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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2097209820992100>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 50
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:30

  zРадио написав:
  Ratatui написав:freeze

маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение?


Столько статей о цИнке, а вы никак его написание не усвоите :mrgreen:

PS: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний

Кушайте умеренно цитрусовые, петрушку, капусту(С), тунец, сардину, яйца, молоко(D), и никакие витамины покупать не придется.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:10

  zРадио написав:
  Ratatui написав:freeze

маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение?


Столько статей о цИнке, а вы никак его написание не усвоите :mrgreen:

PS: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний


Ага только забывают сообщать, что он почти нифига не усваивается искуственный. И чтобы хоть как-то усвоиться к нему надо подключать кальций. Ну а дальше пошло и поехало, что при передозировке кальция начинается... ну вы поняли.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:38

Что там по ковиду в США?
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати, несколько дней подряд имеет место, рекорд выздоровевших 7500 чел, 3 ноября 5100, 30 октября было 3400. Но пишут, в основном, только о заболевших.
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:49

  Ratatui написав:freeze

Аспирин давно потерял свой патент, достаточно дешев и выпускается почти во всех странах. Смысл кому-то пиарить дешевый товар, это же не ремдесивир за хуеву тучу денег. :mrgreen:


маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение?[/quote]

И что сильно поднялись цены на витамин С и витамин Д или на цинк?
Кому надо пиарить то, что выпускают сотни фабрик, ты пиаришь тратишь деньги, а прибыль уходит конкурентам )))

Мне кажется с азами маркетинга у вас не очень :mrgreen: Пиарить надо дорогой, защищённый патентом товар :wink:
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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:53

  beee написав:Кстати, несколько дней подряд имеет место, рекорд выздоровевших 7500 чел, 3 ноября 5100, 30 октября было 3400. Но пишут, в основном, только о заболевших.


С летальностью 1-3 процента вполне естественно, что чем больше заболевает, то тем больше выздоравливает.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:02

  freeze написав:
  beee написав:Кстати, несколько дней подряд имеет место, рекорд выздоровевших 7500 чел, 3 ноября 5100, 30 октября было 3400. Но пишут, в основном, только о заболевших.


С летальностью 1-3 процента вполне естественно, что чем больше заболевает, то тем больше выздоравливает.

Да, но нагнетают же вокруг нехватки коек
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Польщі рекордні 373 смерті і посилення карантину:
Уряд вводить нові обмеження після антирекорду нових випадків і смертей COVID-19

Сьогодні прем'єр-міністр Матеуш Моравецький представив нові обмеження, які почнуть діяти з суботи 7 листопада:

• зачиняються кінотеатри, театри, ТРЦ та установи культури.

• готелі будуть приймати тільки гостей, які перебувають у відрядженні.

• у торгових центрах будуть закриті більшість магазинів, працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки і пункти обслуговування.

• учні 1-3 класів переходять на дистанційне навчання, для старшокласників воно продовжується до кінця листопада.

Станом на 4 листопада:


захворіли: 439 536 420 617
нових: +24 692 +9 524
одужали: 168 960 176 404
померли: 6 475 7 731
(+373) (+199)
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:20

  Libo написав:
  zРадио написав: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний


Купи 20 соток и простой раком лето в трусах с лопатой и с тяпкой. Весной и в бархатный сезон к морю в Турцию. Зимой на Занзибар или на Сейшелы.
Солнце, воздух и вода -
Наши лучшие друзья.
Никакие витамины и виагры не понадобятся. :wink:

Меньше 50 соток вообще не о чем.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

beee написав:
  freeze написав:
  beee написав:Кстати, несколько дней подряд имеет место, рекорд выздоровевших 7500 чел, 3 ноября 5100, 30 октября было 3400. Но пишут, в основном, только о заболевших.


С летальностью 1-3 процента вполне естественно, что чем больше заболевает, то тем больше выздоравливает.

Да, но нагнетают же вокруг нехватки коек


Нагнетают это как ? Что публикуют сколько сделали тестов, сколько заразились, сколько умерли, сколько выздоровели ?
Иногда цифры и буквы могут так угнетать, что один выход для нервических смотреть только комедии или зарыть голову в песок.
А коек свободных все меньше также по причине чистой математики, потому что госпитализируют каждый день больше, чем выписывают.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 04 лис, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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