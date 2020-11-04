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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21012102210321042105>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 50
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Proofy написав:почему конкретно от гриппа оказывает влияние. То ходили байки, что в СНГ привиты от другой заразы и не хворают. Один товарищи рассказывал, что народ наш прошел через огонь, воду и ничего не берет его, а по итогу все как у всех.

Если условно вы заболеете грипом с температурой само собой и вам потребуется госпитализация - и допустим койки будут ,или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом ;)
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:09

  yama написав:или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом


Бредите уже )))
Кто положит в коронавирусное отделение без положительного ПЦР или стекловидного КТ, и того и другого при гриппе нет.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:09

  freeze написав:
  yama написав:
  Hotab написав:Чехия продолжает передавать привет трактористам,
хоронят ковидных
1.11- 153 чел.
2.11 - 255 чел
3.11- 256 чел.
4.11 - 230 чел
Напомню, у них немного больше 10 лямов населения.

Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, ...
ок 153-255 - 256 - 230 ! позитивная динамика же ! все идет к лучшему ! это не тот разброс цифр что бы делать выводы . ВЫ знаете что в года когда выходят фильмы с Николасом Кейджем количество смертей от утопления в бассейне в США растет прямопропорционально ! Вот и эта статистика общих смертей имеет такое же отношение к Ковиду как выход новых серий сериала ХETYZZZ .
  cz_user написав:.... числа смертности в каждой стране и делать из этого какие-то выводы.
Чехия - всех с позитивным тестом, независимо от причин смерти

на пальцах еще раз умер человек от рака с ковидом - пополнил статистику ковидных
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:15

  yama написав:ок 153-255 - 256 - 230 ! позитивная динамика же ! все идет к лучшему ! это не тот разброс цифр что бы делать выводы


Месяц назад было 10 !!!!
Что у вас после коронавируса с логикой и головой случилось ?


  yama написав:на пальцах еще раз умер человек от рака с ковидом - пополнил статистику ковидных


Методика не изменилась, а статистика умерших ковидных увеличилась в 10 раз.
Вам еще что-то объяснить ? Простейший текст вроде.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:29

  freeze написав:
  yama написав:ок 153-255 - 256 - 230 ! позитивная динамика же ! все идет к лучшему ! это не тот разброс цифр что бы делать выводы


Месяц назад было 10 !!!!
Что у вас после коронавируса с логикой и головой случилось ?


  yama написав:на пальцах еще раз умер человек от рака с ковидом - пополнил статистику ковидных


Методика не изменилась, а статистика умерших ковидных увеличилась в 10 раз.
Вам еще что-то объяснить ? Простейший текст вроде.

Все правильно. Возросло количество носителей в 10 раз. Процент умерших одинаковый, соответственно в 10 раз возрастает количество умерших «с ковидом». Если все 100 процентов населения станут носителями коронавируса, то по этой методике смертности от других болезней не будет. Все будут умирать от ковида. :)
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:32

Тут пару дней назад интересовались карантинными мерами и проблемами в других странах.
Вот небольшая подборка новостей только за вчера (не всё) - https://kurs.com.ua/novost/235367-shveicarija-zadeistvuet-armiju-v-borbe-s-pandemiei;
https://kurs.com.ua/novost/235262-v-polshe-novie-rekordi-po-covid-19;
https://kurs.com.ua/novost/235267-v-italii-vveli-komendantskii-chas-i-ogranichat-peredvizhenija;
https://kurs.com.ua/novost/235271-brjussel-prevrashaetsja-v-gorod-prizrak;
https://kurs.com.ua/novost/235317-pravitelstvo-danii-ushlo-na-samoizoljaciju
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:35

  freeze написав:
Вы как будто читаете только себя, и потом еще раз себя перечитываете.
Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, надо уже думать головой, а не защищать коронавирус, что он убивает только больных и слабых, а нам здоровым он до сраки.
Это называется эгоизм, плачем по норкам, и философски рассуждаем по умершим людям, что всё равно старые или больные умирают.

В данной ситуации мне очень жаль норок, потому как у них нет шанса спастись, их тупо возьмут и расстреляют! У старых и больных хоть есть шанс выздороветь.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:36

  Пенсионер написав:Если все 100 процентов населения станут носителями коронавируса, то по этой методике смертности от других болезней не будет.



В странах, которые считают по другим методикам, не как в Чехии, тоже точно такая же динамика.
Как любил говорить один известный российский ведущий в программе про потусторонее - "Возможно, это заговор" (C)
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:38

  vetka написав:
  freeze написав:
Вы как будто читаете только себя, и потом еще раз себя перечитываете.
Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, надо уже думать головой, а не защищать коронавирус, что он убивает только больных и слабых, а нам здоровым он до сраки.
Это называется эгоизм, плачем по норкам, и философски рассуждаем по умершим людям, что всё равно старые или больные умирают.

В данной ситуации мне очень жаль норок, потому как у них нет шанса спастись, их тупо возьмут и расстреляют! У старых и больных хоть есть шанс выздороветь.


Жаль в чём ?
Вы, наверное, в курсе, что на зверофермах норок выращивают с единственной целью, чтобы убить и снять шкуру.
Как вы любите говорить про людей, месяцем раньше, месяцем позже - конец один.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Киеве в четверг, 5 ноября, зафиксировали антирекорд по новым случаям коронавируса. За сутки Covid-19 заболели 983 жителя столицы, что на 127 человек больше предыдущего рекордного показателя 4 ноября.

Об этом написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, за сутки умерли 11 больных Covid-19. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян. Выздоровели вчера 348 человек. За все время пандемии заражение Covid-19 преодолели 13 769 жителей Киева.

Среди новых заболевших:

539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

362 мужчины в возрасте от 18 до 91 года;

41 девочка от 1 месяца до 17 лет;

41 мальчик от 1 до 17 лет.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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