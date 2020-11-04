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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 21102111211221132114> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 25% 13 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 10% 5 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 49% 25 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 16% 8 Всього голосів : 51 Додано: Чет 05 лис, 2020 18:47 Ratatui написав: Uppi написав: Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ? Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?



Это называется реформа доктора смерть из Чикаго. Но если бы корона пришла к 22му году, то лечились бы по скайпу как эта дура советовала. Повезло, что ещё не всю рехворму в жизнь привели. Это называется реформа доктора смерть из Чикаго. Но если бы корона пришла к 22му году, то лечились бы по скайпу как эта дура советовала. Повезло, что ещё не всю рехворму в жизнь привели.



Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала. Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала. vano80 Повідомлень: 1908 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 259 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 18:50 Starikan написав: ......

Оставил учетку yama, чтобы, так сказать, не терять полностью связь с окружающим вильнолюдом ......Оставил учетку yama, чтобы, так сказать, не терять полностью связь с окружающим вильнолюдом

Оставили не самую показательную учётку.

Он всё же не вильнолюдь, а, скорее, сомневающийся или, возможно, даже критически настроенный к реальным действиям. Оставили не самую показательную учётку.Он всё же не вильнолюдь, а, скорее, сомневающийся или, возможно, даже критически настроенный к реальным действиям. ЛАД 2 Повідомлень: 17512 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4576 раз. Подякували: 4269 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 19:02 Кучинелли написав: .....

Всегда и везде жизнь человека была приоритетом.

..... .....Всегда и везде жизнь человека была приоритетом......

Ну, это Вы увлеклись

Приоритетом она стала совсем недавно. Может несколько десятилетий. И то больше на словах.

В истории ценилась не жизнь, а только польза (доход), кот. человек мог принести хозяину. Ну, это Вы увлеклисьПриоритетом она стала совсем недавно. Может несколько десятилетий. И то больше на словах.В истории ценилась не жизнь, а только польза (доход), кот. человек мог принести хозяину. ЛАД 2 Повідомлень: 17512 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4576 раз. Подякували: 4269 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 19:12 yama написав: zРадио написав: vitaliy_berdinskikh написав: Эта же статистика показывает что до октября никакой эпидемии в Украине не было. Внезапнааа!!!111[/quote].... /quote]....

zРадио дайте ссылки на цифры . на основе которых вы делаете эти выводы !

так как официально заявлено что все цифры скрыты

11 березня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 211, яка запроваджує карантинні обмеження. Під час дії карантину відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції тимчасово припинили надавати територіальним органам Держстату (ТОД) документи, що засвідчують випадки смерті* та містять інформацію про причини смерті українців. Ці документи відділи реєстрації передають органам статистики в паперовому вигляді раз на місяць (саме такий спосіб передачі даних передбачений законодавством). На підставі цих документів формується щомісячна статистична інформація щодо кількості померлих з розподілом за причинами смерті.



Отже, фактично з початку березня Державна служба статистики не має інформації про причини смертей українців.



Водночас Міністерство юстиції доручило підпорядкованим територіальним органам забезпечити подання звіту щодо державної реєстрації народжень, смертей, шлюбів, розірвань шлюбів в електронному форматі. Проте цей звіт не містить інформації з документів, що засвідчують випадки смерті (за причинами).



Тому до кінця карантинних обмежень щомісячна статистична інформація про кількість померлих по Україні та за регіонами буде формуватися та оприлюднюватися без розподілу померлих за причинами смерті.



Після закінчення карантину тимчасові обмежувальні норми припинять свою дію, відділи реєстрації нададуть необхідні документи ТОД. На підставі цих даних Держстат сформує та оприлюднить на сайті інформацію щодо кількості померлих з розподілом за причинами смерті.



Радо відповімо на всі ваші питання щодо цих даних.



* Документи, що засвідчують випадки смерті – лікарські свідоцтва (фельдшерські довідки) про смерть, лікарські свідоцтва про перинатальну смерть, копії рішень суду про встановлення факту смерті.



Нормативні акти, що регулюють обмін даними і які призвели до тимчасової відсутності на час карантину актуальних даних у Держстату, наводимо нижче.



· Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами)



· Інструкція про ведення звітності відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24.01.2013 № 169/5 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.01.2013 за № 189/22721 https://mailchi.mp/f294abe6bca9/04a67m7 ... 43af3ba432



я прозреваю от этого я в шоке - СПЕЦИАЛЬНО ЗАСЕКРЕТИТЬ статистику за 2020

это наводит на мысли



но интересно другое За даними служби статистики, до старту карантину щомісяця від хвороб дихальних шляхів вмирало близько тисячі осіб, з них через ГРВІ та пневмонії — близько 500 людей. Піковим місяцем з найбільшою смертністю людей від проблем із дихальними шляхами з року в рік залишається січень.

https://opendatabot.ua/blog/447-death-s ... ybcBfsnB1k на основе которых вы делаете эти выводы !так как официально заявлено что все цифры скрытыя прозреваю от этого я в шоке -это наводит на мыслино интересно другое

Всё же если быть более объективным, то январь-февраль.(на эти периоды приходится наиболее острые течения пневмоний с летальными исходами)

НО, на что обратил внимание на этой недели:

1. Официально -больные НА РАБОТЕ!

2. Спасибо, хочь предупреждают - не подходи.

3. О тестировании нет и речи.

4 Тесты сделали тем, кто выздоровел.

В большинстве своём именно по роду деятельности являющиеся разносчиками.



В больничке дают только рекомендации.



Или того похлеще, - в "больничном", говорит отказали, а деваться некуда - и бегает по городу...(дикость какая-то.), а в компании даже намордников не выдают. Всё же если быть более объективным, то январь-февраль.(на эти периоды приходится наиболее острые течения пневмоний с летальными исходами)НО, на что обратил внимание на этой недели:1. Официально -больные НА РАБОТЕ!2. Спасибо, хочь предупреждают - не подходи.3. О тестировании нет и речи.4 Тесты сделали тем, кто выздоровел.В большинстве своём именно по роду деятельности являющиеся разносчиками.В больничке дают только рекомендации.Или того похлеще, - в "больничном", говорит отказали, а деваться некуда - и бегает по городу...(дикость какая-то.), а в компании даже намордников не выдают. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8485 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 19:20 Ratatui написав: Uppi написав: Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ? Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?



Это называется реформа доктора смерть из Чикаго. Но если бы корона пришла к 22му году, то лечились бы по скайпу как эта дура советовала. Повезло, что ещё не всю рехворму в жизнь привели. Это называется реформа доктора смерть из Чикаго. Но если бы корона пришла к 22му году, то лечились бы по скайпу как эта дура советовала. Повезло, что ещё не всю рехворму в жизнь привели.

Поверьте, это ни много ни мало 1/1000 доли того, что обдаровані пакращанцы натворили.



Именно по этой причине лечиться стараются не ближе, чем в Шаритэ.

Ющь и тот только в Австрию мотался - пчёлы не спасали.

vano80 написав: Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала. Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала.

Уничтоженная система не имеет способности к "самовосстановлению" - без отдельного внимания сверху.

Ибо отечественная система государственной коррупции - в полном объёме истощила материальные ресурсы населения - оно самое нищее в Европе.

И платить от 1000$, за лечение гриппа - не готово.



А те паразиты, что его обескровили и в Германии, Австрии, Израиле, Кубе, ... - на достойном уровне от наших же заробитчан-медиков могут подлечиться. Поверьте, это ни много ни мало 1/1000 доли того, что обдаровані пакращанцы натворили.Именно по этой причине лечиться стараются не ближе, чем в Шаритэ.Ющь и тот только в Австрию мотался - пчёлы не спасали.Уничтоженная система не имеет способности к "самовосстановлению" - без отдельного внимания сверху.Ибо отечественная система государственной коррупции - в полном объёме истощила материальные ресурсы населения - оно самое нищее в Европе.И платить от 1000$, за лечение гриппа - не готово.А те паразиты, что его обескровили и в Германии, Австрии, Израиле, Кубе, ... - на достойном уровне от наших же заробитчан-медиков могут подлечиться. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8485 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 19:43 vano80 написав: Ratatui написав: Uppi написав: Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ? Вчера вечером по каналу видела как врач с грустным видом рассказывает как не хватает коек для больных . А с кислородом вообще беда и это в 21 веке . Так вот как эта же врач призналась они планомерно последнее время уменьшали количество коек по всей Украине . Это прямая диверсия . Также в новостях постоянно оперируют процентным заполнением коек забывая указывать абсолютные величины . Но это же смешно на 5 миллионный город Киев 300 коек , как это называется ?



