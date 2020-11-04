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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:43
vitaliian написав: Uppi написав:
5 миллионный город Киев
откуда здесь 5 лямов? что за бред..
Приезжих посчитали , а с пригорода ? Может и больше пяти уже.
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Uppi
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Додано: Чет 05 лис, 2020 12:43
Uppi написав:
Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?
Смешно то, где вы берёте абсолютно бредовые цифры. Сами верите, что в Киеве 300 коек ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Чет 05 лис, 2020 12:46
freeze написав: Uppi написав:
Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?
Смешно то, где вы берёте абсолютно бредовые цифры. Сами верите, что в Киеве 300 коек ?
Степанов отчитался об около 2890 но с кислородом их всего около 300 . Да ну и вопрос даже 2900 для 5 миллионного города это достаточно ?
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Додано: Чет 05 лис, 2020 12:53
Uppi написав:
Приезжих посчитали , а с пригорода ? Может и больше пяти уже.
5 лямов это 5 Харьковов или Одесс. Пробки бы были даже на тротуарах.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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