Вполне естественно. Те кто в большей степени следит за своим здоровьем, принимает меры предосторожности, нековидиот, больше разбирается, хотя бы в общих чертах в симптомах и методах лечения, на миллионных выборках несомненно перенесут коронавирус легче.
не понимаю естественности, следить за здоровьем и привиться немного разные вещи. Чем больше прививаешься тем больше шансов легче перенести ковид? Хочется понять почему конкретно от гриппа оказывает влияние. То ходили байки, что в СНГ привиты от другой заразы и не хворают. Один товарищи рассказывал, что народ наш прошел через огонь, воду и ничего не берет его, а по итогу все как у всех.
Ой+ написав:...... Хотів в якійсь мірі заспокоїти багатьох від панічних атак, але так і щасливим нікого зі сторони не зробиш, так і цифри та їх тлумачення кожен підбирає зі своєї мотивації. ....
Нет, если Вы писали для успокоения публики, то не возражаю. Просто мне казалось, что здесь собрались взрослые люди, которых успокаивать не нужно. Тем более, что не вижу здесь ни у кого панических настроений. Никто не призывает заворачиваться в простыню и ползти на кладбище. Скорее, наоборот - здесь хватает персонажей, доказывающих, что ковид это "просто грипп", а вся шумиха - заговор то ли масонов, то ли рептилоидов.
Привыкли уже как то, нет воспоминаний о зубочистках, которыми надо нажимать кнопки в лифте и прочей лабуды. Я и некоторые товарищи перенесли от просто потери обоняния, до температуры с потерей обоняния. Если нет значительных проблем в организме, то организм нормально справится.
Proofy написав:не понимаю естественности, следить за здоровьем и привиться немного разные вещи.
Немного разные, но есть и большие пересечения. В целом запуганный человек, который ненавидит врачей, боится к ним ходить, боится делать вакцины, берет информацию о здоровье из бредовых ютуб-каналов, конечно,в глобальном плане перенесёт коронавирус тяжелее. Имеется в виду не конкретный человек, тут могут быть варианты и особенности, а миллионная статистика.
Hotab написав:Чехия продолжает передавать привет трактористам, хоронят ковидных 1.11- 153 чел. 2.11 - 255 чел 3.11- 256 чел. 4.11 - 230 чел Напомню, у них немного больше 10 лямов населения.
Жители Чехии ( или те кто себя так называют ) передают Хотабу привет
cz_user написав:Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.
Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу: Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкими Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида Великобритания - всех с позитивным тестом
Как тут можно что-то с чем-то сравнивать???
cz_user написав:Еще данные по Чехии статистика смертности по возвр. группам умерших с ковид 0-25 лет - 0% 25-34 - 0,3% 35-44 - 0,9% 45-54 -1,4 % 55-64 -4,9 % 65-74 - 23,2% 75-84 - 37,6% 85+ - 31,7% Главными факторами риска тяжелых случаев местные медики называют избыточный вес, ослабленный иммунитет, тяжелые хронические заболевания. Возраст не ключевой показатель. так как были зафиксированы случаи массового заражения в Альцгеймер клинике (средний возраст 80) и обошлось без жертв.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України