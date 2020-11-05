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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2112211321142115

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
25
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:56

  Бывалый написав: Сама кремация через похоронное агентство стоит от 10 тыс. Это с моргом, гробом, катафалком без поминального обеда.

Теперь понятно почему не все люди забирают умерших родственников из больниц... Если, например, живут от зарплаты до зарплаты или в семье детИ или не все взрослые работают и т.д. и т.п.
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:57

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Lady_N написав:Це в 6 разів більше, ніж у нас зараз. Навіть уявити собі не можу таке...

Передвижные крематории уже не справляются, трупы сжигают прямо на улицах.

Уже писал.
В Европе пока рекорды по числу заболевших.
По количеству смертей пока до весенних цифр не дошли. В той же Франции по новым случаям превзошли весну ещё в сентябре (если не в августе).
Весной у них был рекорд 31.03 - 7578, а с середины октября минимум в 2 раза больше.
По смертям рекорды весной были в первой половине апреля 15.04 - 1437. Сейчас пока рекорд 03.11 - 854. Остальные дни минимум в 2 раза меньше.

Так что Ваш чёрный юмор не в тему.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:01

  vitaliy_berdinskikh написав:.....
А вообще не удивительно: власть отправляет население сидеть по домам, население за 30 лет так и не научилось финансовой грамотности, в том числе не имеет запасов на черный день. А тут бац, похороны. А денег нет. Пусть Зеленский хоронит.

У достаточно многих не было за что делать запасы на черный день - прожить бы "белые" дни.
Так что финграмотность тут не при чём.
И Вам станет легче, если хоронить будет не Зе, а По?
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:16

  vano80 написав:......
Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала.

С юмором у Вас хорошо.
А вот знание ситуации, похоже, хромает.
Возможно, antey уточнит, но насколько я читал, с кислородом особых проблем нет. С баллонами посложнее, никто не рассчитывал на необходимость такого количества. Но основная проблема не в баллонах, а в больших ёмкостях. Вот из как раз не хватает.
А кислородные баллоны - прошлый век. Сейчас ставятся большие ёмкости, к которым подключаются кислородные магистрали. А таскать тяжеленные баллоны да ещё и в больших количествах в больницах особо и некому.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:31

  zРадио написав:yama

А чем не подходит ссылка, которую я оставил?

Я дал необходимый кусочек, а вся статистическая панель находится здесь:
https://q.rating.zone/#demographic . Источники данных подписаны и являются официальными!

если вы посмотрите мой пост, на который отвечаете, полностью то там есть цитата официального ответа минюста
https://mailchi.mp/f294abe6bca9/04a67m7 ... 43af3ba432
https://opendatabot.ua/blog/447-death-s ... ybcBfsnB1k
вот продублирую из другого источника
https://www.radiosvoboda.org/a/smertnis ... 28765.html
то есть не понятно откуда https://q.rating.zone взял эту информацию

ибо тут
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.html
информация строго до августа

никакой официальной статистики по смертности в Украине после августа в публичных официальных источниках нету
Але дані мали б акумулюватися у структурах, підвідомчих Міністерству юстиції та Міністерству охорони здоров’я.

Як пояснили Радіо Свобода в Мін’юсті, карантин унеможливив паперовий рух документів до управлінь статистики, тому ці дані не передавалися. Але із послабленням карантину відновилося транспортне сполучення між населеними пунктами, тож незабаром всі дані будуть передані органам статистики.

Із Міністерством охорони здоров’я ситуація набагато складніша. Жодної комунікації у відповідь на запит Радіо Свобода із міністерством не відбулося, окрім підтвердження, що наш запит у відомстві отримали.

Ми запитали в МОЗ про кількість померлих від інших хвороб, окрім COVID-19, за карантинні місяці, зокрема. Якщо профільне міністерство володіє цими даними, то в чому проблема їхнього надання – залишається питанням. Якщо ж їх у міністерстві немає, то виникає ще більше запитань щодо роботи цієї структури.

Станом на зараз відповіді від МОЗ немає, втім, Державне управління статистики почало публікувати інформацію щодо кількості померлих за причинами смерті. Є дані до квітня і зараз ми їх проаналізуємо.
на этот момент до августа http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 820_ue.xls

вывод откуда https://q.rating.zone/#demographic берет данные не понятно - эти данные под большим сомнением
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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