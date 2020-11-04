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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2102210321042105

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
25
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:43

  vitaliian написав:
  Uppi написав:5 миллионный город Киев
откуда здесь 5 лямов? что за бред..

Приезжих посчитали , а с пригорода ? Может и больше пяти уже.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:43

  Uppi написав:Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?


Смешно то, где вы берёте абсолютно бредовые цифры. Сами верите, что в Киеве 300 коек ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:46

  freeze написав:
  Uppi написав:Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?


Смешно то, где вы берёте абсолютно бредовые цифры. Сами верите, что в Киеве 300 коек ?

Степанов отчитался об около 2890 но с кислородом их всего около 300 . Да ну и вопрос даже 2900 для 5 миллионного города это достаточно ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Приезжих посчитали , а с пригорода ? Может и больше пяти уже.
5 лямов это 5 Харьковов или Одесс. Пробки бы были даже на тротуарах.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:07

  antey1969 написав:
  zРадио написав: Столько статей о цИнке, а вы никак его написание не усвоите :mrgreen:
PS: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний
Кушайте умеренно цитрусовые, петрушку, капусту(С), тунец, сардину, яйца, молоко(D), и никакие витамины покупать не придется.

Я все это ел (вместо молока - йогурт), год назад сдал анализ - уровень вит.Д был 12.
После чего постоянно принимал 1000ед, довел уровень до 35, сейчас принимаю 600ед.
Дело не в питании, а в усвояемости. И возраст накладывает отпечаток.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:22

  freeze написав: Вы как будто читаете только себя, и потом еще раз себя перечитываете.
Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, надо уже думать головой, а не защищать коронавирус, что он убивает только больных и слабых, а нам здоровым он до сраки.
Это называется эгоизм, плачем по норкам, и философски рассуждаем по умершим людям, что всё равно старые или больные умирают.

Да тут вообще собрались одни 20-летние и/или спортсмены :mrgreen:
Я тоже был когда-то 20-летним и занимался спортом лет до 50 (надорвал ахилл).

Сейчас у меня другая проблема - как в 70+ нам с женой не подхватить ковид или хотя бы выйти из него без особых последствий.
Поэтому решил забанить всех ковидиотов, мне их читать, мягко говоря, неактуально.
Оставил учетку yama, чтобы, так сказать, не терять полностью связь с окружающим вильнолюдом :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Растёт количество заражённых. В том числе и среди тех, кто умер бы именно в это время и так. Теперь они умрут с ковидом.

Чехия по количеству "умерших с ковид" (чтоб по вашей терминологии уже говорить) по сути практически вышла на цифру обычной своей ежедневной смертности. Напомню , это порядка 280-290 чел/день.
Кто-то здесь осмелится утверждать, что просто в Чехии сейчас все!!!!! престарелые люди, которые должны умереть сегодня-завира-послезавтра, есть активными носителями? Кто тогда болел все последние полгода? Кто будет болеть через неделю и месяц? Все ведь болеют именно сегодня и сейчас. Так?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:07

В сумбурных обсуждениях периодически подводим черту.С весны до осени в стране заразность возросла в десятки раз.не буду писать в 20 или в 30. чтобы не опровергал никто, можно взять разные цифры.Но порядок именно такой.При этом ковидиотизм не отступил ни на шаг.Весенний карантин принёс не пользу. а вред(хотя реальная вспышка заболеваемости только сейчас), сравнение счем попало ковида так и продолжается. несмотря на уже сто раз перечисленные отличия.Что прискорбно. что многие люди пренебрегают низкоэффективными мерами по защите, типа масок и дистанцирования.считают. раз низкий эффект. значит не нужно.А то, что эти меры 10-20-30% заразности фильтруют им мало.мало, пока в этот процент сами не попадут.
И самое прискорбное в том, что уже не первый раз встречаю на страницах практически нескрываемый фашизм.В том. что вирус решит проблему перенаселения, проблему пенсионного фонда и подобные, старым пора умирать и так.Полный шизофренический бред.Всегда и везде жизнь человека была приоритетом.Понятно, что в преступном умысле приоритетом явл прибыль и на жизни наплевать.Но у нас многие люди открыто заняли такую позицию.Т е стали преступниками по существу.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:23

  vitaliian написав:а кто с работы возвращается после 20 тому продукты в интернете покупать? так сделали бы доступной доставку может меньше народу шаталось по магазинам.
вы не в курсе ! у нас бедные люди у них нету денег на театры музеи выставки и тому подобное - их развлечение сходить в супермаркет за едой :cry:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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