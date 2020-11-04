|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:01
vitaliian написав: vetka написав:
Норок очень жалко...
могли бы отпустить тех что без вируса в дикую среду обитания.
всех ! где они в дикой среде человека найдут ? разве что человек их специально . Но тут другой фактор если их черезмерно много то возможен перекос в экологии ... данной местности
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2909
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 5735 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:02
yama написав: Hotab написав:
Чехия продолжает передавать привет трактористам,
хоронят ковидных
1.11- 153 чел.
2.11 - 255 чел
3.11- 256 чел.
4.11 - 230 чел
Напомню, у них немного больше 10 лямов населения.
Жители Чехии ( или те кто себя так называют ) передают Хотабу привет
cz_user написав:
Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.
Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:
Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид
Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид
Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкимиЧехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти
Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти
Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида
Великобритания - всех с позитивным тестом
Как тут можно что-то с чем-то сравнивать???
cz_user написав:
Еще данные по Чехии
статистика смертности по возвр. группам умерших с ковид
0-25 лет - 0%
25-34 - 0,3%
35-44 - 0,9%
45-54 -1,4 %
55-64 -4,9 %65-74 - 23,2%
75-84 - 37,6%
85+ - 31,7%
Главными факторами риска тяжелых случаев местные медики называют избыточный вес, ослабленный иммунитет, тяжелые хронические заболевания.Возраст не ключевой показатель. так как были зафиксированы случаи массового заражения в Альцгеймер клинике (средний возраст 80) и обошлось без жертв.
Вы как будто читаете только себя, и потом еще раз себя перечитываете.
Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, надо уже думать головой, а не защищать коронавирус, что он убивает только больных и слабых, а нам здоровым он до сраки.
Это называется эгоизм, плачем по норкам, и философски рассуждаем по умершим людям, что всё равно старые или больные умирают.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18986
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4542 раз.
- Подякували: 7273 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:04
Proofy написав:
почему конкретно от гриппа оказывает влияние. То ходили байки, что в СНГ привиты от другой заразы и не хворают. Один товарищи рассказывал, что народ наш прошел через огонь, воду и ничего не берет его, а по итогу все как у всех.
Если условно вы заболеете грипом с температурой само собой и вам потребуется госпитализация - и допустим койки будут ,или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2909
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 5735 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:09
yama написав:
или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом
Бредите уже )))
Кто положит в коронавирусное отделение без положительного ПЦР или стекловидного КТ, и того и другого при гриппе нет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18986
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4542 раз.
- Подякували: 7273 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:09
freeze написав: yama написав:
Hotab написав:
Чехия продолжает передавать привет трактористам,
хоронят ковидных
1.11- 153 чел.
2.11 - 255 чел
3.11- 256 чел.
4.11 - 230 чел
Напомню, у них немного больше 10 лямов населения.
Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, ...
ок 153-255 - 256 - 230 ! позитивная динамика же ! все идет к лучшему ! это не тот разброс цифр что бы делать выводы . ВЫ знаете что в года когда выходят фильмы с Николасом Кейджем количество смертей от утопления в бассейне в США растет прямопропорционально ! Вот и эта статистика общих смертей
имеет такое же отношение к Ковиду как выход новых серий сериала ХETYZZZ .
cz_user написав:
.... числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы. Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти
на пальцах еще раз умер человек от рака с ковидом - пополнил статистику ковидных
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2909
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 5735 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:15
yama написав:
ок 153-255 - 256 - 230 ! позитивная динамика же ! все идет к лучшему ! это не тот разброс цифр что бы делать выводы
Месяц назад было 10 !!!!
Что у вас после коронавируса с логикой и головой случилось ?
yama написав:
на пальцах еще раз умер человек от рака с ковидом - пополнил статистику ковидных
Методика не изменилась, а статистика умерших ковидных увеличилась в 10 раз.
Вам еще что-то объяснить ? Простейший текст вроде.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18986
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4542 раз.
- Подякували: 7273 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7273
|1670948
|
Сер 04 лис, 2020 13:37
ЛОБ
|