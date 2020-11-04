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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2111211221132114

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
25
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:кремация или самые дешевые услуги похоронной фирмы, если хоронить в земле
урну с прахом тоже хоронят в земле, именно таким образом упокоилась соседка о которой рассказал выше
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Lady_N написав:кремация или самые дешевые услуги похоронной фирмы, если хоронить в земле
урну с прахом тоже хоронят в земле, именно таким образом упокоилась соседка о которой рассказал выше


Судя по голливудским фильмам, там часто урну с прахом в шкаф ставят.
Да, и у нас интересно насколько это тема зарегулирована.
У меня знакомый как-то сказал, что урну с бабушкой в саду прикопали, у них частный дом и большой сад. Я подумал, может у него чёрный юмор такой. А сейчас размышляю, может и правду сказал.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Я подумал, может у него чёрный юмор такой. А сейчас размышляю, может и правду сказал.
можно вообще не закапывать держать дома как предмет интерьера.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:57

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Uppi написав:Насколько мне известно легкие подверженные пагубной привычке КУРИТЬ более уязвимы для последствий вируса .

Нет никаких научных подтверждений. Есть миф неизвестного происхождения.

Не совсем миф.
Не слышали о таком заболевании - ХОЗЛ. Одна из возможных причин - курение. Жизненный объем лёгких сильно уменьшается, дыхание как при астме во время приступа.
Не лечится.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Судя по голливудским фильмам, там часто урну с прахом в шкаф ставят.

Я тоже так думал пока сам не столкнулся.
Конечно рядом с крематорием есть колумбарий, он он давным давно заполнен, а построить новые на достаточно большой территории похоже просто не за что - судя по зачуханной территории со зданием которое наверное ещё Брежнева видело.

Выделяют пяточек где-то полметра на полметра, копают "шахту" под размеры урны, неглубокую,. В тарифе специальная для этого случая бетонная рамка - такая же как для полноценных могил только уменьшенная в размерах под выделенный клаптик.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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