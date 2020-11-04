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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2096209720982099

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 50
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:30

  zРадио написав:
  Ratatui написав:freeze

маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение?


Столько статей о цИнке, а вы никак его написание не усвоите :mrgreen:

PS: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний

Кушайте умеренно цитрусовые, петрушку, капусту(С), тунец, сардину, яйца, молоко(D), и никакие витамины покупать не придется.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:36

  zРадио написав: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний


Купи 20 соток и простой раком лето в трусах с лопатой и с тяпкой. Весной и в бархатный сезон к морю в Турцию. Зимой на Занзибар или на Сейшелы.
Солнце, воздух и вода -
Наши лучшие друзья.
Никакие витамины и виагры не понадобятся. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:10

  zРадио написав:
  Ratatui написав:freeze

маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение?


Столько статей о цИнке, а вы никак его написание не усвоите :mrgreen:

PS: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний


Ага только забывают сообщать, что он почти нифига не усваивается искуственный. И чтобы хоть как-то усвоиться к нему надо подключать кальций. Ну а дальше пошло и поехало, что при передозировке кальция начинается... ну вы поняли.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:38

Что там по ковиду в США?
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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ЛОБ

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