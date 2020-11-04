Если условно вы заболеете грипом с температурой само собой и вам потребуется госпитализация - и допустим койки будут ,или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом
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Додано: Чет 05 лис, 2020 11:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Если условно вы заболеете грипом с температурой само собой и вам потребуется госпитализация - и допустим койки будут ,или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:09
Бредите уже )))
Кто положит в коронавирусное отделение без положительного ПЦР или стекловидного КТ, и того и другого при гриппе нет.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:09
ок 153-255 - 256 - 230 ! позитивная динамика же ! все идет к лучшему ! это не тот разброс цифр что бы делать выводы . ВЫ знаете что в года когда выходят фильмы с Николасом Кейджем количество смертей от утопления в бассейне в США растет прямопропорционально ! Вот и эта статистика общих смертей имеет такое же отношение к Ковиду как выход новых серий сериала ХETYZZZ .
на пальцах еще раз умер человек от рака с ковидом - пополнил статистику ковидных
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:15
Месяц назад было 10 !!!!
Что у вас после коронавируса с логикой и головой случилось ?
Методика не изменилась, а статистика умерших ковидных увеличилась в 10 раз.
Вам еще что-то объяснить ? Простейший текст вроде.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:29
Все правильно. Возросло количество носителей в 10 раз. Процент умерших одинаковый, соответственно в 10 раз возрастает количество умерших «с ковидом». Если все 100 процентов населения станут носителями коронавируса, то по этой методике смертности от других болезней не будет. Все будут умирать от ковида.
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:32
Тут пару дней назад интересовались карантинными мерами и проблемами в других странах.
Вот небольшая подборка новостей только за вчера (не всё) -
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:35
В данной ситуации мне очень жаль норок, потому как у них нет шанса спастись, их тупо возьмут и расстреляют! У старых и больных хоть есть шанс выздороветь.
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:36
В странах, которые считают по другим методикам, не как в Чехии, тоже точно такая же динамика.
Как любил говорить один известный российский ведущий в программе про потусторонее - "Возможно, это заговор" (C)
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:38
Жаль в чём ?
Вы, наверное, в курсе, что на зверофермах норок выращивают с единственной целью, чтобы убить и снять шкуру.
Как вы любите говорить про людей, месяцем раньше, месяцем позже - конец один.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Киеве в четверг, 5 ноября, зафиксировали антирекорд по новым случаям коронавируса. За сутки Covid-19 заболели 983 жителя столицы, что на 127 человек больше предыдущего рекордного показателя 4 ноября.
Об этом написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
По его данным, за сутки умерли 11 больных Covid-19. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян. Выздоровели вчера 348 человек. За все время пандемии заражение Covid-19 преодолели 13 769 жителей Киева.
Среди новых заболевших:
539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
362 мужчины в возрасте от 18 до 91 года;
41 девочка от 1 месяца до 17 лет;
41 мальчик от 1 до 17 лет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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