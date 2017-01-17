yama написав:Тоже сначала "выключил" Хотаба Фризера
Вам уже делали замечание по поводу коверкания ников, но доходит до вас туговато, видимо из-за перенесённого коронавируса осложнение. Если не возражаете я вас буду Могильщиком называть, ассоциации такие Яма - Могила - Могильщик. Без обид.
Загальна смертність в жовтні вже підбирається до 2000 смертей в день, порівняно з літніми 1500 і вересневими 1700. Правда, зараз ковід-дисиденти на летять і скажуть, що то рептилоїди з Марсу покидають Землю, звільняючи тіла. https://public.tableau.com/views/TheRAT ... n=viz_shar
Греция уходит на локдаун (3 недели), Великобритания и Литва пока усиливают карантин. Чувствую с понедельника 9 ноября нам тоже усилят, прищимят, подрежут..., а с 23 ноября отправят в локдаун. Раньше нельзя, бо местные выборы, а позже - тоже не комильфо, бо праздники псувать не хочется, 19 декабря Св.Миколая и дальше рождественские...
Lady_N написав:Греция уходит на локдаун (3 недели), Великобритания и Литва пока усиливают карантин. Чувствую с понедельника 9 ноября нам тоже усилят, прищимят, подрежут..., а с 23 ноября отправят в локдаун. Раньше нельзя, бо местные выборы, а позже - тоже не комильфо, бо праздники псувать не хочется, 19 декабря Св.Миколая и дальше рождественские...
Вчера на кассе в супермаркете слышу один кассир с маской на подбородке говорит другому - Я уже три дня запаха не чувствую.
Интересно, что ковидиоты настойчиво своей тупостью приближают локдаун, а потом больше всех будут ныть здесь.
Подскажите пожалуйста как то мало информации о том что в группе риска находятся курильщики . Насколько мне известно легкие подверженные пагубной привычке КУРИТЬ более уязвимы для последствий вируса . Я думаю для тех кто переживает за свое здоровье и курит нужно отказываться от этой привычки . Это было актуально всегда , а сейчас тем более .
Uppi написав:Подскажите пожалуйста как то мало информации о том что в группе риска находятся курильщики . Насколько мне известно легкие подверженные пагубной привычке КУРИТЬ более уязвимы для последствий вируса . Я думаю для тех кто переживает за свое здоровье и курит нужно отказываться от этой привычки . Это было актуально всегда , а сейчас тем более .
А так же пьющим бросить пить. Но как без спиртного пережить предстоящий локдаун?
Lady_N написав:Греция уходит на локдаун (3 недели), Великобритания и Литва пока усиливают карантин. Чувствую с понедельника 9 ноября нам тоже усилят, прищимят, подрежут..., а с 23 ноября отправят в локдаун. Раньше нельзя, бо местные выборы, а позже - тоже не комильфо, бо праздники псувать не хочется, 19 декабря Св.Миколая и дальше рождественские...
Вчера на кассе в супермаркете слышу один кассир с маской на подбородке говорит другому - Я уже три дня запаха не чувствую.
Интересно, что ковидиоты настойчиво своей тупостью приближают локдаун, а потом больше всех будут ныть здесь.
Ну вы ессесно предъявили претензии управляющему магазина и что он вам ответил? Или молча умываясь антисептиком быстро ретировались из того проклятого магазина?
detroytred написав:Растёт количество заражённых. В том числе и среди тех, кто умер бы именно в это время и так. Теперь они умрут с ковидом.
Чехия по количеству "умерших с ковид" (чтоб по вашей терминологии уже говорить) по сути практически вышла на цифру обычной своей ежедневной смертности. Напомню , это порядка 280-290 чел/день. Кто-то здесь осмелится утверждать, что просто в Чехии сейчас все!!!!! престарелые люди, которые должны умереть сегодня-завира-послезавтра, есть активными носителями? Кто тогда болел все последние полгода? Кто будет болеть через неделю и месяц? Все ведь болеют именно сегодня и сейчас. Так?
население Чехии 2019 Согласно нашей оценке, на конец 2019 года, население Чехии составляло 10 579 351 человек. За 2019 год население Чехии увеличилось приблизительно на 7 295 человек. Учитывая, что население Чехии в начале года оценивалось в 10 572 056 человек, годовой прирост составил 0.07 %.
Вот основные демографические показатели Чехии за 2019 год:
Родившихся: 108 152 человека Умерших: 106 883 человека Естественный прирост населения: 1 269 человек Миграционный прирост населения: 6 026 человек Мужчин: 5 181 723 человека (по оценке на 31 декабря 2019 года) Женщин: 5 397 628 человек (по оценке на 31 декабря 2019 года)
в 2019 году всего умерло 108152/ 365 = 296 в день отуда же
Динамика изменения численности населения Чехии в 2020 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Чехии, рассчитанные нами для 2020 года:
Рождаемость: в среднем 297 детей в день (12.35 в час) Смертность: в среднем 293 человека в день (12.21 в час)
пока не могу проанализировать времени нету , за 5 минут не гуглиться . По приведеннім данным выше что нагугли за 5 минут выходит что смерность такая же как в 2019 ... от ковида вообще написано 4100 человек на общем фоне смерности 100 000 чел в год 4 000 это на секунду 4% ! о какой повышенной смерности речь ? 4% погрешность в прошлом году умерло 105-113 тис. чехов в этом году от Ковид умерло 4133 это что на общем фоне 4% ? тем более гуглится повышенная смертность в Чехии с начала 2015 года ! вот здесь https://ruski.radio.cz/v-chehii-rastet- ... st-8203187
В Чехии растет смертность 17.01.2017
Согласно данным статистиков, в Чешской Республике растет смертность населения. Данные за прошлый год еще отсутствуют, но в 2015 количество умерших превысило показатель 2014 года на 5500 человек. Всего в 2015 году скончалось 111 173 гражданина Чешской Республики. Это самый высокий показатель за истекший период с 2003 года. Средняя продолжительность жизни мужчин не изменилась – 75,8 года. Чешские женщины, однако, ныне живут на три месяца меньше – 81,4 года.
Где вы смотрите ОБЩУЮ смертность в Чехии с начала 2020 года ?
Востаннє редагувалось yama в Чет 05 лис, 2020 15:27, всього редагувалось 3 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Uppi написав:Подскажите пожалуйста как то мало информации о том что в группе риска находятся курильщики . Насколько мне известно легкие подверженные пагубной привычке КУРИТЬ более уязвимы для последствий вируса . Я думаю для тех кто переживает за свое здоровье и курит нужно отказываться от этой привычки . Это было актуально всегда , а сейчас тем более .
Потому что многовато статистики, противоречащей этому утверждению, но признать это официальная медицина не может себе позволить. Вот пример того, как сначала приводится неудобная статистика, а потом начинается стандартная песня о вреде курения