Додано: Чет 05 лис, 2020 20:50

yama написав: на этом сайте картинка другая

1.11 + (+191)

2.11 (+194)

3.11 (+223)

4.11 (+123)

https://koronainfo.cz/ вот их официальный сайт

вторая подтасовка фактов обнаружена !!! на этом сайте картинка другая1.11 + (+191)2.11 (+194)3.11 (+223)4.11 (+123)вот их официальный сайтвторая подтасовка фактов обнаружена !!!

А сейчас там снова поменяли цифры ноября задним числом. В сторону повышения. Так может теперь сливозасчитывателя обвиним в подтасовке, а? Или оно найдет мужество извиниться за беспочвенные обвинения в подтасовке??Если я подавал цифры - значит они были такие. Если какие-то смерти ноября забросили в октябрь потом - это не ко мне вопросы.Так что там, сливозасчитыватель,найдешь в себе мужество не сливаться и рассказать нам, о 235 смертях (на твоем чешском сайте) за 3.11.20 - это лишние смерти, или входят в 293 обязательных ежедневных?))))