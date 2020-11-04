Додано: Чет 05 лис, 2020 16:39

Оперативная статистика Минюста показывает значительный рост смертности, начиная с октября. Чем-нибудь иным, кроме ковида, это объяснить невозможно.По состоянию на 25-е октября количество избыточных смертей составляло 500 в сутки (2000 против нормального уровня 1500)! Более поздняя статистика еще непоказательна, поскольку продолжает наполняться. Тем не менее, тренд понятен.Также обращаю внимание на то, что МОЗовская статистика смертности от ковида, очевидно, является сильно заниженной, поскольку до сих пор не выходит за лимит 200 человек в сутки.Берегите себя, берегите родных - вот именно сейчас в Украине начинается то, что с марта называли громкими словами эпидемия и пандемия. Да, их обесценили, в результате чего появилась каста ковидиотов (убежденных и просто легкомысленных), однако сегодня угроза реальна и очевидна. Включайте глубоко спрятанные инстинкты самосохранения - медики сделают, что смогут, но они не всесильны, а власть на вас плевала...