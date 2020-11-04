Uppi написав:Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?
Это называется реформа доктора смерть из Чикаго. Но если бы корона пришла к 22му году, то лечились бы по скайпу как эта дура советовала. Повезло, что ещё не всю рехворму в жизнь привели.
Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала.
vitaliy_berdinskikh написав:Эта же статистика показывает что до октября никакой эпидемии в Украине не было. Внезапнааа!!!111[/quote]....
zРадиодайте ссылки на цифры . на основе которых вы делаете эти выводы ! так как официально заявлено что все цифры скрыты
11 березня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 211, яка запроваджує карантинні обмеження. Під час дії карантину відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції тимчасово припинили надавати територіальним органам Держстату (ТОД) документи, що засвідчують випадки смерті* та містять інформацію про причини смерті українців. Ці документи відділи реєстрації передають органам статистики в паперовому вигляді раз на місяць (саме такий спосіб передачі даних передбачений законодавством). На підставі цих документів формується щомісячна статистична інформація щодо кількості померлих з розподілом за причинами смерті.
Отже, фактично з початку березня Державна служба статистики не має інформації про причини смертей українців.
Водночас Міністерство юстиції доручило підпорядкованим територіальним органам забезпечити подання звіту щодо державної реєстрації народжень, смертей, шлюбів, розірвань шлюбів в електронному форматі. Проте цей звіт не містить інформації з документів, що засвідчують випадки смерті (за причинами).
Тому до кінця карантинних обмежень щомісячна статистична інформація про кількість померлих по Україні та за регіонами буде формуватися та оприлюднюватися без розподілу померлих за причинами смерті.
Після закінчення карантину тимчасові обмежувальні норми припинять свою дію, відділи реєстрації нададуть необхідні документи ТОД. На підставі цих даних Держстат сформує та оприлюднить на сайті інформацію щодо кількості померлих з розподілом за причинами смерті.
Радо відповімо на всі ваші питання щодо цих даних.
* Документи, що засвідчують випадки смерті – лікарські свідоцтва (фельдшерські довідки) про смерть, лікарські свідоцтва про перинатальну смерть, копії рішень суду про встановлення факту смерті.
Нормативні акти, що регулюють обмін даними і які призвели до тимчасової відсутності на час карантину актуальних даних у Держстату, наводимо нижче.
· Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами)
· Інструкція про ведення звітності відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24.01.2013 № 169/5 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.01.2013 за № 189/22721
я прозреваю от этого я в шоке - СПЕЦИАЛЬНО ЗАСЕКРЕТИТЬ статистику за 2020 это наводит на мысли
но интересно другое
За даними служби статистики, до старту карантину щомісяця від хвороб дихальних шляхів вмирало близько тисячі осіб, з них через ГРВІ та пневмонії — близько 500 людей. Піковим місяцем з найбільшою смертністю людей від проблем із дихальними шляхами з року в рік залишається січень.
Всё же если быть более объективным, то январь-февраль.(на эти периоды приходится наиболее острые течения пневмоний с летальными исходами) НО, на что обратил внимание на этой недели: 1. Официально -больные НА РАБОТЕ! 2. Спасибо, хочь предупреждают - не подходи. 3. О тестировании нет и речи. 4 Тесты сделали тем, кто выздоровел. В большинстве своём именно по роду деятельности являющиеся разносчиками.
В больничке дают только рекомендации.
Или того похлеще, - в "больничном", говорит отказали, а деваться некуда - и бегает по городу...(дикость какая-то.), а в компании даже намордников не выдают.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Uppi написав:Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?
Это называется реформа доктора смерть из Чикаго. Но если бы корона пришла к 22му году, то лечились бы по скайпу как эта дура советовала. Повезло, что ещё не всю рехворму в жизнь привели.
Поверьте, это ни много ни мало 1/1000 доли того, что обдаровані пакращанцы натворили.
Именно по этой причине лечиться стараются не ближе, чем в Шаритэ. Ющь и тот только в Австрию мотался - пчёлы не спасали.
vano80 написав:Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала.
Уничтоженная система не имеет способности к "самовосстановлению" - без отдельного внимания сверху. Ибо отечественная система государственной коррупции - в полном объёме истощила материальные ресурсы населения - оно самое нищее в Европе. И платить от 1000$, за лечение гриппа - не готово.
А те паразиты, что его обескровили и в Германии, Австрии, Израиле, Кубе, ... - на достойном уровне от наших же заробитчан-медиков могут подлечиться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Uppi написав:Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?
Это называется реформа доктора смерть из Чикаго. Но если бы корона пришла к 22му году, то лечились бы по скайпу как эта дура советовала. Повезло, что ещё не всю рехворму в жизнь привели.
Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала.
Дружище, а ещё год назад столько кислорода как и гробов не надо было. А вот сколько тубиков и психушек с больничками с койко местами уничтожить(сократить) в методичке из обкома расписано было.