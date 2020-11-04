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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2096209720982099 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 50 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 13 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 10% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 24 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 16% 8 Всього голосів : 50 Додано: Сер 04 лис, 2020 20:30 zРадио написав: Ratatui написав: freeze



маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение? маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение?



Столько статей о цИнке, а вы никак его написание не усвоите



PS: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний Столько статей о цИнке, а вы никак его написание не усвоитеPS: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний

Кушайте умеренно цитрусовые, петрушку, капусту(С), тунец, сардину, яйца, молоко(D), и никакие витамины покупать не придется. Кушайте умеренно цитрусовые, петрушку, капусту(С), тунец, сардину, яйца, молоко(D), и никакие витамины покупать не придется. antey1969 1

Повідомлень: 10107 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1226 раз. Подякували: 2846 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 20:36 zРадио написав: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний



Купи 20 соток и простой раком лето в трусах с лопатой и с тяпкой. Весной и в бархатный сезон к морю в Турцию. Зимой на Занзибар или на Сейшелы.

Солнце, воздух и вода -

Наши лучшие друзья.

Никакие витамины и виагры не понадобятся. Купи 20 соток и простой раком лето в трусах с лопатой и с тяпкой. Весной и в бархатный сезон к морю в Турцию. Зимой на Занзибар или на Сейшелы.Солнце, воздух и вода -Наши лучшие друзья.Никакие витамины и виагры не понадобятся. Libo 2

Повідомлень: 8631 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4071 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 21:10 zРадио написав: Ratatui написав: freeze



маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение? маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение?



Столько статей о цИнке, а вы никак его написание не усвоите



PS: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний Столько статей о цИнке, а вы никак его написание не усвоитеPS: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний



Ага только забывают сообщать, что он почти нифига не усваивается искуственный. И чтобы хоть как-то усвоиться к нему надо подключать кальций. Ну а дальше пошло и поехало, что при передозировке кальция начинается... ну вы поняли. Ага только забывают сообщать, что он почти нифига не усваивается искуственный. И чтобы хоть как-то усвоиться к нему надо подключать кальций. Ну а дальше пошло и поехало, что при передозировке кальция начинается... ну вы поняли. Ratatui

Повідомлень: 7266 З нами з: 30.11.12 Подякував: 111 раз. Подякували: 690 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 21:38 Что там по ковиду в США? За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13136 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7307 раз. Подякували: 3460 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2096209720982099 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7273 1670742

ЛОБ Сер 04 лис, 2020 13:37