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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2111211221132114>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
25
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:на этом сайте картинка другая
1.11 + (+191)
2.11 (+194)
3.11 (+223)
4.11 (+123)
https://koronainfo.cz/ вот их официальный сайт
вторая подтасовка фактов обнаружена !!!


А сейчас там снова поменяли цифры ноября задним числом. В сторону повышения. Так может теперь сливозасчитывателя обвиним в подтасовке, а? Или оно найдет мужество извиниться за беспочвенные обвинения в подтасовке??

Если я подавал цифры - значит они были такие. Если какие-то смерти ноября забросили в октябрь потом - это не ко мне вопросы.
Так что там, сливозасчитыватель, :) найдешь в себе мужество не сливаться и рассказать нам, о 235 смертях (на твоем чешском сайте) за 3.11.20 - это лишние смерти, или входят в 293 обязательных ежедневных?))))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 05 лис, 2020 20:57, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:53

  vetka написав:
  freeze написав:
Зачем претензии управляющему магазином ?
Сейчас диджитализация.
У каждой сети есть сайт, где можно связаться с управляющим управляющего.

Несколько лет назад одна страховая компания начала морозиться по выплате мне, причем не банкрот, активно работающая.
Зачем с ними ругаться, клац, Гугл, письмо начальнику комитета по финнадзору или как там правильно называется.
Через неделю позвонили из страховой компании с извинениями и всё выплатили быстренько.

Ну тут не так ситуация, одно дело просроченная колбаса, максимум что может быть - расстройство кишечника, а другое дело, когда сидит больной кассир на кассе, тут на ситуацию нужно реагировать молниеносно. Вообщем я поняла, вы тут уму разуму учите меня, яму, модавашина и т.д, возмущаетесь, что кто-то не носит маски и надо их "сжигать на кострах" а когда ситуация и правда критическая, вы молча убежали домой писать на сайт.
ПС даю 100%, что про больного кассира вы рассказали только здесь.

Я с интересом посмотрел бы, как Вы жалуетесь завмагу. :)
Он вызывает при Вас кассира, а та смотрит невинными глазами и говорит: "Не знаю, что пани придумала. Я прекрасно чувствую всё запахи".

P.s. От просроченной колбасы могут быть и более тяжёлые последствия.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 лис, 2020 21:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:55

У Франції коронавірус за минулу добу виявили у 58 046 людей, в лікарні надійшли ще 3 тис. нових пацієнтів з коронавірусом. :shock:
Це - найвищий показник у Франції з моменту початку пандемії.
85% ліжкового фонду країни вже задіяно.
Франція - країна в Європі, яка налічує найбільшу кількість випадків коронавірусу.

Це в 6 разів більше, ніж у нас зараз. Навіть уявити собі не можу таке... :shock:
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Перепуганные британцы попрятались по домам, улицы городов опустели
https://www.standard.co.uk/news/uk/four ... 48064.html

Учитесь, бестолковые украинцы!
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:Це в 6 разів більше, ніж у нас зараз. Навіть уявити собі не можу таке...

Передвижные крематории уже не справляются, трупы сжигают прямо на улицах.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:07

  Кучинелли написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Приоритетом она стала совсем недавно. Может несколько десятилетий. И то больше на словах.
после второй мировой войны если точнее.


Я считал, что это само собой разумеется.В форуме много кривотолков от таких как Вы, потому что Вам скорее всего мои слова напомнили языческие жертвоприношения :D

Несдержанность в дискуссиях погубила когда-то довольно интересную ветку ULANUSA :(
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:08

yama
1. Очень боюсь, что цифры смертности в Чехии за 2020 г. это прогнозы, рассчитанные по какой-то матмодели, а не реальная смертность.
2. Смертность от ковида высокая только в последнее время (грубо говоря, последние 2 недели). Естественно, общее количество смертей от ковида пока относительно невелико ( по отношению ко всем смертям за год).
А вот за последние дни ситуация резко изменилась
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Lady_N написав:Це в 6 разів більше, ніж у нас зараз. Навіть уявити собі не можу таке...

Передвижные крематории уже не справляются, трупы сжигают прямо на улицах.

Не знаю, как крематории, но в больницах Киева участились случаи, когда родственники отказываются забирать тела умерших (еще до ковида начала нарастать тенденция). Озвучиваемая причина - нет средств на похороны.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Не знаю, как крематории, но в больницах Киева участились случаи, когда родственники отказываются забирать тела умерших (еще до ковида начала нарастать тенденция).
Озвучиваемая причина - нет средств на похороны.

Соседка по этажу пролежала в морге пару месяцев. Пока соседи не скинулись и не похоронили. Потому что те кто должен был похоронить просто забили на это дело. Можете вычеркнуть минимум один такой случай из статистики ОБС.

А вообще не удивительно: власть отправляет население сидеть по домам, население за 30 лет так и не научилось финансовой грамотности, в том числе не имеет запасов на черный день. А тут бац, похороны. А денег нет. Пусть Зеленский хоронит.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:27

  antey1969 написав:Не знаю, как крематории, но в больницах Киева участились случаи, когда родственники отказываются забирать тела умерших (еще до ковида начала нарастать тенденция). Озвучиваемая причина - нет средств на похороны.

Ничего себе :shock: Интересно, что дешевле в Киеве - кремация или самые дешевые услуги похоронной фирмы, если хоронить в земле, пусть даже за городом :roll: Кто знает, подскажите, плиз.
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