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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2105210621072108>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
25
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:в 2019 году всего умерло 108152/ 365 = 296 в день
отуда же

Что нового вы сообщили? Да, у них в среднем умирало в день 293 чела.
Сейчас ковидных смертей по 250 в день. Я спрашиваю, это все плановые смерти ? Просто так вышло, что они, умирая по плану, были активные носители? Вся страна (250 из 290, это 86%) сейчас непосредственно в Чехии заражена? Это утверждение верно, исходя из вашей логики?
Вопрос: кто болел до этого? Кто будет болеть через неделю, если сегодня и сейчас переболевает 86% населения?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:30

  Hotab написав:
  yama написав:в 2019 году всего умерло 108152/ 365 = 296 в день
отуда же

Что нового вы сообщили? Да, у них в среднем умирало в день 293 чела.
Сейчас ковидных смертей по 250 в день. Я спрашиваю, это все плановые смерти ? Просто так вышло, что они, умирая по плану, были активные носители? Вся страна (250 из 290, это 86%) сейчас непосредственно в Чехии заражена? Это утверждение верно, исходя из вашей логики?
Вопрос: кто болел до этого? Кто будет болеть через неделю, если сегодня и сейчас переболевает 86% населения?

где вы видите общую смерность все случаи вместе 500 в день ??? дайте ссылку не могу найти ! вы утверждаете что к 250-290 добавилось столько же от ковид - где ссылки на общую смерность
Еще раз это не пляшет с цифрой 4133 смерти от ковид по состоянию на сегодня
https://koronainfo.cz/ -вот их родной сайт 4133 смерти "с ковид "
Востаннє редагувалось yama в Чет 05 лис, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yamaо написав:где вы видите общую смерность все случаи вместе 500 в день ???

Я нигде не писал этой цифры, чехи свою Октябрьскую и ноябрьскую смертность озвучат позже, когда посчитают. Она будет даже выше "обычная+ ковидная", по опыту практически всех стран, имевших вспышку заболевания.
Вы продолжаете утверждать,что эти 250 в день - это все плановые смерти, просто они активно болели ковид? Вы утверждаете , исходя из этого, что сегодня и сейчас выходит 86% активных больных в Чехии?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  freeze написав:
  Lady_N написав:Греция уходит на локдаун (3 недели), Великобритания и Литва пока усиливают карантин.
Чувствую с понедельника 9 ноября нам тоже усилят, прищимят, подрежут..., а с 23 ноября отправят в локдаун. Раньше нельзя, бо местные выборы, а позже - тоже не комильфо, бо праздники псувать не хочется, 19 декабря Св.Миколая и дальше рождественские...


Вчера на кассе в супермаркете слышу один кассир с маской на подбородке говорит другому - Я уже три дня запаха не чувствую.

Интересно, что ковидиоты настойчиво своей тупостью приближают локдаун, а потом больше всех будут ныть здесь.

Ну вы ессесно предъявили претензии управляющему магазина и что он вам ответил? Или молча умываясь антисептиком быстро ретировались из того проклятого магазина? :roll:


Зачем претензии управляющему магазином ?
Сейчас диджитализация.
У каждой сети есть сайт, где можно связаться с управляющим управляющего.

Несколько лет назад одна страховая компания начала морозиться по выплате мне, причем не банкрот, активно работающая.
Зачем с ними ругаться, клац, Гугл, письмо начальнику комитета по финнадзору или как там правильно называется.
Через неделю позвонили из страховой компании с извинениями и всё выплатили быстренько.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:38

  Hotab написав:
  yamaо написав:где вы видите общую смерность все случаи вместе 500 в день ???

Я нигде не писал этой цифры, чехи свою Октябрьскую и ноябрьскую смертность озвучат позже, когда посчитают. Она будет даже выше "обычная+ ковидная", по опыту практически всех стран, имевших вспышку заболевания.
Вы продолжаете утверждать,что эти 250 в день - это все плановые смерти, просто они активно болели ковид? Вы утверждаете , исходя из этого, что сегодня и сейчас выходит 86% активных больных в Чехии?

слив защитан ! нету ни одной ссылки на повышение ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ
паралельно я разоблачил вашу табличку
https://koronainfo.cz/ число случайно
  Hotab написав:Чехия продолжает передавать привет трактористам,
хоронят ковидных
1.11- 153 чел.
2.11 - 255 чел
3.11- 256 чел.
4.11 - 230 чел
Напомню, у них немного больше 10 лямов населения.
на этом сайте картинка другая
1.11 + (+191)
2.11 (+194)
3.11 (+223)
4.11 (+123)
https://koronainfo.cz/ вот их официальный сайт
вторая подтасовка фактов обнаружена !!!

