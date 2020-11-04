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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2097209820992100

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 50
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  beee написав:Да, но нагнетают же вокруг нехватки коек
от того что 97% выздоравливают коек в больнице больше не становится, это принципиально разные проблемы просто на данном этапе они "встретились" - полудохлая медицина и высокопатогенный вирус.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:35

  Libo написав:
  Пенсионер написав:Меньше 50 соток вообще не о чем.


А ты смотрю пенсионер работящий.
Мне возле хатынки минимум 1 га нужен. Планов громадьё. Это я городским рекомендую по 20 соток. Они дохлые и ленивые. :?

да ну нафиг, на даче с 6 ю сотками захекаешься бурьян собирать...
я весной с ковидлом задержался, он по пояс вырос, даже на дорожках...

фото дорожки:
Зображення
Востаннє редагувалось edvardd в Сер 04 лис, 2020 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Данії знищать всіх норок. Запасайтеся, доки шуби не подорожчали. А як розпочнеться курячий і свинячий коронавірус, то буде ще веселіше.
Після виявлення випадків зараження норок коронавірусом SARS-CoV-2, який мутував, влада Данії оголосила про вимушений захід - знищення усіх тварин на фермах. Про це в середу, 4 листопада, повідомила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен.

За її словами, виявлений у норок мутований коронавірус поширюється на людей і знижує здатність до утворення антитіл. Крім того, мутація являє собою проблему для створюваної вакцини від коронавірусу.

Нині у Північній Ютландії виявлено 12 осіб з мутованим коронавірусом, зазначила Фредеріксен. Вона попередила, що вірус може поширитися не тільки на іншу частину Данії, але і по всьому світу. Власникам звіроферм буде надана допомога, заявила міністерка з питань продовольства і рибальства Могенс Єнсен. Очільник поліції повідомив, що вимушене знищення тварин почнеться найближчим часом.

Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких разом живуть близько 15-17 мільйонів норок. За даними данської влади, на понад 200 фермах зареєстровані випадки коронавірусу, на 67 з них усі тварини вже знищені.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stryzhko написав:Запасайтеся, доки шуби не подорожчали
скорее наоборот 17млн норок одномоментно пойдёт на шубы. Шуба же не передаёт корону от бывшей хозяйки к новой?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:00

  stryzhko написав:В Данії знищать всіх норок.


С норками реально проблемы. Это единственный выявленный на сегодня вид животных, которые мало того, что сами заражаются коронавирусом с огромной скоростью, но и единственные, кто достоверно могут заразить человека.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:13

  Libo написав:
  edvardd написав:да ну нафиг, на даче с 6 ю сотками захекаешься бурьян собирать...
я весной с ковидлом задержался, он по пояс вырос, даже на дорожках...

фото дорожки:
Зображення


Ледацюга. :lol:
Как так можно? Что на карантине делал? :roll:
Жена выгонит и найдет себе работящего.

на дачу 1й раз попал 12 марта, а потом аж 19 мая...так получилось...
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  #<1 ... 2097209820992100
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