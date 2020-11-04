в ожидании результата ПЦР пациент где будет где ожидать ? либо дома либо в палате с такими же ожидающими из которых будут настоящие ковидные
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Додано: Чет 05 лис, 2020 11:40
в ожидании результата ПЦР пациент где будет где ожидать ? либо дома либо в палате с такими же ожидающими из которых будут настоящие ковидные
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:44
дана Хотабом выборка за 4 дня так вот за этих 4 дня и вывод.
Умерших вообще ? еще раз по Чехии как утверждают нет смысла делить ковид\ не ковид причина смерти всегда указывается ковид если он был выявлен . Может карантин на них так влияет что общее количество смертей увеличивается , либо другим больным не могут помочь из за истерии с ковид вот они и умирают не получив нормальную своевременную помощь . Истерика по ковид может увеличивать смертность по причине НЕ оказания медицинской своевременной помощи другим больным.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:46
Вы вероятно на 100 процентов уверены, что все врачи тупые, и не могут отличить грипп от коронавируса по банальным симптомам.
Могу на пальцам вам разложить, чем и как отличаются. Грипп и коронавирус фантастически отличаются и по симптомам, и по результатам анализов, в том числе КТ и тд.
Только смысла нет, вы никого кроме себя не читаете.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 05 лис, 2020 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
в обл.центре знакомого госпитализировали с 2х сторонней пневмонией в обычную больницу где он неделю ждал результата ПЦР, потом вследствии ухудшения его перевели в областную под аппарат ивл уже с диагнозом ковид. Неделю он лежал в обычной больнице в обычной палате, ходил в пищеблок, аптеку, куда то ещё. Мне кажется это вопиющее нарушение карантина по своей сути, на которое власти закрывают глаза.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:57
Что этот товарищ вообще делал в больнице ? Без подтвержденного ковида, без подтвержденного стекловидного КТ, бодрячком бегая неделю по пищеблокам и аптекам.
В такой ситуации лучше ждать неделю дома, или не жлобиться сдать платный ПЦР по срочному тарифу, жизнь одна на всём не сэкономишь.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:16
Не так уж однозначно.
Растёт количество заражённых. В том числе и среди тех, кто умер бы именно в это время и так. Теперь они умрут с ковидом.
Другое дело общий рост смертности. И ковид, как фактор.
Тут да, согласен. Влияние есть.
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:22
В садочку діткам показують, як відрубати курці голову з 6:30:
Для вікінгів і для самих ганьба було загнутись від болячки.
От-то. Десь Лад писав, що 80+ мають 5% і вище шанси не пережити ковід. І без ковіду за рік більше 5% 80-річних попаде в рай, відповідно старших ще більше. І карантином не заховаєшся.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
а кто с работы возвращается после 20 тому продукты в интернете покупать? так сделали бы доступной доставку может меньше народу шаталось по магазинам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 лис, 2020 12:40, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?
Востаннє редагувалось Uppi в Чет 05 лис, 2020 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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