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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2109211021112112

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
25
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:47

  Ratatui написав:
  Uppi написав:Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?


Это называется реформа доктора смерть из Чикаго. Но если бы корона пришла к 22му году, то лечились бы по скайпу как эта дура советовала. Повезло, что ещё не всю рехворму в жизнь привели.


Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:50

  Starikan написав:......
Оставил учетку yama, чтобы, так сказать, не терять полностью связь с окружающим вильнолюдом :mrgreen:

Оставили не самую показательную учётку.
Он всё же не вильнолюдь, а, скорее, сомневающийся или, возможно, даже критически настроенный к реальным действиям.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:02

  Кучинелли написав:.....
Всегда и везде жизнь человека была приоритетом.
.....

Ну, это Вы увлеклись :)
Приоритетом она стала совсем недавно. Может несколько десятилетий. И то больше на словах.
В истории ценилась не жизнь, а только польза (доход), кот. человек мог принести хозяину.
ЛАД
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