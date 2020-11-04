yama написав:на этом сайте картинка другая 1.11 + (+191) 2.11 (+194) 3.11 (+223) 4.11 (+123) https://koronainfo.cz/ вот их официальный сайт вторая подтасовка фактов обнаружена !!!
А сейчас там снова поменяли цифры ноября задним числом. В сторону повышения. Так может теперь сливозасчитывателя обвиним в подтасовке, а? Или оно найдет мужество извиниться за беспочвенные обвинения в подтасовке??
Если я подавал цифры - значит они были такие. Если какие-то смерти ноября забросили в октябрь потом - это не ко мне вопросы. Так что там, сливозасчитыватель, найдешь в себе мужество не сливаться и рассказать нам, о 235 смертях (на твоем чешском сайте) за 3.11.20 - это лишние смерти, или входят в 293 обязательных ежедневных?))))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 05 лис, 2020 20:57, всього редагувалось 5 разів.
freeze написав: Зачем претензии управляющему магазином ? Сейчас диджитализация. У каждой сети есть сайт, где можно связаться с управляющим управляющего.
Несколько лет назад одна страховая компания начала морозиться по выплате мне, причем не банкрот, активно работающая. Зачем с ними ругаться, клац, Гугл, письмо начальнику комитета по финнадзору или как там правильно называется. Через неделю позвонили из страховой компании с извинениями и всё выплатили быстренько.
Ну тут не так ситуация, одно дело просроченная колбаса, максимум что может быть - расстройство кишечника, а другое дело, когда сидит больной кассир на кассе, тут на ситуацию нужно реагировать молниеносно. Вообщем я поняла, вы тут уму разуму учите меня, яму, модавашина и т.д, возмущаетесь, что кто-то не носит маски и надо их "сжигать на кострах" а когда ситуация и правда критическая, вы молча убежали домой писать на сайт. ПС даю 100%, что про больного кассира вы рассказали только здесь.
Я с интересом посмотрел бы, как Вы жалуетесь завмагу. Он вызывает при Вас кассира, а та смотрит невинными глазами и говорит: "Не знаю, что пани придумала. Я прекрасно чувствую всё запахи".
P.s. От просроченной колбасы могут быть и более тяжёлые последствия.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 лис, 2020 21:11, всього редагувалось 1 раз.
У Франції коронавірус за минулу добу виявили у 58 046 людей, в лікарні надійшли ще 3 тис. нових пацієнтів з коронавірусом. Це - найвищий показник у Франції з моменту початку пандемії. 85% ліжкового фонду країни вже задіяно. Франція - країна в Європі, яка налічує найбільшу кількість випадків коронавірусу.
Це в 6 разів більше, ніж у нас зараз. Навіть уявити собі не можу таке...
yama 1. Очень боюсь, что цифры смертности в Чехии за 2020 г. это прогнозы, рассчитанные по какой-то матмодели, а не реальная смертность. 2. Смертность от ковида высокая только в последнее время (грубо говоря, последние 2 недели). Естественно, общее количество смертей от ковида пока относительно невелико ( по отношению ко всем смертям за год). А вот за последние дни ситуация резко изменилась
Lady_N написав:Це в 6 разів більше, ніж у нас зараз. Навіть уявити собі не можу таке...
Передвижные крематории уже не справляются, трупы сжигают прямо на улицах.
Не знаю, как крематории, но в больницах Киева участились случаи, когда родственники отказываются забирать тела умерших (еще до ковида начала нарастать тенденция). Озвучиваемая причина - нет средств на похороны.
antey1969 написав:Не знаю, как крематории, но в больницах Киева участились случаи, когда родственники отказываются забирать тела умерших (еще до ковида начала нарастать тенденция). Озвучиваемая причина - нет средств на похороны.
Соседка по этажу пролежала в морге пару месяцев. Пока соседи не скинулись и не похоронили. Потому что те кто должен был похоронить просто забили на это дело. Можете вычеркнуть минимум один такой случай из статистики ОБС.
А вообще не удивительно: власть отправляет население сидеть по домам, население за 30 лет так и не научилось финансовой грамотности, в том числе не имеет запасов на черный день. А тут бац, похороны. А денег нет. Пусть Зеленский хоронит.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
antey1969 написав:Не знаю, как крематории, но в больницах Киева участились случаи, когда родственники отказываются забирать тела умерших (еще до ковида начала нарастать тенденция). Озвучиваемая причина - нет средств на похороны.
Ничего себе Интересно, что дешевле в Киеве - кремация или самые дешевые услуги похоронной фирмы, если хоронить в земле, пусть даже за городом Кто знает, подскажите, плиз.