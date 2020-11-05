Lady_N написав:Це в 6 разів більше, ніж у нас зараз. Навіть уявити собі не можу таке...
Передвижные крематории уже не справляются, трупы сжигают прямо на улицах.
Уже писал. В Европе пока рекорды по числу заболевших. По количеству смертей пока до весенних цифр не дошли. В той же Франции по новым случаям превзошли весну ещё в сентябре (если не в августе). Весной у них был рекорд 31.03 - 7578, а с середины октября минимум в 2 раза больше. По смертям рекорды весной были в первой половине апреля 15.04 - 1437. Сейчас пока рекорд 03.11 - 854. Остальные дни минимум в 2 раза меньше.
vitaliy_berdinskikh написав:..... А вообще не удивительно: власть отправляет население сидеть по домам, население за 30 лет так и не научилось финансовой грамотности, в том числе не имеет запасов на черный день. А тут бац, похороны. А денег нет. Пусть Зеленский хоронит.
У достаточно многих не было за что делать запасы на черный день - прожить бы "белые" дни. Так что финграмотность тут не при чём. И Вам станет легче, если хоронить будет не Зе, а По?
vano80 написав:...... Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала.
С юмором у Вас хорошо. А вот знание ситуации, похоже, хромает. Возможно, antey уточнит, но насколько я читал, с кислородом особых проблем нет. С баллонами посложнее, никто не рассчитывал на необходимость такого количества. Но основная проблема не в баллонах, а в больших ёмкостях. Вот из как раз не хватает. А кислородные баллоны - прошлый век. Сейчас ставятся большие ёмкости, к которым подключаются кислородные магистрали. А таскать тяжеленные баллоны да ещё и в больших количествах в больницах особо и некому.
никакой официальной статистики по смертности в Украине после августа в публичных официальных источниках нету
Але дані мали б акумулюватися у структурах, підвідомчих Міністерству юстиції та Міністерству охорони здоров’я.
Як пояснили Радіо Свобода в Мін’юсті, карантин унеможливив паперовий рух документів до управлінь статистики, тому ці дані не передавалися. Але із послабленням карантину відновилося транспортне сполучення між населеними пунктами, тож незабаром всі дані будуть передані органам статистики.
Із Міністерством охорони здоров’я ситуація набагато складніша. Жодної комунікації у відповідь на запит Радіо Свобода із міністерством не відбулося, окрім підтвердження, що наш запит у відомстві отримали.
Ми запитали в МОЗ про кількість померлих від інших хвороб, окрім COVID-19, за карантинні місяці, зокрема. Якщо профільне міністерство володіє цими даними, то в чому проблема їхнього надання – залишається питанням. Якщо ж їх у міністерстві немає, то виникає ще більше запитань щодо роботи цієї структури.
Станом на зараз відповіді від МОЗ немає, втім, Державне управління статистики почало публікувати інформацію щодо кількості померлих за причинами смерті. Є дані до квітня і зараз ми їх проаналізуємо.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України