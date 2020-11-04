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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:47
lapay написав:
Весною була репетиція, коли піпл привчали до нових реалій, шкода, що піпл попався бестолковий.
Есть очень старая притча про мальчика который любил кричать "Волки".
Не знаю насколько она старая, но помню я её с раннего детства.
Так что люди не бестолковые, точнее бестолковые были когда поддались панике разгоняемой СМИ и властью.
Mind the gap.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 17:48
vitaliy_berdinskikh написав:
Про нехватку мест носители коронои говорили уже в апреле. Пожелания того чтоб мне не хватило места на ИВЛ -- звучали вообще с марта.
Наскільки я пам'ятаю, то заповненість першої черги була 50%, тільки там, де звозили хворих з усього району, могло бути більше. Про неготовність медичної системи, в основному, через відсутність засобів захисту, казали самі медики.
Есть очень старая притча про мальчика который любил кричать "Волки".
Вовки були на сусідній галявині, в Європі, і без карантину швидко добігли б і до нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 17:49
lapay написав:
Про неготовність медичної системи, в основному, через відсутність засобів захисту, казали самі медики.
Так они и спустя полгода ровно в том же состоянии. Бестолковое население в этом виновато?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 05 лис, 2020 17:50
lapay написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Весной я слышал ровно то же. Ровно те же камлания про нехватку мест в больницах. Ничего нового
Не було такого. Весною була репетиція, коли піпл привчали до нових реалій, шкода, що піпл попався бестолковий.
Пипл закрыли дома, а сами попёрли кутить по куршавелям и монако, откуда и привезли первые образцы короны.
На новый год повторят
За Виталия Наливкина!
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Додано: Чет 05 лис, 2020 17:52
vitaliy_berdinskikh написав:
Так они и спустя полгода ровно в том же состоянии.
Немає такого. Засоби захисту є навіть у швидких. Нехватка кисню і ШВЛ, то вже наслідок бестолковості населення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 18:03
lapay написав:
бестолковості населення
Ах, ну да...
Mind the gap.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 18:03
AstraZeneca срывает сроки поставки вакцины британским властям, пишет Financial Times. К концу года правительство сможет получить лишь 4% от запланированного объема в 100 млн доз, при этом 30 млн доз ждали еще в сентябре.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Чет 05 лис, 2020 18:21
Uppi написав:
Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?
Это называется реформа доктора смерть из Чикаго. Но если бы корона пришла к 22му году, то лечились бы по скайпу как эта дура советовала. Повезло, что ещё не всю рехворму в жизнь привели.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 18:24
Starikan написав: antey1969 написав: zРадио написав:
Столько статей о цИнке, а вы никак его написание не усвоите
PS: насчет витамина D - он уже лет 5 активно популяризируется, и это небезосновательно. Действительно, большинство населения развитых стран живет в зоне недостаточной инсоляции, и дефицит этого витамина (все более часто называемого учеными стероидным гормоном) запускает очень разнообразный букет заболеваний
Кушайте умеренно цитрусовые, петрушку, капусту(С), тунец, сардину, яйца, молоко(D), и никакие витамины покупать не придется.
Я все это ел (вместо молока - йогурт), год назад сдал анализ - уровень вит.Д был 12.
После чего постоянно принимал 1000ед, довел уровень до 35, сейчас принимаю 600ед.
Дело не в питании, а в усвояемости. И возраст накладывает отпечаток.
Народ верит в силу петрушки, не переубеждайте. Если корень привязать к одному месту, то заменит виагру.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 18:41
vitaliian написав:
....
а кто с работы возвращается после 20 тому продукты в интернете покупать? так сделали бы доступной доставку может меньше народу шаталось по магазинам.
Что Вы называете доступной доставкой?
В общем-то сейчас полно служб доставки, многие фирмы делают даже бесплатную доставку (чаще, правда, на близкие расстояния). Во всяком случае, в крупных городах.
Ну и те, кто работает позже 20.00 начинают, обычно позже 8.00, т.е. можно скупиться утром.
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