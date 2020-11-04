Приезжих посчитали , а с пригорода ? Может и больше пяти уже.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:43
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:43
Смешно то, где вы берёте абсолютно бредовые цифры. Сами верите, что в Киеве 300 коек ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:46
Степанов отчитался об около 2890 но с кислородом их всего около 300 . Да ну и вопрос даже 2900 для 5 миллионного города это достаточно ?
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
5 лямов это 5 Харьковов или Одесс. Пробки бы были даже на тротуарах.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:07
Я все это ел (вместо молока - йогурт), год назад сдал анализ - уровень вит.Д был 12.
После чего постоянно принимал 1000ед, довел уровень до 35, сейчас принимаю 600ед.
Дело не в питании, а в усвояемости. И возраст накладывает отпечаток.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:22
Да тут вообще собрались одни 20-летние и/или спортсмены
Я тоже был когда-то 20-летним и занимался спортом лет до 50 (надорвал ахилл).
Сейчас у меня другая проблема - как в 70+ нам с женой не подхватить ковид или хотя бы выйти из него без особых последствий.
Поэтому решил забанить всех ковидиотов, мне их читать, мягко говоря, неактуально.
Оставил учетку yama, чтобы, так сказать, не терять полностью связь с окружающим вильнолюдом
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Чехия по количеству "умерших с ковид" (чтоб по вашей терминологии уже говорить) по сути практически вышла на цифру обычной своей ежедневной смертности. Напомню , это порядка 280-290 чел/день.
Кто-то здесь осмелится утверждать, что просто в Чехии сейчас все!!!!! престарелые люди, которые должны умереть сегодня-завира-послезавтра, есть активными носителями? Кто тогда болел все последние полгода? Кто будет болеть через неделю и месяц? Все ведь болеют именно сегодня и сейчас. Так?
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:07
В сумбурных обсуждениях периодически подводим черту.С весны до осени в стране заразность возросла в десятки раз.не буду писать в 20 или в 30. чтобы не опровергал никто, можно взять разные цифры.Но порядок именно такой.При этом ковидиотизм не отступил ни на шаг.Весенний карантин принёс не пользу. а вред(хотя реальная вспышка заболеваемости только сейчас), сравнение счем попало ковида так и продолжается. несмотря на уже сто раз перечисленные отличия.Что прискорбно. что многие люди пренебрегают низкоэффективными мерами по защите, типа масок и дистанцирования.считают. раз низкий эффект. значит не нужно.А то, что эти меры 10-20-30% заразности фильтруют им мало.мало, пока в этот процент сами не попадут.
И самое прискорбное в том, что уже не первый раз встречаю на страницах практически нескрываемый фашизм.В том. что вирус решит проблему перенаселения, проблему пенсионного фонда и подобные, старым пора умирать и так.Полный шизофренический бред.Всегда и везде жизнь человека была приоритетом.Понятно, что в преступном умысле приоритетом явл прибыль и на жизни наплевать.Но у нас многие люди открыто заняли такую позицию.Т е стали преступниками по существу.
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:23
вы не в курсе ! у нас бедные люди у них нету денег на театры музеи выставки и тому подобное - их развлечение сходить в супермаркет за едой
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
|