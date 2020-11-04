freeze написав: Вы как будто читаете только себя, и потом еще раз себя перечитываете. Hotab уже объяснял, что важна динамика процесса. Если стало в 10 раз хуже по одной и той же методике статистики, надо уже думать головой, а не защищать коронавирус, что он убивает только больных и слабых, а нам здоровым он до сраки. Это называется эгоизм, плачем по норкам, и философски рассуждаем по умершим людям, что всё равно старые или больные умирают.
В данной ситуации мне очень жаль норок, потому как у них нет шанса спастись, их тупо возьмут и расстреляют! У старых и больных хоть есть шанс выздороветь.
У этих норок и без вируса не было шанса спастись-их судьба стать шубами,раньше или позже, в соответствии с планом производства (как ни печально это звучит).А про заразность меха ..в 80-е годы сокурсник моего мужа умер от бешенства заразившись от лисьей шапки кустарной выделки.
Я в курсе, но от этого мне не становится их менее жалко. Мне вообще животных жальче, чем людей.
yama написав:Если условно вы заболеете грипом с температурой само собой и вам потребуется госпитализация - и допустим койки будут ,или вы себе купите , - куда вы ляжете ? верно в отделение к ковидникам и у вас кроме гриппа будет еще и ковид бонусом
от этого нет страховки вы можете лечь в кардиологию а там ковидник будет бессимптомный, а персонально каждому пациенту бокс никто не выделит. Ковид вскрыл все прелести нашей медицины, Помещения, койки, аппараты ивл и др. оборудование должно быть в запасе "на всякий случай", пусть не столице где недвижимость дорогая, например в райцентрах, но эти резервные мощности должны быть. Отдельная тема лаборатории, транспорт и врачи. Это стратегия выживания нации, следующий короновирус (или что-то ещё) может быть куда опаснее. Локдаунами такие вещи не лечатся.
vetka написав:Я в курсе, но от этого мне не становится их менее жалко. Мне вообще животных жальче, чем людей.
вам надо работать ветеринаром)
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Оперативная статистика Минюста показывает значительный рост смертности, начиная с октября. Чем-нибудь иным, кроме ковида, это объяснить невозможно.
По состоянию на 25-е октября количество избыточных смертей составляло 500 в сутки (2000 против нормального уровня 1500)! Более поздняя статистика еще непоказательна, поскольку продолжает наполняться. Тем не менее, тренд понятен.
Также обращаю внимание на то, что МОЗовская статистика смертности от ковида, очевидно, является сильно заниженной, поскольку до сих пор не выходит за лимит 200 человек в сутки.
Берегите себя, берегите родных - вот именно сейчас в Украине начинается то, что с марта называли громкими словами эпидемия и пандемия. Да, их обесценили, в результате чего появилась каста ковидиотов (убежденных и просто легкомысленных), однако сегодня угроза реальна и очевидна. Включайте глубоко спрятанные инстинкты самосохранения - медики сделают, что смогут, но они не всесильны, а власть на вас плевала...
Hotab написав:Повторяю вопрос к сливозасчитывателю яме: 220 суточных смертей по чешскому сайту, или 259 суточных смертей по волдометру - это плановые смерти? Это значит, что сейчас в Чехии активно болеет (по тесту ПЛР) 220/293 =75%( 259/293=85%) населения Чехии?
Вас просто жирно троллят. Потому что предположить, что Яма не может понять примитивную логическую цепочку на уровне 8-го класса школы, достаточно сложно.
Чем-нибудь иным, кроме ковида, это объяснить невозможно.
Яма что-нибудь придумает. Когда будет пытаться думать, пусть заодно сопоставит, что 200 суточных официальных ковидных против 500 избыточных суточных смертей - это очень красиво коррелирует с аналогичным порядком цифр в других странах. Практически всюду избыточная смертность превышала вдвое официальные ковидные смерти. Но в Чехии, наверное, все иначе. Там 220 (259) вовсе не приводят к избыточной смертности , а просто входят в нормальные 293 и не увеличивают их. ДБЛ, бл (с)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 05 лис, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Повторяю вопрос к сливозасчитывателю яме: 220 суточных смертей по чешскому сайту, или 259 суточных смертей по волдометру - это плановые смерти? Это значит, что сейчас в Чехии активно болеет (по тесту ПЛР) 220/293 =75%( 259/293=85%) населения Чехии?
Вас просто жирно троллят. Потому что предположить, что Яма не может понять примитивную логическую цепочку на уровне 8-го класса школы, достаточно сложно.
Знаю, но меня это не напрягает, даже наоборот, насчелкать зарвавшегося щегла пестрозадого по сопатке в радость))
Uppi ,про курильщиков: сегодня сотрудница написала,что у нее заболели родители возраста 65-67 лет.Отец-курильщик с многолетним стажем и хроническим бронхитом от этого,+существенный лишний вес.Тесты взяли,результат в течение недели,пока прописали антибиотики,ковид ли это и как будет протекать у злостного курильщика по возможности расскажу сообществу.
vitaliy_berdinskikh написав:Эта же статистика показывает что до октября никакой эпидемии в Украине не было. Внезапнааа!!!111 Mind the gap.
Нет. Отсидка дома дала хороший спад других смертей. И ковидные и околоковидные небольшие циры смертей на то время не смогли их перекрыть.
Какая отсидка дома? Уже давно не май, а в мае отсидка закончилась. Если до середины лета ещё были какие-то странные режимы работы, ну по крайне мере в некоторых предприятиях Харькова, то дальше все работают в обычном режиме. Дома сидят разве что айтишники, но их в общей массе крохи.
Ну и как вообще отсидка дома может повлиять на другие смерти?
Инфаркты наоборот должны были вырости, ибо люди сидели дома.
Рак никуда не делся: хоронил родственника летом.
ДТП возможно снизились весной. Но летом, особенно во второй половине, был обычный трафик.
Hotab написав:И ковидные и околоковидные небольшие циры смертей на то время не смогли их перекрыть.
Они и сейчас не представляют сколько-нибудь значимые цифры.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift