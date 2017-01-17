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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21042105210621072108>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
25
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:35

  yama написав:Тоже сначала "выключил" Хотаба Фризера


Вам уже делали замечание по поводу коверкания ников, но доходит до вас туговато, видимо из-за перенесённого коронавируса осложнение.
Если не возражаете я вас буду Могильщиком называть, ассоциации такие Яма - Могила - Могильщик. Без обид. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Загальна смертність в жовтні вже підбирається до 2000 смертей в день, порівняно з літніми 1500 і вересневими 1700. Правда, зараз ковід-дисиденти на летять і скажуть, що то рептилоїди з Марсу покидають Землю, звільняючи тіла.
https://public.tableau.com/views/TheRAT ... n=viz_shar
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:48

Греция уходит на локдаун (3 недели), Великобритания и Литва пока усиливают карантин.
Чувствую с понедельника 9 ноября нам тоже усилят, прищимят, подрежут..., а с 23 ноября отправят в локдаун. Раньше нельзя, бо местные выборы, а позже - тоже не комильфо, бо праздники псувать не хочется, 19 декабря Св.Миколая и дальше рождественские...
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:52

  Lady_N написав:Греция уходит на локдаун (3 недели), Великобритания и Литва пока усиливают карантин.
Чувствую с понедельника 9 ноября нам тоже усилят, прищимят, подрежут..., а с 23 ноября отправят в локдаун. Раньше нельзя, бо местные выборы, а позже - тоже не комильфо, бо праздники псувать не хочется, 19 декабря Св.Миколая и дальше рождественские...


Вчера на кассе в супермаркете слышу один кассир с маской на подбородке говорит другому - Я уже три дня запаха не чувствую.

Интересно, что ковидиоты настойчиво своей тупостью приближают локдаун, а потом больше всех будут ныть здесь.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Подскажите пожалуйста как то мало информации о том что в группе риска находятся курильщики . Насколько мне известно легкие подверженные пагубной привычке КУРИТЬ более уязвимы для последствий вируса .
Я думаю для тех кто переживает за свое здоровье и курит нужно отказываться от этой привычки . Это было актуально всегда , а сейчас тем более .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:10

  Uppi написав:Подскажите пожалуйста как то мало информации о том что в группе риска находятся курильщики . Насколько мне известно легкие подверженные пагубной привычке КУРИТЬ более уязвимы для последствий вируса .
Я думаю для тех кто переживает за свое здоровье и курит нужно отказываться от этой привычки . Это было актуально всегда , а сейчас тем более .

А так же пьющим бросить пить. Но как без спиртного пережить предстоящий локдаун? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:12

  freeze написав:
  Lady_N написав:Греция уходит на локдаун (3 недели), Великобритания и Литва пока усиливают карантин.
Чувствую с понедельника 9 ноября нам тоже усилят, прищимят, подрежут..., а с 23 ноября отправят в локдаун. Раньше нельзя, бо местные выборы, а позже - тоже не комильфо, бо праздники псувать не хочется, 19 декабря Св.Миколая и дальше рождественские...


Вчера на кассе в супермаркете слышу один кассир с маской на подбородке говорит другому - Я уже три дня запаха не чувствую.

Интересно, что ковидиоты настойчиво своей тупостью приближают локдаун, а потом больше всех будут ныть здесь.

Ну вы ессесно предъявили претензии управляющему магазина и что он вам ответил? Или молча умываясь антисептиком быстро ретировались из того проклятого магазина? :roll: :lol:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:13

  Hotab написав:
  detroytred написав:Растёт количество заражённых. В том числе и среди тех, кто умер бы именно в это время и так. Теперь они умрут с ковидом.

Чехия по количеству "умерших с ковид" (чтоб по вашей терминологии уже говорить) по сути практически вышла на цифру обычной своей ежедневной смертности. Напомню , это порядка 280-290 чел/день.
Кто-то здесь осмелится утверждать, что просто в Чехии сейчас все!!!!! престарелые люди, которые должны умереть сегодня-завира-послезавтра, есть активными носителями? Кто тогда болел все последние полгода? Кто будет болеть через неделю и месяц? Все ведь болеют именно сегодня и сейчас. Так?

https://countrymeters.info/ru/Czech_Republic
население Чехии 2019
Согласно нашей оценке, на конец 2019 года, население Чехии составляло 10 579 351 человек. За 2019 год население Чехии увеличилось приблизительно на 7 295 человек. Учитывая, что население Чехии в начале года оценивалось в 10 572 056 человек, годовой прирост составил 0.07 %.

Вот основные демографические показатели Чехии за 2019 год:

Родившихся: 108 152 человека
Умерших: 106 883 человека
Естественный прирост населения: 1 269 человек
Миграционный прирост населения: 6 026 человек
Мужчин: 5 181 723 человека (по оценке на 31 декабря 2019 года)
Женщин: 5 397 628 человек (по оценке на 31 декабря 2019 года)

в 2019 году всего умерло 108152/ 365 = 296 в день
отуда же
Динамика изменения численности населения Чехии в 2020 году

Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Чехии, рассчитанные нами для 2020 года:

Рождаемость: в среднем 297 детей в день (12.35 в час)
Смертность: в среднем 293 человека в день (12.21 в час)

тут https://knoema.ru/atlas/%d0%a7%d0%b5%d1 ... 0%b5%d0%b9 за 2019
Чехия - Число смертей
113,10 (тысяч) в 2019
Оба пола вместе


https://www.worldometers.info/coronavir ... -republic/
Coronavirus Cases: 378,716
Deaths: 4,133
Last updated: November 05, 2020, 13:18 GMT

пока не могу проанализировать времени нету , за 5 минут не гуглиться . По приведеннім данным выше что нагугли за 5 минут выходит что смерность такая же как в 2019 ... от ковида вообще написано 4100 человек на общем фоне смерности 100 000 чел в год 4 000 это на секунду 4% ! о какой повышенной смерности речь ? 4% погрешность в прошлом году умерло 105-113 тис. чехов
в этом году от Ковид умерло 4133 это что на общем фоне 4% ? тем более гуглится повышенная смертность в Чехии с начала 2015 года ! вот здесь https://ruski.radio.cz/v-chehii-rastet- ... st-8203187
В Чехии растет смертность
17.01.2017

Согласно данным статистиков, в Чешской Республике растет смертность населения. Данные за прошлый год еще отсутствуют, но в 2015 количество умерших превысило показатель 2014 года на 5500 человек. Всего в 2015 году скончалось 111 173 гражданина Чешской Республики. Это самый высокий показатель за истекший период с 2003 года. Средняя продолжительность жизни мужчин не изменилась – 75,8 года. Чешские женщины, однако, ныне живут на три месяца меньше – 81,4 года.


Где вы смотрите ОБЩУЮ смертность в Чехии с начала 2020 года ?

согласно гуглу 4133 смертей от ковид https://news.google.com/covid19/map?hl= ... id=UA%3Aru даже если не учитывать что на самом деле с ковид то на фоне 100-110 тис в год см выше

другие цифры не гугляться
Востаннє редагувалось yama в Чет 05 лис, 2020 15:27, всього редагувалось 3 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliian написав:
  vetka написав:Норок очень жалко...
могли бы отпустить тех что без вируса в дикую среду обитания.
Дания закрывает фермы с 2021
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:24

  Uppi написав:Подскажите пожалуйста как то мало информации о том что в группе риска находятся курильщики . Насколько мне известно легкие подверженные пагубной привычке КУРИТЬ более уязвимы для последствий вируса .
Я думаю для тех кто переживает за свое здоровье и курит нужно отказываться от этой привычки . Это было актуально всегда , а сейчас тем более .

Потому что многовато статистики, противоречащей этому утверждению, но признать это официальная медицина не может себе позволить.
Вот пример того, как сначала приводится неудобная статистика, а потом начинается стандартная песня о вреде курения :)
Сибарит
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