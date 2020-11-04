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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:30
zРадио написав: Ratatui написав:freeze
маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение?
Столько статей о цИнке, а вы никак его написание не усвоите
PS: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний
Кушайте умеренно цитрусовые, петрушку, капусту(С), тунец, сардину, яйца, молоко(D), и никакие витамины покупать не придется.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:10
zРадио написав: Ratatui написав:freeze
маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение?
Столько статей о цИнке, а вы никак его написание не усвоите
PS: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний
Ага только забывают сообщать, что он почти нифига не усваивается искуственный. И чтобы хоть как-то усвоиться к нему надо подключать кальций. Ну а дальше пошло и поехало, что при передозировке кальция начинается... ну вы поняли.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:38
Что там по ковиду в США?
За Виталия Наливкина!
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:48
Кстати, несколько дней подряд имеет место, рекорд выздоровевших 7500 чел, 3 ноября 5100, 30 октября было 3400. Но пишут, в основном, только о заболевших.
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beee
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:49
Ratatui написав:freeze
Аспирин давно потерял свой патент, достаточно дешев и выпускается почти во всех странах. Смысл кому-то пиарить дешевый товар, это же не ремдесивир за хуеву тучу денег.
маски тоже стоили 50 копеек и нафиг были никому ненужны. А сейчас одни статьи про сраный цынк,витамин Д и витамин С который ещё год назад никому не был нужен. Правда случайное совпадение?[/quote]
И что сильно поднялись цены на витамин С и витамин Д или на цинк?
Кому надо пиарить то, что выпускают сотни фабрик, ты пиаришь тратишь деньги, а прибыль уходит конкурентам )))
Мне кажется с азами маркетинга у вас не очень
Пиарить надо дорогой, защищённый патентом товар
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:53
beee написав:
Кстати, несколько дней подряд имеет место, рекорд выздоровевших 7500 чел, 3 ноября 5100, 30 октября было 3400. Но пишут, в основном, только о заболевших.
С летальностью 1-3 процента вполне естественно, что чем больше заболевает, то тем больше выздоравливает.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 22:02
freeze написав: beee написав:
Кстати, несколько дней подряд имеет место, рекорд выздоровевших 7500 чел, 3 ноября 5100, 30 октября было 3400. Но пишут, в основном, только о заболевших.
С летальностью 1-3 процента вполне естественно, что чем больше заболевает, то тем больше выздоравливает.
Да, но нагнетают же вокруг нехватки коек
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beee
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Додано: Сер 04 лис, 2020 22:16
В Польщі рекордні 373 смерті і посилення карантину:
Уряд вводить нові обмеження після антирекорду нових випадків і смертей COVID-19
Сьогодні прем'єр-міністр Матеуш Моравецький представив нові обмеження, які почнуть діяти з суботи 7 листопада:
• зачиняються кінотеатри, театри, ТРЦ та установи культури.
• готелі будуть приймати тільки гостей, які перебувають у відрядженні.
• у торгових центрах будуть закриті більшість магазинів, працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки і пункти обслуговування.
• учні 1-3 класів переходять на дистанційне навчання, для старшокласників воно продовжується до кінця листопада.
Станом на 4 листопада:
захворіли: 439 536 420 617
нових: +24 692 +9 524
одужали: 168 960 176 404
померли: 6 475 7 731
(+373) (+199)
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Додано: Сер 04 лис, 2020 22:20
Libo написав: zРадио написав:
насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний
Купи 20 соток и простой раком лето в трусах с лопатой и с тяпкой. Весной и в бархатный сезон к морю в Турцию. Зимой на Занзибар или на Сейшелы.Солнце, воздух и вода -
Наши лучшие друзья.
Никакие витамины и виагры не понадобятся.
Меньше 50 соток вообще не о чем.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 22:25
beee написав: freeze написав: beee написав:
Кстати, несколько дней подряд имеет место, рекорд выздоровевших 7500 чел, 3 ноября 5100, 30 октября было 3400. Но пишут, в основном, только о заболевших.
С летальностью 1-3 процента вполне естественно, что чем больше заболевает, то тем больше выздоравливает.
Да, но нагнетают же вокруг нехватки коек
Нагнетают это как ? Что публикуют сколько сделали тестов, сколько заразились, сколько умерли, сколько выздоровели ?
Иногда цифры и буквы могут так угнетать, что один выход для нервических смотреть только комедии или зарыть голову в песок.
А коек свободных все меньше также по причине чистой математики, потому что госпитализируют каждый день больше, чем выписывают.
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 04 лис, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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