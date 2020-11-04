Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти

Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковидГолландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковидСловакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкимиФранция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смертиБельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковидаВеликобритания - всех с позитивным тестомКак тут можно что-то с чем-то сравнивать???