В Данії знищать всіх норок. Запасайтеся, доки шуби не подорожчали. А як розпочнеться курячий і свинячий коронавірус, то буде ще веселіше.
Після виявлення випадків зараження норок коронавірусом SARS-CoV-2, який мутував, влада Данії оголосила про вимушений захід - знищення усіх тварин на фермах. Про це в середу, 4 листопада, повідомила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен.
За її словами, виявлений у норок мутований коронавірус поширюється на людей і знижує здатність до утворення антитіл. Крім того, мутація являє собою проблему для створюваної вакцини від коронавірусу.
Нині у Північній Ютландії виявлено 12 осіб з мутованим коронавірусом, зазначила Фредеріксен. Вона попередила, що вірус може поширитися не тільки на іншу частину Данії, але і по всьому світу. Власникам звіроферм буде надана допомога, заявила міністерка з питань продовольства і рибальства Могенс Єнсен. Очільник поліції повідомив, що вимушене знищення тварин почнеться найближчим часом.
Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких разом живуть близько 15-17 мільйонів норок. За даними данської влади, на понад 200 фермах зареєстровані випадки коронавірусу, на 67 з них усі тварини вже знищені.
С норками реально проблемы. Это единственный выявленный на сегодня вид животных, которые мало того, что сами заражаются коронавирусом с огромной скоростью, но и единственные, кто достоверно могут заразить человека.
Ой+ написав:...... Хотів в якійсь мірі заспокоїти багатьох від панічних атак, але так і щасливим нікого зі сторони не зробиш, так і цифри та їх тлумачення кожен підбирає зі своєї мотивації. ....
Нет, если Вы писали для успокоения публики, то не возражаю. Просто мне казалось, что здесь собрались взрослые люди, которых успокаивать не нужно. Тем более, что не вижу здесь ни у кого панических настроений. Никто не призывает заворачиваться в простыню и ползти на кладбище. Скорее, наоборот - здесь хватает персонажей, доказывающих, что ковид это "просто грипп", а вся шумиха - заговор то ли масонов, то ли рептилоидов.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України