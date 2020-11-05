урну с прахом тоже хоронят в земле, именно таким образом упокоилась соседка о которой рассказал выше
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Додано: Чет 05 лис, 2020 21:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
урну с прахом тоже хоронят в земле, именно таким образом упокоилась соседка о которой рассказал выше
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:42
Судя по голливудским фильмам, там часто урну с прахом в шкаф ставят.
Да, и у нас интересно насколько это тема зарегулирована.
У меня знакомый как-то сказал, что урну с бабушкой в саду прикопали, у них частный дом и большой сад. Я подумал, может у него чёрный юмор такой. А сейчас размышляю, может и правду сказал.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
можно вообще не закапывать держать дома как предмет интерьера.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:57
Не совсем миф.
Не слышали о таком заболевании - ХОЗЛ? Одна из возможных причин - курение. Жизненный объем лёгких сильно уменьшается, дыхание как при астме во время приступа.
Не лечится.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 05 лис, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я тоже так думал пока сам не столкнулся.
Конечно рядом с крематорием есть колумбарий, он он давным давно заполнен, а построить новые на достаточно большой территории похоже просто не за что - судя по зачуханной территории со зданием которое наверное ещё Брежнева видело.
Выделяют пяточек где-то полметра на полметра, копают "шахту" под размеры урны, неглубокую,. В тарифе специальная для этого случая бетонная рамка - такая же как для полноценных могил только уменьшенная в размерах под выделенный клаптик.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:09
Урну с прахом выдают родственникам через 3дня или можно позднее. Это дело родственников как с ней поступить. Никак не регламентируется что делать. Сама кремация через похоронное агентство стоит от 10 тыс. Это с моргом, гробом, катафалком без поминального обеда.
В Одессе возле крематория есть колумбарии. Есть и в стене, а есть участки в земле 90*90. Там такие бетонные колодцы 60*60 на поверхности с отверстием туда помещается максимум от 4-х до 6- ти урн в зависимости от их формы. Сам участок с колодцем там стоит 3600 грн, некоторые покупают по 2-4, для большого памятника или столика с лавкой. Работники крематория любят показывать колумбарии с памятниками, где люди при жизни уже выкупили место, поставили памятники. Осталось только опустить урну и указать дату смерти.
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:24
цены тут
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 лис, 2020 22:25, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:25
Я изучал этот вопрос.регуляция лишь одна - чтобы получить прах, нужна справка с кладбища о предоставлении места(которое чаще всего не используется).всё остальное никак не регулируется и не регламентируется.Далее , делать можно что угодно - хранение, захоронение, развеяние...
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:36
Был по работе в Мюнхене, при кашле стало отдавать в сердце, привели к врачу - тот сделал кардиограмму - не то, сделал рентген - сказал смещение позвонков, поставил блокаду, сделал мануалку, выписал таблетки, и всё сам....что не понравилось - очередь из больных, а там чхают, кашляют...
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вот реалии борьбы с COVID, чтоб там Степанов не говорил.
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