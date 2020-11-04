Додано: Чет 05 лис, 2020 15:47

Hotab написав: yama написав: слив защитан слив защитан

Какой ещё слив?)))

Ни одна страна не умеет давать счёт смертей за прошедшие сутки. И даже за неделю. Кто-то пересчитывает месяца 3. Кацапы через неделю с начала нового месяца дают по отдельному городу. Например в Москве. Например +58%. Например в июне 2020.

Чехи свое подадут через месяц возможно.

Ну так что, это плановые смерти, или нет? Болеют сейчас в Чехии 86% населения, сливателезасчитыватель?)) Какой ещё слив?)))Ни одна страна не умеет давать счёт смертей за прошедшие сутки. И даже за неделю. Кто-то пересчитывает месяца 3. Кацапы через неделю с начала нового месяца дают по отдельному городу. Например в Москве. Например +58%. Например в июне 2020.Чехи свое подадут через месяц возможно.Ну так что, это плановые смерти, или нет? Болеют сейчас в Чехии 86% населения, сливателезасчитыватель?))

ответ вообще не по теме сначала Хотаб путается сам в количестве смертей в день давай каждый раз разную информацию которая НЕ сходиться с официальными данными Чехии более чем на 60 человек в день .Потом начинает утверждать голословно что смерность выросла в два раза по сравнению с обычно .. потом говорит что цифр никто не знает и никто не публикует .... но без цифр без статистики Хотаб лучше чем чехи умеет считать и дает на гора увеличение смерности в два раза по сравнению с обычной !. Если не лениться и копнуть чуть глубже, а не тупо верить нагнетателям и 15 минут посмотреть гугл сразу все видно .Кому надо все ссылки есть выводы перепроверяйте .