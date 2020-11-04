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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:30
zРадио написав: Ratatui написав:freeze
маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение?
Столько статей о цИнке, а вы никак его написание не усвоите
PS: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний
Кушайте умеренно цитрусовые, петрушку, капусту(С), тунец, сардину, яйца, молоко(D), и никакие витамины покупать не придется.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 20:36
zРадио написав:
насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний
Купи 20 соток и простой раком лето в трусах с лопатой и с тяпкой. Весной и в бархатный сезон к морю в Турцию. Зимой на Занзибар или на Сейшелы.Солнце, воздух и вода -
Наши лучшие друзья.
Никакие витамины и виагры не понадобятся.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:10
zРадио написав: Ratatui написав:freeze
маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение?
Столько статей о цИнке, а вы никак его написание не усвоите
PS: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний
Ага только забывают сообщать, что он почти нифига не усваивается искуственный. И чтобы хоть как-то усвоиться к нему надо подключать кальций. Ну а дальше пошло и поехало, что при передозировке кальция начинается... ну вы поняли.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:38
Что там по ковиду в США?
За Виталия Наливкина!
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