Додано: Чет 05 лис, 2020 22:09

Урну с прахом выдают родственникам через 3дня или можно позднее. Это дело родственников как с ней поступить. Никак не регламентируется что делать. Сама кремация через похоронное агентство стоит от 10 тыс. Это с моргом, гробом, катафалком без поминального обеда.

В Одессе возле крематория есть колумбарии. Есть и в стене, а есть участки в земле 90*90. Там такие бетонные колодцы 60*60 на поверхности с отверстием туда помещается максимум от 4-х до 6- ти урн в зависимости от их формы. Сам участок с колодцем там стоит 3600 грн, некоторые покупают по 2-4, для большого памятника или столика с лавкой. Работники крематория любят показывать колумбарии с памятниками, где люди при жизни уже выкупили место, поставили памятники. Осталось только опустить урну и указать дату смерти.