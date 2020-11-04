|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:21
vitaliy_berdinskikh написав: Hotab написав: Hotab написав:
И ковидные и околоковидные небольшие цифры смертей на то время не смогли их перекрыть.
Они и сейчас не представляют сколько-нибудь значимые цифры.
Значимые цифры применительно для Украины это сколько, в конкретных единицах смертей в день?
Хотелось бы услышать мнение других единомышленников Ямы, для которого значимое количество смертей в день в Украине это 300 000.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19004
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4545 раз.
- Подякували: 7276 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77
, swodnix
, yama
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7277
|1671328
|
Чет 05 лис, 2020 16:21
ЛОБ
|