урну с прахом тоже хоронят в земле, именно таким образом упокоилась соседка о которой рассказал выше
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Додано: Чет 05 лис, 2020 21:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
урну с прахом тоже хоронят в земле, именно таким образом упокоилась соседка о которой рассказал выше
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:42
Судя по голливудским фильмам, там часто урну с прахом в шкаф ставят.
Да, и у нас интересно насколько это тема зарегулирована.
У меня знакомый как-то сказал, что урну с бабушкой в саду прикопали, у них частный дом и большой сад. Я подумал, может у него чёрный юмор такой. А сейчас размышляю, может и правду сказал.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
можно вообще не закапывать держать дома как предмет интерьера.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:57
Не совсем миф.
Не слышали о таком заболевании - ХОЗЛ. Одна из возможных причин - курение. Жизненный объем лёгких сильно уменьшается, дыхание как при астме во время приступа.
Не лечится.
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я тоже так думал пока сам не столкнулся.
Конечно рядом с крематорием есть колумбарий, он он давным давно заполнен, а построить новые на достаточно большой территории похоже просто не за что - судя по зачуханной территории со зданием которое наверное ещё Брежнева видело.
Выделяют пяточек где-то полметра на полметра, копают "шахту" под размеры урны, неглубокую,. В тарифе специальная для этого случая бетонная рамка - такая же как для полноценных могил только уменьшенная в размерах под выделенный клаптик.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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