Это называется реформа доктора смерть из Чикаго. Но если бы корона пришла к 22му году, то лечились бы по скайпу как эта дура советовала. Повезло, что ещё не всю рехворму в жизнь привели. Это называется реформа доктора смерть из Чикаго. Но если бы корона пришла к 22му году, то лечились бы по скайпу как эта дура советовала. Повезло, что ещё не всю рехворму в жизнь привели.



Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала. Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала.



Дружище, а ещё год назад столько кислорода как и гробов не надо было. А вот сколько тубиков и психушек с больничками с койко местами уничтожить(сократить) в методичке из обкома расписано было. Дружище, а ещё год назад столько кислорода как и гробов не надо было. А вот сколько тубиков и психушек с больничками с койко местами уничтожить(сократить) в методичке из обкома расписано было. Ratatui

Повідомлень: 7280 З нами з: 30.11.12 Подякував: 111 раз. Подякували: 692 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 19:55 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Приоритетом она стала совсем недавно. Может несколько десятилетий. И то больше на словах. Приоритетом она стала совсем недавно. Может несколько десятилетий. И то больше на словах. после второй мировой войны если точнее. после второй мировой войны если точнее. верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat vitaliian

Повідомлень: 4963 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1033 раз. Подякували: 1439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 20:27 vitaliian написав: ЛАД написав: Приоритетом она стала совсем недавно. Может несколько десятилетий. И то больше на словах. Приоритетом она стала совсем недавно. Может несколько десятилетий. И то больше на словах. после второй мировой войны если точнее. после второй мировой войны если точнее.



Я считал, что это само собой разумеется.В форуме много кривотолков от таких как Вы, потому что Вам скорее всего мои слова напомнили языческие жертвоприношения Я считал, что это само собой разумеется.В форуме много кривотолков от таких как Вы, потому что Вам скорее всего мои слова напомнили языческие жертвоприношения Кучинелли

Повідомлень: 490 З нами з: 30.11.17 Подякував: 119 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 20:44 CRUSADER написав: vitaliian написав: vetka написав: Норок очень жалко... Норок очень жалко... могли бы отпустить тех что без вируса в дикую среду обитания. могли бы отпустить тех что без вируса в дикую среду обитания. Дания закрывает фермы с 2021 Дания закрывает фермы с 2021

Из соображений гуманности? Из соображений гуманности? ЛАД 2 Повідомлень: 17512 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4576 раз. Подякували: 4269 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лис, 2020 20:47 Kudrjavuy написав:

А те паразиты, что его обескровили и в Германии, Австрии, Израиле, Кубе, ... - на достойном уровне от наших же заробитчан-медиков могут подлечиться. А те паразиты, что его обескровили и в Германии, Австрии, Израиле, Кубе, ... - на достойном уровне от наших же заробитчан-медиков могут подлечиться.

Кстати, в Германии реально востребованы русскоговорящие терапевты. Там много наших из постсовка живет на ПМЖ или гражданами даже. А почему терапевты?

Там в частные кабинеты народ идет что пообеспеченнее, а наши соотечественники тащатся, если не нужно слова подбирать, да и с врачом-немцем сплошной орднунг(ни влево, ни вправо). С нашими все гораздо проще.

Единственное но... отечественные терапоиды в Германии плохо приживаются.

Наш терапевт давление меряет, слушает и лобик щупает. У немцев такая шара не прокатывает, терапевт там должен уметь и роды принять в случае чего, и центральную вену поставить без промаха, и еще много чего руками. Все что связано с кровью, у немцев только врач делает, а не как у нас, медсестра. Кстати, в Германии реально востребованы русскоговорящие терапевты. Там много наших из постсовка живет на ПМЖ или гражданами даже. А почему терапевты?Там в частные кабинеты народ идет что пообеспеченнее, а наши соотечественники тащатся, если не нужно слова подбирать, да и с врачом-немцем сплошной орднунг(ни влево, ни вправо). С нашими все гораздо проще.Единственное но... отечественные терапоиды в Германии плохо приживаются.Наш терапевт давление меряет, слушает и лобик щупает. У немцев такая шара не прокатывает, терапевт там должен уметь и роды принять в случае чего, и центральную вену поставить без промаха, и еще много чего руками. Все что связано с кровью, у немцев только врач делает, а не как у нас, медсестра. antey1969 1

Повідомлень: 10111 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1227 раз. Подякували: 2846 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 21102111211221132114> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 05 лис, 2020 16:21