недавнее инфицирование SARS CoV-2. Однако, результат этого теста сам по себе не может служить основанием для диагностических заключений. Уровень антител и динамика антительного ответа могут индивидуально варьировать.

Иммуноглобулины класса G к SARS-CоV-2 (IgG)

IgG начинают определяться в крови примерно с 21-28 дня от момента заражения, их уровень долгое время может оставаться высоким. По наличию и уровню IgG антител в крови можно судить о факте инфицирования в прошлом и определить наличие специфического иммунного ответа.
не понятно если месяц назад грубо был негативный ПЦР то делать М и G или хватит G . хотя вопрос в 250 грн ..можно сказать не вопрос G - 500 грн G+М =750
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:09

  freeze написав:Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз.
Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?

в мае про аспирин писали - жуткий яд:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ecaf44f9a7947ce0fa2b418
в октябре - жутко полезный:
https://live24.ru/nauka/37805-v-borbe-p ... pirin.html
вот и верь людям...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:33

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:.....
Життя не зупиняється і з ковідом і з війною і з всякими іншими форс-мажорами. І не заховаєтесь від нього.

Життя не зупиняється, тут Вы правы.
Ну так давайте не будем бороться и против 3-й мировой. Устроим уже, израсходуем все ядерные боеприпасы и проблем потом, глядишь, не будет. А жизнь не остановится.


"Трактор в полі: дир-дир-дир! Хто за що, а ми за мир!"©
Та боріться на здоров'я.
Такий накал пристрастей і звинувачення, що в бажаннях звести світу батьків та всіх існуючих гріхах, просто не до дискусії. Таке враження, що дехто попав під дію чогось страшнішого за ковід. Так я не проти певних розумних реальних заходів, а не декларації чогось там всеосяжного, яке насправді виконується, якраз тими, які і не були в групах ризику. А заробітчан весною добами пропускали через обмежені пункти і т.д.
Хотів в якійсь мірі заспокоїти багатьох від панічних атак, але так і щасливим нікого зі сторони не зробиш, так і цифри та їх тлумачення кожен підбирає зі своєї мотивації.
Вчені виявили, що батьки школярів не в групі ризику, яка підлягає госпіталізації COVID-19
А для дорослих старше 65 років, які проживають з дітьми, не було підвищеного ризику зараження або смерті – незалежно від того, скільки років дітям. https://life.pravda.com.ua/society/2020/11/4/242899/


  Starikan написав:Надо бы тоже сделать анализ IgM - никак не соберусь.


Навряд чи у Вас не було би симптомів, ще до тесту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:10

  yama написав:
  Starikan написав: Надо бы тоже сделать анализ IgM - никак не соберусь.
я так и не до конца понял что лучше IgM или IgG :?: в чем отличия

Я исправил, имелось в виду IgG.
М - это в самом начале заболевания.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:30

Глянул на глобальную статистику - на днях будет побит апрельский антирекорд по количеству смертей в сутки (
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:31

  edvardd написав:
  freeze написав:Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз.
Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?

в мае про аспирин писали - жуткий яд:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ecaf44f9a7947ce0fa2b418
в октябре - жутко полезный:
https://live24.ru/nauka/37805-v-borbe-p ... pirin.html
вот и верь людям...


Свежую партию завезли, продать надо. Разве непонятно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:44

  Ratatui написав:
  edvardd написав:
  freeze написав:Позвонила знакомая из Киева, много лет не виделись, удивился звонку, оказывается просто ей надо было с кем-то поговорить. В течение месяца вся семья у них, и она сама переболела коронавирусом. Все перенесли относительно легко, а вот матушка её умерла, думаю, где-то в районе 80 ей было. Тоже относительно легко перенесла, несколько дней небольшая температура, кашель не очень сильный, выздоравливать начала, по дому уже дела делать, но неожиданно начался массированный тромбоз.
Медицина у нас, конечно, ах, и эх, хотя бы банальный аспирин нельзя было человеку прописать ?

в мае про аспирин писали - жуткий яд:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ecaf44f9a7947ce0fa2b418
в октябре - жутко полезный:
https://live24.ru/nauka/37805-v-borbe-p ... pirin.html
вот и верь людям...


Свежую партию завезли, продать надо. Разве непонятно.


Аспирин давно потерял свой патент, достаточно дешев и выпускается почти во всех странах. Смысл кому-то пиарить дешевый товар, это же не ремдесивир за хуеву тучу денег. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:50

freeze

Аспирин давно потерял свой патент, достаточно дешев и выпускается почти во всех странах. Смысл кому-то пиарить дешевый товар, это же не ремдесивир за хуеву тучу денег. :mrgreen:[/quote]

маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение?
Ratatui
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