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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2102210321042105

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 50
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
26%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
24
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:43

  vitaliian написав:
  Uppi написав:5 миллионный город Киев
откуда здесь 5 лямов? что за бред..

Приезжих посчитали , а с пригорода ? Может и больше пяти уже.
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:43

  Uppi написав:Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?


Смешно то, где вы берёте абсолютно бредовые цифры. Сами верите, что в Киеве 300 коек ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:46

  freeze написав:
  Uppi написав:Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?


Смешно то, где вы берёте абсолютно бредовые цифры. Сами верите, что в Киеве 300 коек ?

Степанов отчитался об около 2890 но с кислородом их всего около 300 . Да ну и вопрос даже 2900 для 5 миллионного города это достаточно ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Приезжих посчитали , а с пригорода ? Может и больше пяти уже.
5 лямов это 5 Харьковов или Одесс. Пробки бы были даже на тротуарах.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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