Додано: Чет 05 лис, 2020 14:07

В сумбурных обсуждениях периодически подводим черту.С весны до осени в стране заразность возросла в десятки раз.не буду писать в 20 или в 30. чтобы не опровергал никто, можно взять разные цифры.Но порядок именно такой.При этом ковидиотизм не отступил ни на шаг.Весенний карантин принёс не пользу. а вред(хотя реальная вспышка заболеваемости только сейчас), сравнение счем попало ковида так и продолжается. несмотря на уже сто раз перечисленные отличия.Что прискорбно. что многие люди пренебрегают низкоэффективными мерами по защите, типа масок и дистанцирования.считают. раз низкий эффект. значит не нужно.А то, что эти меры 10-20-30% заразности фильтруют им мало.мало, пока в этот процент сами не попадут.

И самое прискорбное в том, что уже не первый раз встречаю на страницах практически нескрываемый фашизм.В том. что вирус решит проблему перенаселения, проблему пенсионного фонда и подобные, старым пора умирать и так.Полный шизофренический бред.Всегда и везде жизнь человека была приоритетом.Понятно, что в преступном умысле приоритетом явл прибыль и на жизни наплевать.Но у нас многие люди открыто заняли такую позицию.Т е стали преступниками по существу.