RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2113211421152116>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 51
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
25%
13
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
10%
5
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
49%
25
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
16%
8
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:56

  Бывалый написав: Сама кремация через похоронное агентство стоит от 10 тыс. Это с моргом, гробом, катафалком без поминального обеда.

Теперь понятно почему не все люди забирают умерших родственников из больниц... Если, например, живут от зарплаты до зарплаты или в семье детИ или не все взрослые работают и т.д. и т.п.
Lady_N
 
Повідомлень: 95
З нами з: 05.07.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:57

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Lady_N написав:Це в 6 разів більше, ніж у нас зараз. Навіть уявити собі не можу таке...

Передвижные крематории уже не справляются, трупы сжигают прямо на улицах.

Уже писал.
В Европе пока рекорды по числу заболевших.
По количеству смертей пока до весенних цифр не дошли. В той же Франции по новым случаям превзошли весну ещё в сентябре (если не в августе).
Весной у них был рекорд 31.03 - 7578, а с середины октября минимум в 2 раза больше.
По смертям рекорды весной были в первой половине апреля 15.04 - 1437. Сейчас пока рекорд 03.11 - 854. Остальные дни минимум в 2 раза меньше.

Так что Ваш чёрный юмор не в тему.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17516
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4576 раз.
Подякували: 4270 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:01

  vitaliy_berdinskikh написав:.....
А вообще не удивительно: власть отправляет население сидеть по домам, население за 30 лет так и не научилось финансовой грамотности, в том числе не имеет запасов на черный день. А тут бац, похороны. А денег нет. Пусть Зеленский хоронит.

У достаточно многих не было за что делать запасы на черный день - прожить бы "белые" дни.
Так что финграмотность тут не при чём.
И Вам станет легче, если хоронить будет не Зе, а По?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17516
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4576 раз.
Подякували: 4270 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:16

  vano80 написав:......
Добавь еще что и весь кислород она выдышала и баллоны в металлолом сдала.

С юмором у Вас хорошо.
А вот знание ситуации, похоже, хромает.
Возможно, antey уточнит, но насколько я читал, с кислородом особых проблем нет. С баллонами посложнее, никто не рассчитывал на необходимость такого количества. Но основная проблема не в баллонах, а в больших ёмкостях. Вот из как раз не хватает.
А кислородные баллоны - прошлый век. Сейчас ставятся большие ёмкости, к которым подключаются кислородные магистрали. А таскать тяжеленные баллоны да ещё и в больших количествах в больницах особо и некому.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17516
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4576 раз.
Подякували: 4270 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:31

  zРадио написав:yama

А чем не подходит ссылка, которую я оставил?

Я дал необходимый кусочек, а вся статистическая панель находится здесь:
https://q.rating.zone/#demographic . Источники данных подписаны и являются официальными!

если вы посмотрите мой пост, на который отвечаете, полностью то там есть цитата официального ответа минюста
https://mailchi.mp/f294abe6bca9/04a67m7 ... 43af3ba432
https://opendatabot.ua/blog/447-death-s ... ybcBfsnB1k
вот продублирую из другого источника
https://www.radiosvoboda.org/a/smertnis ... 28765.html
то есть не понятно откуда https://q.rating.zone взял эту информацию

ибо тут
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.html
информация строго до августа

никакой официальной статистики по смертности в Украине после августа в публичных официальных источниках нету
Але дані мали б акумулюватися у структурах, підвідомчих Міністерству юстиції та Міністерству охорони здоров’я.

Як пояснили Радіо Свобода в Мін’юсті, карантин унеможливив паперовий рух документів до управлінь статистики, тому ці дані не передавалися. Але із послабленням карантину відновилося транспортне сполучення між населеними пунктами, тож незабаром всі дані будуть передані органам статистики.

Із Міністерством охорони здоров’я ситуація набагато складніша. Жодної комунікації у відповідь на запит Радіо Свобода із міністерством не відбулося, окрім підтвердження, що наш запит у відомстві отримали.

Ми запитали в МОЗ про кількість померлих від інших хвороб, окрім COVID-19, за карантинні місяці, зокрема. Якщо профільне міністерство володіє цими даними, то в чому проблема їхнього надання – залишається питанням. Якщо ж їх у міністерстві немає, то виникає ще більше запитань щодо роботи цієї структури.

