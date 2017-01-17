Додано: Чет 05 лис, 2020 15:13

Hotab написав: detroytred написав: Растёт количество заражённых. В том числе и среди тех, кто умер бы именно в это время и так. Теперь они умрут с ковидом. Растёт количество заражённых. В том числе и среди тех, кто умер бы именно в это время и так. Теперь они умрут с ковидом.

Чехия по количеству "умерших с ковид" (чтоб по вашей терминологии уже говорить) по сути практически вышла на цифру обычной своей ежедневной смертности. Напомню , это порядка 280-290 чел/день.

Кто-то здесь осмелится утверждать, что просто в Чехии сейчас все!!!!! престарелые люди, которые должны умереть сегодня-завира-послезавтра, есть активными носителями? Кто тогда болел все последние полгода? Кто будет болеть через неделю и месяц? Все ведь болеют именно сегодня и сейчас. Так? Чехия по количеству "умерших с ковид" (чтоб по вашей терминологии уже говорить) по сути практически вышла на цифру обычной своей ежедневной смертности. Напомню , это порядка 280-290 чел/день.Кто-то здесь осмелится утверждать, что просто в Чехии сейчас все!!!!! престарелые люди, которые должны умереть сегодня-завира-послезавтра, есть активными носителями? Кто тогда болел все последние полгода? Кто будет болеть через неделю и месяц? Все ведь болеют именно сегодня и сейчас. Так?

население Чехии 2019

Согласно нашей оценке, на конец 2019 года, население Чехии составляло 10 579 351 человек. За 2019 год население Чехии увеличилось приблизительно на 7 295 человек. Учитывая, что население Чехии в начале года оценивалось в 10 572 056 человек, годовой прирост составил 0.07 %.



Вот основные демографические показатели Чехии за 2019 год:



Родившихся: 108 152 человека

Умерших: 106 883 человека

Естественный прирост населения: 1 269 человек

Миграционный прирост населения: 6 026 человек

Мужчин: 5 181 723 человека (по оценке на 31 декабря 2019 года)

Женщин: 5 397 628 человек (по оценке на 31 декабря 2019 года)



Динамика изменения численности населения Чехии в 2020 году



Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Чехии, рассчитанные нами для 2020 года:



Рождаемость: в среднем 297 детей в день (12.35 в час)

Смертность: в среднем 293 человека в день (12.21 в час)

Чехия - Число смертей

113,10 (тысяч) в 2019

Оба пола вместе



В Чехии растет смертность

17.01.2017



Согласно данным статистиков, в Чешской Республике растет смертность населения. Данные за прошлый год еще отсутствуют, но в 2015 количество умерших превысило показатель 2014 года на 5500 человек. Всего в 2015 году скончалось 111 173 гражданина Чешской Республики. Это самый высокий показатель за истекший период с 2003 года. Средняя продолжительность жизни мужчин не изменилась – 75,8 года. Чешские женщины, однако, ныне живут на три месяца меньше – 81,4 года.



в 2019 году всего умерло 108152/ 365 = 296 в деньотуда жетутза 2019Coronavirus Cases: 378,716Deaths: 4,133пока не могу проанализировать времени нету , за 5 минут не гуглиться . По приведеннім данным выше что нагугли за 5 минут выходит что смерность такая же как в 2019 ... от ковида вообще написано 4100 человек на общем фоне смерности 100 000 чел в год 4 000 это на секунду 4% ! о какой повышенной смерности речь ? 4% погрешность в прошлом году умерло 105-113 тис. чеховэто что на общем фоне 4% ?вот здесьсогласно гуглу 4133 смертей от ковиддаже если не учитывать что на самом деле с ковид то на фоне 100-110 тис в год см вышедругие цифры не гугляться