Uppi написав:Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?
Это называется реформа доктора смерть из Чикаго. Но если бы корона пришла к 22му году, то лечились бы по скайпу как эта дура советовала. Повезло, что ещё не всю рехворму в жизнь привели.
Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала.