yama написав:в 2019 году всего умерло 108152/ 365 = 296 в день отуда же
Что нового вы сообщили? Да, у них в среднем умирало в день 293 чела. Сейчас ковидных смертей по 250 в день. Я спрашиваю, это все плановые смерти ? Просто так вышло, что они, умирая по плану, были активные носители? Вся страна (250 из 290, это 86%) сейчас непосредственно в Чехии заражена? Это утверждение верно, исходя из вашей логики? Вопрос: кто болел до этого? Кто будет болеть через неделю, если сегодня и сейчас переболевает 86% населения?
yama написав:в 2019 году всего умерло 108152/ 365 = 296 в день отуда же
Что нового вы сообщили? Да, у них в среднем умирало в день 293 чела. Сейчас ковидных смертей по 250 в день. Я спрашиваю, это все плановые смерти ? Просто так вышло, что они, умирая по плану, были активные носители? Вся страна (250 из 290, это 86%) сейчас непосредственно в Чехии заражена? Это утверждение верно, исходя из вашей логики? Вопрос: кто болел до этого? Кто будет болеть через неделю, если сегодня и сейчас переболевает 86% населения?
где вы видите общую смерность все случаи вместе 500 в день ??? дайте ссылку не могу найти ! вы утверждаете что к 250-290 добавилось столько же от ковид - где ссылки на общую смерность Еще раз это не пляшет с цифрой 4133 смерти от ковид по состоянию на сегодня https://koronainfo.cz/ -вот их родной сайт 4133 смерти "с ковид "
Востаннє редагувалось yama в Чет 05 лис, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yamaо написав:где вы видите общую смерность все случаи вместе 500 в день ???
Я нигде не писал этой цифры, чехи свою Октябрьскую и ноябрьскую смертность озвучат позже, когда посчитают. Она будет даже выше "обычная+ ковидная", по опыту практически всех стран, имевших вспышку заболевания. Вы продолжаете утверждать,что эти 250 в день - это все плановые смерти, просто они активно болели ковид? Вы утверждаете , исходя из этого, что сегодня и сейчас выходит 86% активных больных в Чехии?
Lady_N написав:Греция уходит на локдаун (3 недели), Великобритания и Литва пока усиливают карантин. Чувствую с понедельника 9 ноября нам тоже усилят, прищимят, подрежут..., а с 23 ноября отправят в локдаун. Раньше нельзя, бо местные выборы, а позже - тоже не комильфо, бо праздники псувать не хочется, 19 декабря Св.Миколая и дальше рождественские...
Вчера на кассе в супермаркете слышу один кассир с маской на подбородке говорит другому - Я уже три дня запаха не чувствую.
Интересно, что ковидиоты настойчиво своей тупостью приближают локдаун, а потом больше всех будут ныть здесь.
Ну вы ессесно предъявили претензии управляющему магазина и что он вам ответил? Или молча умываясь антисептиком быстро ретировались из того проклятого магазина?
Зачем претензии управляющему магазином ? Сейчас диджитализация. У каждой сети есть сайт, где можно связаться с управляющим управляющего.
Несколько лет назад одна страховая компания начала морозиться по выплате мне, причем не банкрот, активно работающая. Зачем с ними ругаться, клац, Гугл, письмо начальнику комитета по финнадзору или как там правильно называется. Через неделю позвонили из страховой компании с извинениями и всё выплатили быстренько.
yamaо написав:где вы видите общую смерность все случаи вместе 500 в день ???
Я нигде не писал этой цифры, чехи свою Октябрьскую и ноябрьскую смертность озвучат позже, когда посчитают. Она будет даже выше "обычная+ ковидная", по опыту практически всех стран, имевших вспышку заболевания. Вы продолжаете утверждать,что эти 250 в день - это все плановые смерти, просто они активно болели ковид? Вы утверждаете , исходя из этого, что сегодня и сейчас выходит 86% активных больных в Чехии?
слив защитан ! нету ни одной ссылки на повышение ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ паралельно я разоблачил вашу табличку https://koronainfo.cz/ число случайно
Hotab написав:Чехия продолжает передавать привет трактористам, хоронят ковидных 1.11- 153 чел. 2.11 - 255 чел 3.11- 256 чел. 4.11 - 230 чел Напомню, у них немного больше 10 лямов населения.
на этом сайте картинка другая 1.11 + (+191) 2.11 (+194) 3.11 (+223) 4.11 (+123) https://koronainfo.cz/ вот их официальный сайт вторая подтасовка фактов обнаружена !!!
Востаннє редагувалось yama в Чет 05 лис, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yamaо написав:где вы видите общую смерность все случаи вместе 500 в день ???
Я нигде не писал этой цифры, чехи свою Октябрьскую и ноябрьскую смертность озвучат позже, когда посчитают. Она будет даже выше "обычная+ ковидная", по опыту практически всех стран, имевших вспышку заболевания. Вы продолжаете утверждать,что эти 250 в день - это все плановые смерти, просто они активно болели ковид? Вы утверждаете , исходя из этого, что сегодня и сейчас выходит 86% активных больных в Чехии?
слив защитан ! нету ни одной ссылки на повышение ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ паралельно я разоблачил вашу табличку https://koronainfo.cz/ число случайно
Смайлик рука-лицо. Вы просто не в состоянии понять простого смысла того, что вам хочет сказать человек.
Какой ещё слив?))) Ни одна страна не умеет давать счёт смертей за прошедшие сутки. И даже за неделю. Кто-то пересчитывает месяца 3. Кацапы через неделю с начала нового месяца дают по отдельному городу. Например в Москве. Например +58%. Например в июне 2020. Чехи свое подадут через месяц возможно. Ну так что, это плановые смерти, или нет? Болеют сейчас в Чехии 86% населения, сливателезасчитыватель?)) А что сливателезасчитыватель расскажет, если чехи вдруг перемахнут за 293 ковидные смерти в сутки?? Это кто там умирать будет, если выходит, что 100% плановых смертей есть ковиднымм? А выше 100% - это как?
Какой ещё слив?))) Ни одна страна не умеет давать счёт смертей за прошедшие сутки. И даже за неделю. Кто-то пересчитывает месяца 3. Кацапы через неделю с начала нового месяца дают по отдельному городу. Например в Москве. Например +58%. Например в июне 2020. Чехи свое подадут через месяц возможно. Ну так что, это плановые смерти, или нет? Болеют сейчас в Чехии 86% населения, сливателезасчитыватель?))
ответ вообще не по теме сначала Хотаб путается сам в количестве смертей в день давай каждый раз разную информацию которая НЕ сходиться с официальными данными Чехии более чем на 60 человек в день . Потом начинает утверждать голословно что смерность выросла в два раза по сравнению с обычно .. потом говорит что цифр никто не знает и никто не публикует .... но без цифр без статистики Хотаб лучше чем чехи умеет считать и дает на гора увеличение смерности в два раза по сравнению с обычной ! Афигеть люди давайте ссылки или пишите ИМХО ( мое личное мнение) в каждом предложении . Если не лениться и копнуть чуть глубже, а не тупо верить нагнетателям и 15 минут посмотреть гугл сразу все видно . ГОСПОДА ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ ФАКТЫ САМИ. Кому надо все ссылки есть выводы перепроверяйте .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав: Зачем претензии управляющему магазином ? Сейчас диджитализация. У каждой сети есть сайт, где можно связаться с управляющим управляющего.
Несколько лет назад одна страховая компания начала морозиться по выплате мне, причем не банкрот, активно работающая. Зачем с ними ругаться, клац, Гугл, письмо начальнику комитета по финнадзору или как там правильно называется. Через неделю позвонили из страховой компании с извинениями и всё выплатили быстренько.
Ну тут не так ситуация, одно дело просроченная колбаса, максимум что может быть - расстройство кишечника, а другое дело, когда сидит больной кассир на кассе, тут на ситуацию нужно реагировать молниеносно. Вообщем я поняла, вы тут уму разуму учите меня, яму, модавашина и т.д, возмущаетесь, что кто-то не носит маски и надо их "сжигать на кострах" а когда ситуация и правда критическая, вы молча убежали домой писать на сайт. ПС даю 100%, что про больного кассира вы рассказали только здесь.