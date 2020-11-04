RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2107210821092110

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
25
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  Hotab написав:
  Hotab написав:И ковидные и околоковидные небольшие цифры смертей на то время не смогли их перекрыть.

Они и сейчас не представляют сколько-нибудь значимые цифры.


Значимые цифры применительно для Украины это сколько, в конкретных единицах смертей в день?
Хотелось бы услышать мнение других единомышленников Ямы, для которого значимое количество смертей в день в Украине это 300 000.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 19004
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4545 раз.
Подякували: 7276 раз.
 
Профіль
4
22
5
  #<1 ... 2107210821092110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, swodnix, yama і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7277 1671328
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 16:21
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.