мало того вы сами себе противоречите на вот этой картинке
https://hostingkartinok.com/show-image. ... 4f974cb84a
1.11 151
2 255
3 256
Востаннє редагувалось yama в Чет 05 лис, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  Hotab написав:
  yamaо написав:где вы видите общую смерность все случаи вместе 500 в день ???

Я нигде не писал этой цифры, чехи свою Октябрьскую и ноябрьскую смертность озвучат позже, когда посчитают. Она будет даже выше "обычная+ ковидная", по опыту практически всех стран, имевших вспышку заболевания.
Вы продолжаете утверждать,что эти 250 в день - это все плановые смерти, просто они активно болели ковид? Вы утверждаете , исходя из этого, что сегодня и сейчас выходит 86% активных больных в Чехии?

слив защитан ! нету ни одной ссылки на повышение ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ
паралельно я разоблачил вашу табличку
https://koronainfo.cz/ число случайно


Смайлик рука-лицо.
Вы просто не в состоянии понять простого смысла того, что вам хочет сказать человек.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:слив защитан

Какой ещё слив?)))
Ни одна страна не умеет давать счёт смертей за прошедшие сутки. И даже за неделю. Кто-то пересчитывает месяца 3. Кацапы через неделю с начала нового месяца дают по отдельному городу. Например в Москве. Например +58%. Например в июне 2020.
Чехи свое подадут через месяц возможно.
Ну так что, это плановые смерти, или нет? Болеют сейчас в Чехии 86% населения, сливателезасчитыватель?))
А что сливателезасчитыватель расскажет, если чехи вдруг перемахнут за 293 ковидные смерти в сутки?? Это кто там умирать будет, если выходит, что 100% плановых смертей есть ковиднымм? А выше 100% - это как?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:47

  Hotab написав:
  yama написав:слив защитан

Какой ещё слив?)))
Ни одна страна не умеет давать счёт смертей за прошедшие сутки. И даже за неделю. Кто-то пересчитывает месяца 3. Кацапы через неделю с начала нового месяца дают по отдельному городу. Например в Москве. Например +58%. Например в июне 2020.
Чехи свое подадут через месяц возможно.
Ну так что, это плановые смерти, или нет? Болеют сейчас в Чехии 86% населения, сливателезасчитыватель?))

ответ вообще не по теме сначала Хотаб путается сам в количестве смертей в день давай каждый раз разную информацию которая НЕ сходиться с официальными данными Чехии более чем на 60 человек в день .
Потом начинает утверждать голословно что смерность выросла в два раза по сравнению с обычно .. потом говорит что цифр никто не знает и никто не публикует .... но без цифр без статистики Хотаб лучше чем чехи умеет считать и дает на гора увеличение смерности в два раза по сравнению с обычной !
Афигеть люди давайте ссылки или пишите ИМХО ( мое личное мнение) в каждом предложении . Если не лениться и копнуть чуть глубже, а не тупо верить нагнетателям и 15 минут посмотреть гугл сразу все видно . ГОСПОДА ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ ФАКТЫ САМИ. Кому надо все ссылки есть выводы перепроверяйте .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:49

  freeze написав:Вчера на кассе в супермаркете слышу один кассир с маской на подбородке говорит другому - Я уже три дня запаха не чувствую.

А второй кассир ему, наверное, отвечает: повезло тебе! Я уже неделю запахи не чувствую :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:51

  freeze написав:
Зачем претензии управляющему магазином ?
Сейчас диджитализация.
У каждой сети есть сайт, где можно связаться с управляющим управляющего.

Несколько лет назад одна страховая компания начала морозиться по выплате мне, причем не банкрот, активно работающая.
Зачем с ними ругаться, клац, Гугл, письмо начальнику комитета по финнадзору или как там правильно называется.
Через неделю позвонили из страховой компании с извинениями и всё выплатили быстренько.

Ну тут не так ситуация, одно дело просроченная колбаса, максимум что может быть - расстройство кишечника, а другое дело, когда сидит больной кассир на кассе, тут на ситуацию нужно реагировать молниеносно. Вообщем я поняла, вы тут уму разуму учите меня, яму, модавашина и т.д, возмущаетесь, что кто-то не носит маски и надо их "сжигать на кострах" а когда ситуация и правда критическая, вы молча убежали домой писать на сайт.
ПС даю 100%, что про больного кассира вы рассказали только здесь.
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