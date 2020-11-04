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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2100210121022103>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 50
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:17

  vitaliian написав:
  vetka написав:Норок очень жалко...
могли бы отпустить тех что без вируса в дикую среду обитания.

Чтобы они сделали короновирус штаммы номер 2,3,4,5,6?
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:25

  vitaliian написав:
  vetka написав:Норок очень жалко...
могли бы отпустить тех что без вируса в дикую среду обитания.

Сволочи...
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:26

  _Mykola_ написав:
  vitaliian написав:
  vetka написав:Норок очень жалко...
могли бы отпустить тех что без вируса в дикую среду обитания.

Чтобы они сделали короновирус штаммы номер 2,3,4,5,6?

А что на Земле достойны жить только люди? А кто людям несет угрозу сразу в топку?
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:Чтобы они сделали короновирус штаммы номер 2,3,4,5,6?
потом окажется что воробьи переносят корону будем уничтожать воробьёв и так дальше по списку, пока не уничтожим всех кто что либо переносит.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:31

  vitaliian написав:
  _Mykola_ написав:Чтобы они сделали короновирус штаммы номер 2,3,4,5,6?
потом окажется что воробьи переносят корону будем уничтожать воробьёв и так дальше по списку, пока не уничтожим всех кто что либо переносит.

Точно! А топом начнем истреблять больных себе подобных. Я всегда говорила, что человек - раковая опухоль планеты.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Точно! А топом начнем истреблять больных себе подобных. Я всегда говорила, что человек - раковая опухоль планеты.
не человек а его способ мышления.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:45

  freeze написав:
  yama написав:
Ученые провели ретроспективное исследование, по результатам которого определили, что непривитых от гриппа пациентов с коронавирусом чаще госпитализировали, чем привитых.

Работу Флоридского университета (США) опубликовали в научном журнале Journal of the American Board of Family Medicine.

В ходе исследования были изучены данные более двух тысяч совершеннолетних пациентов, зараженных коронавирусом, с учетом возраста, пола, расы, сопутствующих заболеваний и наличия прививки от гриппа.

Выяснилось, что непривитых от гриппа в течение года пациентов с коронавирусом в 2,44 раза чаще госпитализировали, и они в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию, чем привитые.
оригинал тут https://www.jabfm.org/content/covid-19- ... on#20-0528


Вполне естественно. Те кто в большей степени следит за своим здоровьем, принимает меры предосторожности, нековидиот, больше разбирается, хотя бы в общих чертах в симптомах и методах лечения, на миллионных выборках несомненно перенесут коронавирус легче.
не понимаю естественности, следить за здоровьем и привиться немного разные вещи. Чем больше прививаешься тем больше шансов легче перенести ковид? Хочется понять почему конкретно от гриппа оказывает влияние. То ходили байки, что в СНГ привиты от другой заразы и не хворают. Один товарищи рассказывал, что народ наш прошел через огонь, воду и ничего не берет его, а по итогу все как у всех.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:49

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:......
Хотів в якійсь мірі заспокоїти багатьох від панічних атак, але так і щасливим нікого зі сторони не зробиш, так і цифри та їх тлумачення кожен підбирає зі своєї мотивації.
....

Нет, если Вы писали для успокоения публики, то не возражаю. :)
Просто мне казалось, что здесь собрались взрослые люди, которых успокаивать не нужно.
Тем более, что не вижу здесь ни у кого панических настроений. Никто не призывает заворачиваться в простыню и ползти на кладбище.
Скорее, наоборот - здесь хватает персонажей, доказывающих, что ковид это "просто грипп", а вся шумиха - заговор то ли масонов, то ли рептилоидов.

Привыкли уже как то, нет воспоминаний о зубочистках, которыми надо нажимать кнопки в лифте и прочей лабуды. Я и некоторые товарищи перенесли от просто потери обоняния, до температуры с потерей обоняния. Если нет значительных проблем в организме, то организм нормально справится.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:56

  Proofy написав:не понимаю естественности, следить за здоровьем и привиться немного разные вещи.


Немного разные, но есть и большие пересечения.
В целом запуганный человек, который ненавидит врачей, боится к ним ходить, боится делать вакцины, берет информацию о здоровье из бредовых ютуб-каналов, конечно,в глобальном плане перенесёт коронавирус тяжелее.
Имеется в виду не конкретный человек, тут могут быть варианты и особенности, а миллионная статистика.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:56

  Hotab написав:Чехия продолжает передавать привет трактористам,
хоронят ковидных
1.11- 153 чел.
2.11 - 255 чел
3.11- 256 чел.
4.11 - 230 чел
Напомню, у них немного больше 10 лямов населения.
Жители Чехии ( или те кто себя так называют ) передают Хотабу привет
  cz_user написав:Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.

Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:
Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид
Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид
Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкими
Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти
Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти
Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида
Великобритания - всех с позитивным тестом

Как тут можно что-то с чем-то сравнивать???



  cz_user написав:Еще данные по Чехии
статистика смертности по возвр. группам умерших с ковид
0-25 лет - 0%
25-34 - 0,3%
35-44 - 0,9%
45-54 -1,4 %
55-64 -4,9 %
65-74 - 23,2%
75-84 - 37,6%
85+ - 31,7%
Главными факторами риска тяжелых случаев местные медики называют избыточный вес, ослабленный иммунитет, тяжелые хронические заболевания.
Возраст не ключевой показатель. так как были зафиксированы случаи массового заражения в Альцгеймер клинике (средний возраст 80) и обошлось без жертв.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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