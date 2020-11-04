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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2109211021112112 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 13 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 10% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 49% 25 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 16% 8 Всього голосів : 51 Додано: Чет 05 лис, 2020 18:47 Ratatui написав: Uppi написав: Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ? Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?



Это называется реформа доктора смерть из Чикаго. Но если бы корона пришла к 22му году, то лечились бы по скайпу как эта дура советовала. Повезло, что ещё не всю рехворму в жизнь привели. Это называется реформа доктора смерть из Чикаго. Но если бы корона пришла к 22му году, то лечились бы по скайпу как эта дура советовала. Повезло, что ещё не всю рехворму в жизнь привели.



Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала. Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала. vano80 Повідомлень: 1908 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 259 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 18:50 Starikan написав: ......

Оставил учетку yama, чтобы, так сказать, не терять полностью связь с окружающим вильнолюдом ......Оставил учетку yama, чтобы, так сказать, не терять полностью связь с окружающим вильнолюдом

Оставили не самую показательную учётку.

Он всё же не вильнолюдь, а, скорее, сомневающийся или, возможно, даже критически настроенный к реальным действиям. Оставили не самую показательную учётку.Он всё же не вильнолюдь, а, скорее, сомневающийся или, возможно, даже критически настроенный к реальным действиям. ЛАД 2 Повідомлень: 17508 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4576 раз. Подякували: 4268 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 19:02 Кучинелли написав: .....

Всегда и везде жизнь человека была приоритетом.

..... .....Всегда и везде жизнь человека была приоритетом......

Ну, это Вы увлеклись

Приоритетом она стала совсем недавно. Может несколько десятилетий. И то больше на словах.

В истории ценилась не жизнь, а только польза (доход), кот. человек мог принести хозяину. Ну, это Вы увлеклисьПриоритетом она стала совсем недавно. Может несколько десятилетий. И то больше на словах.В истории ценилась не жизнь, а только польза (доход), кот. человек мог принести хозяину. ЛАД 2 Повідомлень: 17508 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4576 раз. Подякували: 4268 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2109211021112112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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