yama написав:Вот основные демографические показатели Чехии за 2019 год: Родившихся: 108 152 человека Умерших: 106 883 человека Естественный прирост населения: 1 269 человек
Я Вам по Вашому рідному Львову наведу:
У статистичному відомстві кажуть, причина зменшення Львова на майже три тисячі осіб — міграція та смерті. Народилися у Львові з початку року 3 тисячі 993 дитини, що на 398 (9,1%) менше, порівняно з цими місяцями 2019 року. Померли 5988 людей, що на 38 осіб (0,6%) більше, ніж торік. https://wz.lviv.ua/news/423595-pomyraie ... dzhuietsia
yamaо написав:где вы видите общую смерность все случаи вместе 500 в день ???
Я нигде не писал этой цифры, чехи свою Октябрьскую и ноябрьскую смертность озвучат позже, когда посчитают. Она будет даже выше "обычная+ ковидная", по опыту практически всех стран, имевших вспышку заболевания. Вы продолжаете утверждать,что эти 250 в день - это все плановые смерти, просто они активно болели ковид? Вы утверждаете , исходя из этого, что сегодня и сейчас выходит 86% активных больных в Чехии?
давайте сравним вот эти два поста который выше и который ниже
Hotab написав:Чехия передает привет трактористам, которые никак не замечали там ничего этакого. Напоминаю,общая ежедневная "нормальная" смертность в Чехии - менее 300 человек в день. Ну а Ковид приносит вот столько в ноябре:
давайте будем считать вашими же лживыми цифрами на вашей табличке смертей от ковид в день указано ~255 ( хотя на самом деле по статистике в Чехии ~195 дальше еще раз
Hotab написав:Напоминаю,общая ежедневная "нормальная" смертность в Чехии - менее 300 человек в день. Ну а Ковид приносит вот столько в ноябре: дальше табличка
теперь плюсуем обычная 290+ ваша 255 = 545 человек в день и потом слив ...
Hotab написав:Я нигде не писал этой цифры, чехи свою Октябрьскую и ноябрьскую смертность озвучат позже, когда посчитают.
но Хотаб то Уже посчитал вместо чехов
Востаннє редагувалось yama в Чет 05 лис, 2020 15:57, всього редагувалось 3 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Uppi написав:Подскажите пожалуйста как то мало информации о том что в группе риска находятся курильщики . Насколько мне известно легкие подверженные пагубной привычке КУРИТЬ более уязвимы для последствий вируса . Я думаю для тех кто переживает за свое здоровье и курит нужно отказываться от этой привычки . Это было актуально всегда , а сейчас тем более .
Потому что многовато статистики, противоречащей этому утверждению, но признать это официальная медицина не может себе позволить. Вот пример того, как сначала приводится неудобная статистика, а потом начинается стандартная песня о вреде курения
Дело в том что курение и пневмония это два фактора которые могут уложить человека в ящик . От курения в легких падает площадь всасывания . Одышка курильщика .
freeze написав: Вы как будто читаете только себя, и потом еще раз себя перечитываете. Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, надо уже думать головой, а не защищать коронавирус, что он убивает только больных и слабых, а нам здоровым он до сраки. Это называется эгоизм, плачем по норкам, и философски рассуждаем по умершим людям, что всё равно старые или больные умирают.
В данной ситуации мне очень жаль норок, потому как у них нет шанса спастись, их тупо возьмут и расстреляют! У старых и больных хоть есть шанс выздороветь.
У этих норок и без вируса не было шанса спастись-их судьба стать шубами,раньше или позже, в соответствии с планом производства (как ни печально это звучит).А про заразность меха ..в 80-е годы сокурсник моего мужа умер от бешенства заразившись от лисьей шапки кустарной выделки.
freeze написав: Вы как будто читаете только себя, и потом еще раз себя перечитываете. Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, надо уже думать головой, а не защищать коронавирус, что он убивает только больных и слабых, а нам здоровым он до сраки. Это называется эгоизм, плачем по норкам, и философски рассуждаем по умершим людям, что всё равно старые или больные умирают.
В данной ситуации мне очень жаль норок, потому как у них нет шанса спастись, их тупо возьмут и расстреляют! У старых и больных хоть есть шанс выздороветь.
