Ученые провели ретроспективное исследование, по результатам которого определили, что непривитых от гриппа пациентов с коронавирусом чаще госпитализировали, чем привитых.



Работу Флоридского университета (США) опубликовали в научном журнале Journal of the American Board of Family Medicine.



В ходе исследования были изучены данные более двух тысяч совершеннолетних пациентов, зараженных коронавирусом, с учетом возраста, пола, расы, сопутствующих заболеваний и наличия прививки от гриппа.



Выяснилось, что непривитых от гриппа в течение года пациентов с коронавирусом в 2,44 раза чаще госпитализировали, и они в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию, чем привитые.