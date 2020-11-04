Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2100210121022103 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 50 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 26% 13 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 10% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 24 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 16% 8 Всього голосів : 50 Додано: Чет 05 лис, 2020 11:01 vitaliian написав: vetka написав: Норок очень жалко... Норок очень жалко... могли бы отпустить тех что без вируса в дикую среду обитания. могли бы отпустить тех что без вируса в дикую среду обитания.

всех ! где они в дикой среде человека найдут ? разве что человек их специально . Но тут другой фактор если их черезмерно много то возможен перекос в экологии ... данной местности всех ! где они в дикой среде человека найдут ? разве что человек их специально . Но тут другой фактор если их черезмерно много то возможен перекос в экологии ... данной местности "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2909 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5735 раз. Подякували: 599 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 11:02 yama написав: Hotab написав: Чехия продолжает передавать привет трактористам,

хоронят ковидных

1.11- 153 чел.

2.11 - 255 чел

3.11- 256 чел.

4.11 - 230 чел

Напомню, у них немного больше 10 лямов населения. Чехия продолжает передавать привет трактористам,хоронят ковидных1.11- 153 чел.2.11 - 255 чел3.11- 256 чел.4.11 - 230 челНапомню, у них немного больше 10 лямов населения. Жители Чехии ( или те кто себя так называют ) передают Хотабу привет

cz_user написав: Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.



Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:

Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид

Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид

Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкими

Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти

Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти

Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида

Великобритания - всех с позитивным тестом



Как тут можно что-то с чем-то сравнивать??? Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковидГолландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковидСловакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкимиФранция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смертиБельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковидаВеликобритания - всех с позитивным тестомКак тут можно что-то с чем-то сравнивать???





cz_user написав: Еще данные по Чехии

статистика смертности по возвр. группам умерших с ковид

0-25 лет - 0%

25-34 - 0,3%

35-44 - 0,9%

45-54 -1,4 %

55-64 -4,9 %

65-74 - 23,2%

75-84 - 37,6%

85+ - 31,7%

Главными факторами риска тяжелых случаев местные медики называют избыточный вес, ослабленный иммунитет, тяжелые хронические заболевания.

Возраст не ключевой показатель. так как были зафиксированы случаи массового заражения в Альцгеймер клинике (средний возраст 80) и обошлось без жертв.

Еще данные по Чехиистатистика смертности по возвр. группам умерших с ковид0-25 лет - 0%25-34 - 0,3%35-44 - 0,9%45-54 -1,4 %55-64 -4,9 %Главными факторами риска тяжелых случаев местные медики называют Жители Чехии ( или те кто себя так называют ) передают Хотабу привет



Вы как будто читаете только себя, и потом еще раз себя перечитываете.

Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, надо уже думать головой, а не защищать коронавирус, что он убивает только больных и слабых, а нам здоровым он до сраки.

Это называется эгоизм, плачем по норкам, и философски рассуждаем по умершим людям, что всё равно старые или больные умирают. Вы как будто читаете только себя, и потом еще раз себя перечитываете.Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, надо уже думать головой, а не защищать коронавирус, что он убивает только больных и слабых, а нам здоровым он до сраки.Это называется эгоизм, плачем по норкам, и философски рассуждаем по умершим людям, что всё равно старые или больные умирают. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18986 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4542 раз. Подякували: 7273 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 11:04 Re: Эпидемия коронавируса в мире Proofy написав: почему конкретно от гриппа оказывает влияние. То ходили байки, что в СНГ привиты от другой заразы и не хворают. Один товарищи рассказывал, что народ наш прошел через огонь, воду и ничего не берет его, а по итогу все как у всех. почему конкретно от гриппа оказывает влияние. То ходили байки, что в СНГ привиты от другой заразы и не хворают. Один товарищи рассказывал, что народ наш прошел через огонь, воду и ничего не берет его, а по итогу все как у всех.

Если условно вы заболеете грипом с температурой само собой и вам потребуется госпитализация - и допустим койки будут ,или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом Если условно вы заболеете грипом с температурой само собой и вам потребуется госпитализация - и допустим койки будут ,или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2909 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5735 раз. Подякували: 599 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 11:09 yama написав: или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом



Бредите уже )))

Кто положит в коронавирусное отделение без положительного ПЦР или стекловидного КТ, и того и другого при гриппе нет. Бредите уже )))Кто положит в коронавирусное отделение без положительного ПЦР или стекловидного КТ, и того и другого при гриппе нет. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18986 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4542 раз. Подякували: 7273 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 11:09 freeze написав: yama написав: Hotab написав: Чехия продолжает передавать привет трактористам,

хоронят ковидных

1.11- 153 чел.

2.11 - 255 чел

3.11- 256 чел.

4.11 - 230 чел

Напомню, у них немного больше 10 лямов населения. Чехия продолжает передавать привет трактористам,хоронят ковидных1.11- 153 чел.2.11 - 255 чел3.11- 256 чел.4.11 - 230 челНапомню, у них немного больше 10 лямов населения.

Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, ... Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, ... ок 153-255 - 256 - 230 ! позитивная динамика же ! все идет к лучшему ! это не тот разброс цифр что бы делать выводы . ВЫ знаете что в года когда выходят фильмы с Николасом Кейджем количество смертей от утопления в бассейне в США растет прямопропорционально ! Вот и эта статистика общих смертей имеет такое же отношение к Ковиду как выход новых серий сериала ХETYZZZ .

cz_user написав: .... числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.

Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти

.... числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.

на пальцах еще раз умер человек от рака с ковидом - пополнил статистику ковидных ок 153-255 - 256 - 230 ! позитивная динамика же ! все идет к лучшему ! это не тот разброс цифр что бы делать выводы . ВЫ знаете что в года когда выходят фильмы с Николасом Кейджем количество смертей от утопления в бассейне в США растет прямопропорционально ! Вот и этаимеет такое же отношение к Ковиду как выход новых серий сериала ХETYZZZ .на пальцах еще раз умер человек от рака с ковидом - пополнил статистику ковидных "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 2909 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5735 раз. Подякували: 599 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 11:15 yama написав: ок 153-255 - 256 - 230 ! позитивная динамика же ! все идет к лучшему ! это не тот разброс цифр что бы делать выводы ок 153-255 - 256 - 230 ! позитивная динамика же ! все идет к лучшему ! это не тот разброс цифр что бы делать выводы



Месяц назад было 10 !!!!

Что у вас после коронавируса с логикой и головой случилось ?





yama написав: на пальцах еще раз умер человек от рака с ковидом - пополнил статистику ковидных на пальцах еще раз умер человек от рака с ковидом - пополнил статистику ковидных



Методика не изменилась, а статистика умерших ковидных увеличилась в 10 раз.

Вам еще что-то объяснить ? Простейший текст вроде. Месяц назад было 10 !!!!Что у вас после коронавируса с логикой и головой случилось ?Методика не изменилась, а статистика умерших ковидных увеличилась в 10 раз.Вам еще что-то объяснить ? Простейший текст вроде. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18986 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4542 раз. Подякували: 7273 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2100210121022103 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Клаус,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Zebra ЛАД і 4 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 726 , 727 , 728

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7273 1670948

ЛОБ Сер 04 лис, 2020 13:37