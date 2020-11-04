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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2100210121022103

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 50
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:01

  vitaliian написав:
  vetka написав:Норок очень жалко...
могли бы отпустить тех что без вируса в дикую среду обитания.

всех ! где они в дикой среде человека найдут ? разве что человек их специально . Но тут другой фактор если их черезмерно много то возможен перекос в экологии ... данной местности
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:02

  yama написав:
  Hotab написав:Чехия продолжает передавать привет трактористам,
хоронят ковидных
1.11- 153 чел.
2.11 - 255 чел
3.11- 256 чел.
4.11 - 230 чел
Напомню, у них немного больше 10 лямов населения.
Жители Чехии ( или те кто себя так называют ) передают Хотабу привет
  cz_user написав:Еще заметил, что на ветке есть много любителей сравнивать числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.

Как я писал ранее,что даже в ЕС не могут придти к общему правилу:
Австрия считает только людей, которые умерли с признаками ковид
Голландия включает только госпитализированных, которые умерли с признаками ковид
Словакия включает только с положительным тестом у которых проблемы с легкими
Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти
Франция - всех умерших в больницах с положительным тестом, независимо от причин смерти
Бельгия, Польша - всех с позитивным тестом и без теста, но которые предположительно по признакам могли умереть от ковида
Великобритания - всех с позитивным тестом

Как тут можно что-то с чем-то сравнивать???



  cz_user написав:Еще данные по Чехии
статистика смертности по возвр. группам умерших с ковид
0-25 лет - 0%
25-34 - 0,3%
35-44 - 0,9%
45-54 -1,4 %
55-64 -4,9 %
65-74 - 23,2%
75-84 - 37,6%
85+ - 31,7%
Главными факторами риска тяжелых случаев местные медики называют избыточный вес, ослабленный иммунитет, тяжелые хронические заболевания.
Возраст не ключевой показатель. так как были зафиксированы случаи массового заражения в Альцгеймер клинике (средний возраст 80) и обошлось без жертв.


Вы как будто читаете только себя, и потом еще раз себя перечитываете.
Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, надо уже думать головой, а не защищать коронавирус, что он убивает только больных и слабых, а нам здоровым он до сраки.
Это называется эгоизм, плачем по норкам, и философски рассуждаем по умершим людям, что всё равно старые или больные умирают.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Proofy написав:почему конкретно от гриппа оказывает влияние. То ходили байки, что в СНГ привиты от другой заразы и не хворают. Один товарищи рассказывал, что народ наш прошел через огонь, воду и ничего не берет его, а по итогу все как у всех.

Если условно вы заболеете грипом с температурой само собой и вам потребуется госпитализация - и допустим койки будут ,или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом ;)
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:09

  yama написав:или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом


Бредите уже )))
Кто положит в коронавирусное отделение без положительного ПЦР или стекловидного КТ, и того и другого при гриппе нет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:09

  freeze написав:
  yama написав:
  Hotab написав:Чехия продолжает передавать привет трактористам,
хоронят ковидных
1.11- 153 чел.
2.11 - 255 чел
3.11- 256 чел.
4.11 - 230 чел
Напомню, у них немного больше 10 лямов населения.

Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, ...
ок 153-255 - 256 - 230 ! позитивная динамика же ! все идет к лучшему ! это не тот разброс цифр что бы делать выводы . ВЫ знаете что в года когда выходят фильмы с Николасом Кейджем количество смертей от утопления в бассейне в США растет прямопропорционально ! Вот и эта статистика общих смертей имеет такое же отношение к Ковиду как выход новых серий сериала ХETYZZZ .
  cz_user написав:.... числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.
Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти

на пальцах еще раз умер человек от рака с ковидом - пополнил статистику ковидных
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:15

  yama написав:ок 153-255 - 256 - 230 ! позитивная динамика же ! все идет к лучшему ! это не тот разброс цифр что бы делать выводы


Месяц назад было 10 !!!!
Что у вас после коронавируса с логикой и головой случилось ?


  yama написав:на пальцах еще раз умер человек от рака с ковидом - пополнил статистику ковидных


Методика не изменилась, а статистика умерших ковидных увеличилась в 10 раз.
Вам еще что-то объяснить ? Простейший текст вроде.
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