У этих норок и без вируса не было шанса спастись-их судьба стать шубами,раньше или позже, в соответствии с планом производства (как ни печально это звучит).А про заразность меха ..в 80-е годы сокурсник моего мужа умер от бешенства заразившись от лисьей шапки кустарной выделки.
это философский вопрос так как не ясно смогло бы в природе самостоятельно вырасти такое огромное количество норок на этой территории без человека - думаю нет. ТАк же как и 50 000 свиней на площади одной фермы в дикой природе бы не выросли . получается человек их создал ( условия для жизни) и человек же их ...
Теперь по теме немного хороших новостей сегодня еще никто в Чехии не умер С ковид Den \Testovaných \Pozitivních \Mrtvých \Uzdravených 5.11.2020 \2 422 416 (+0) \378 716 (+0)\4 133 (+0)\199 763 (+0) https://koronainfo.cz/
Востаннє редагувалось yama в Чет 05 лис, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:в ожидании результата ПЦР пациент где будет где ожидать ? либо дома либо в палате с такими же ожидающими из которых будут настоящие ковидные
в обл.центре знакомого госпитализировали с 2х сторонней пневмонией в обычную больницу где он неделю ждал результата ПЦР, потом вследствии ухудшения его перевели в областную под аппарат ивл уже с диагнозом ковид. Неделю он лежал в обычной больнице в обычной палате, ходил в пищеблок, аптеку, куда то ещё. Мне кажется это вопиющее нарушение карантина по своей сути, на которое власти закрывают глаза.
Что этот товарищ вообще делал в больнице ? Без подтвержденного ковида, без подтвержденного стекловидного КТ, бодрячком бегая неделю по пищеблокам и аптекам. В такой ситуации лучше ждать неделю дома, или не жлобиться сдать платный ПЦР по срочному тарифу, жизнь одна на всём не сэкономишь.
Опять пациенты не такие. "Товарищ" обратился к "специалистам", вроде по адресу. И как на это "реагирует система"? А потом скыглят, что "вокруг одни ковидиоты". Уровень и количество "ковидиотизма" среди медиков не ниже, чем среди "пересичных". Поэтому вину в распространении болезни не надо перекладывать только на чужие плечи
yama написав:Теперь по теме немного хороших новостей сегодня еще никто в Чехии не умер С ковид Den \Testovaných \Pozitivních \Mrtvých \Uzdravených 5.11.2020 \2 422 416 (+0) \378 716 (+0)\4 133 (+0)\199 763 (+0) https://koronainfo.cz/
Догадаться, что чехи дают статистику по умершим в конце дня, дано не многим.
Вкладчик1234 написав:Опять пациенты не такие. "Товарищ" обратился к "специалистам", вроде по адресу. И как на это "реагирует система"? А потом скыглят, что "вокруг одни ковидиоты". Уровень и количество "ковидиотизма" среди медиков не ниже, чем среди "пересичных". Поэтому вину в распространении болезни не надо перекладывать только на чужие плечи
Возможно были описаны особенности какой-то области. В Одессе бодрый человек с неподтвержденным ковидом, имеет мало шансов сейчас попасть в больницу. Местов нет (с)
4133 совпадает с цифрой и волдометра : https://www.worldometers.info/coronavir ... -republic/ и статистики Чехии. https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 В разбивке по дням на текущий момент все три сайта дают разные цифры. За 3.11.20 Волдометер подтверждает мою цифру 259 дневных смертей. При этом этот же сайт пишет, что были апдейты. Исходя их того, что в результате апдейтов общая цифра (4133) не изменилась, произошли , значит перемещения смертей в днях. Все эти перетаскивания сайтами стат.инормации в другие дни не имеют никакого принципиального значения, и уж тем более называют слова сливозасчитывателя - клеветой! С моей стороны и близко нет никакой подтасовки.
Возвращаемся к вопросу, уже в свете несколько иных цифр, если сливозасчитывателю угодно. Повторяю вопрос к сливозасчитывателю яме: 220 суточных смертей по чешскому сайту, или 259 суточных смертей по волдометру - это плановые смерти? Это значит, что сейчас в Чехии активно болеет (по тесту ПЛР) 220/293 =75%( 259/293=85%) населения Чехии?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 05 лис, 2020 16:35, всього редагувалось 1 раз.