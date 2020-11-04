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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2102210321042105>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 50
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:40

  freeze написав:
  yama написав:или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом


Бредите уже )))
Кто положит в коронавирусное отделение без положительного ПЦР или стекловидного КТ, и того и другого при гриппе нет.

в ожидании результата ПЦР пациент где будет где ожидать ? либо дома либо в палате с такими же ожидающими из которых будут настоящие ковидные :wink:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:44

  freeze написав:
  yama написав:ок 153-255 - 256 - 230 ! позитивная динамика же ! все идет к лучшему ! это не тот разброс цифр что бы делать выводы


Месяц назад было 10 !!!!
Что у вас после коронавируса с логикой и головой случилось ?


  yama написав:на пальцах еще раз умер человек от рака с ковидом - пополнил статистику ковидных


Методика не изменилась, а статистика умерших ковидных увеличилась в 10 раз.
Вам еще что-то объяснить ? Простейший текст вроде.

дана Хотабом выборка за 4 дня так вот за этих 4 дня и вывод.
Умерших вообще ? еще раз по Чехии как утверждают нет смысла делить ковид\ не ковид причина смерти всегда указывается ковид если он был выявлен . Может карантин на них так влияет что общее количество смертей увеличивается , либо другим больным не могут помочь из за истерии с ковид вот они и умирают не получив нормальную своевременную помощь . Истерика по ковид может увеличивать смертность по причине НЕ оказания медицинской своевременной помощи другим больным.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:46

  yama написав:
  freeze написав:
  yama написав:или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом


Бредите уже )))
Кто положит в коронавирусное отделение без положительного ПЦР или стекловидного КТ, и того и другого при гриппе нет.

в ожидании результата ПЦР пациент где будет где ожидать ? либо дома либо в палате с такими же ожидающими из которых будут настоящие ковидные :wink:


Вы вероятно на 100 процентов уверены, что все врачи тупые, и не могут отличить грипп от коронавируса по банальным симптомам.
Могу на пальцам вам разложить, чем и как отличаются. Грипп и коронавирус фантастически отличаются и по симптомам, и по результатам анализов, в том числе КТ и тд.
Только смысла нет, вы никого кроме себя не читаете.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 05 лис, 2020 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:в ожидании результата ПЦР пациент где будет где ожидать ? либо дома либо в палате с такими же ожидающими из которых будут настоящие ковидные
в обл.центре знакомого госпитализировали с 2х сторонней пневмонией в обычную больницу где он неделю ждал результата ПЦР, потом вследствии ухудшения его перевели в областную под аппарат ивл уже с диагнозом ковид. Неделю он лежал в обычной больнице в обычной палате, ходил в пищеблок, аптеку, куда то ещё. Мне кажется это вопиющее нарушение карантина по своей сути, на которое власти закрывают глаза.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:57

  vitaliian написав:
  yama написав:в ожидании результата ПЦР пациент где будет где ожидать ? либо дома либо в палате с такими же ожидающими из которых будут настоящие ковидные
в обл.центре знакомого госпитализировали с 2х сторонней пневмонией в обычную больницу где он неделю ждал результата ПЦР, потом вследствии ухудшения его перевели в областную под аппарат ивл уже с диагнозом ковид. Неделю он лежал в обычной больнице в обычной палате, ходил в пищеблок, аптеку, куда то ещё. Мне кажется это вопиющее нарушение карантина по своей сути, на которое власти закрывают глаза.


Что этот товарищ вообще делал в больнице ? Без подтвержденного ковида, без подтвержденного стекловидного КТ, бодрячком бегая неделю по пищеблокам и аптекам.
В такой ситуации лучше ждать неделю дома, или не жлобиться сдать платный ПЦР по срочному тарифу, жизнь одна на всём не сэкономишь.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:16

  freeze написав:
  yama написав:ок 153-255 - 256 - 230 ! позитивная динамика же ! все идет к лучшему ! это не тот разброс цифр что бы делать выводы


Месяц назад было 10 !!!!
Что у вас после коронавируса с логикой и головой случилось ?


  yama написав:на пальцах еще раз умер человек от рака с ковидом - пополнил статистику ковидных


Методика не изменилась, а статистика умерших ковидных увеличилась в 10 раз.
Вам еще что-то объяснить ? Простейший текст вроде.

Не так уж однозначно.

Растёт количество заражённых. В том числе и среди тех, кто умер бы именно в это время и так. Теперь они умрут с ковидом.

Другое дело общий рост смертности. И ковид, как фактор.
Тут да, согласен. Влияние есть.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:22

  freeze написав:
  vetka написав:ПС Норок очень жалко...


Датчане, это практически скандинавы, они к смерти относятся примерно как и вы.
Знаменитые уроки как детсадовцев водили в зоопарк, чтобы они понаблюдали за вскрытием престарелого волка, чтобы узнать как он устроен, это по-моему в Дании было, или в Швеции.


В садочку діткам показують, як відрубати курці голову з 6:30:

Для вікінгів і для самих ганьба було загнутись від болячки.

  detroytred написав:Растёт количество заражённых. В том числе и среди тех, кто умер бы именно в это время и так. Теперь они умрут с ковидом.


От-то. Десь Лад писав, що 80+ мають 5% і вище шанси не пережити ковід. І без ковіду за рік більше 5% 80-річних попаде в рай, відповідно старших ще більше. І карантином не заховаєшся.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Украине, в рамках ужесточения карантина из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в "красных" зонах, Министерство здравоохранения предложит правительству разрешить работать магазинам до 20:00.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

"Предлагаем разрешить "красным" карантинным зонам разрешить работу магазинов, но в период с 07:00 до 20:00 и при этом, чтобы количество посетителей было не более одного человека на 20 квадратных метров", - сказал Ляшко.

Он добавил, что такие рекомендации Минздрав предлагает, исходя из примера европейских стран.
а кто с работы возвращается после 20 тому продукты в интернете покупать? так сделали бы доступной доставку может меньше народу шаталось по магазинам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 лис, 2020 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?
Востаннє редагувалось Uppi в Чет 05 лис, 2020 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:5 миллионный город Киев
откуда здесь 5 лямов? что за бред..
верю в евро... по 1,4
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