Станом на зараз відповіді від МОЗ немає, втім, Державне управління статистики почало публікувати інформацію щодо кількості померлих за причинами смерті. Є дані до квітня і зараз ми їх проаналізуємо.
на этот момент до августа http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 820_ue.xls

вывод откуда https://q.rating.zone/#demographic берет данные не понятно - эти данные под большим сомнением

  lapay написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Так они и спустя полгода ровно в том же состоянии.

Немає такого. Засоби захисту є навіть у швидких. Нехватка кисню і ШВЛ, то вже наслідок бестолковості населення.

философский вопрос - никто не озвучил конкретных цифр с больницами и адресами ... вся статистика строго засекречена :cry:
никто не может дать ссылку на официальную информацию ее просто нет
Министерство здравоохранения доложило, что проводит лицензирование предприятий, производящих необходимый кислород для обеспечения больниц. Сейчас в Украине 15,5 тыс. коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. – свободны.19 октября 2020 года - 12:54

по состоянию не сегодня по официальной статистике болеют
237 761 человек , при этом у нас по официальному заявлению месяц назад было уже 15,5 тис . коек с кислородом
сейчас 04.11.2020
Для прийому хворих на COVID-19 МОЗ розгортає додаткові ліжко-місця, зокрема із централізованим підведенням кисню. Якщо на початку епідемії нараховувалось 3 500 ліжок із підведеним киснем, то на початку вересня – 8 800, а станом на 3 листопада – уже 18 500. Протягом місяця цей показник буде доведений до не менше ніж 40 000.
Міністерство охорони здоров'я України
https://www.facebook.com МОЗ Украины ссылка не поститься номрально

теперь сравниваем всего болеет 237 761 человек , а коек с кислородом 18 500
мы знаем что без симптомов болеет до 80% значит остается около 48 000 больных с симптомами ( не обязательно нужен кислород)
то есть на 3 больных с симптомами у нас 1 койка с кислородом - этого более чем достаточно ! симптом это температура\головная боль\усталость и совсем не обязательно проблемы с дыханием

посчитаем по другому от общего количества 237 761 всех зараженных = позитивных тестов у нас 18 500 коек это 8% то есть каждому 10-му зараженному МОЗ может дать кислород ?
237 761 зараженных - 100%
237 7 - 1 %
18 500 коек / 2377,61 = ~8%
получается МОЗ врет либо о количестве коек либо о количестве больных и тем более о количестве критических случаев :!:
либо каждый 13-й зараженный требует кислород ?
18 500 * 13 = 240 000
Востаннє редагувалось yama в П'ят 06 лис, 2020 00:09, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5754 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:54

yama

У q.rating это оперативная статистика, о чем и я предупредил прежде, чем давать сюда график, и авторы сайта на нем указывают. Госстатовские данные финализированные, поэтому и подводятся с задержкой - в 20-х числах текущего месяца доступен лишь позапрошлый, даже не прошлый.

Если посмотреть на длинную картину по суточным данным q.rating, то становится очевидным, что 1500 смертей - это "обычный" суточный уровень, и когда с начала октября отмечается резкое увеличение количества смертей, то мы можем иметь дело только лишь с недобором из-за задержки поступления оперативных данных (т.е. реальная картина может быть еще хуже), но не перебором!

Это все нюансы, которые важны для учета при работе с этими оперативными данными. Иного рода ошибки в них быть не может.

Ну а почему Минюст отмахивается от наличия подобной статистики в доступе - чтобы не брать на себя ответственность за то, что кто-то будет интерпретировать неполные данные как ему вздумается... Я бы на их месте так же отвечал
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8147
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1487 раз.
Подякували: 3335 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4972
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1033 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:15

Нові симптоми коронавірусної хвороби.

верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4972
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1033 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:17

  zРадио написав:yama

У q.rating это оперативная статистика, о чем и я предупредил прежде, чем давать сюда график, и авторы сайта на нем указывают. Госстатовские данные финализированные, поэтому и подводятся с задержкой - в 20-х числах текущего месяца доступен лишь позапрошлый, даже не прошлый.

прошлый у нас октябрь , позапрошлый сентябрь ,
значит по состоянию на сейчас мы имеем реальные данные "Госстатовские данные" за
Август , ну все верно , тогда я не понимаю откуда У q.rating данные за
сентябрь отктябрь ? это НЕ финализированные, а промежуточные данные ? тогда с какой радости Минюст никому не дает, а q.rating-у дает ? как бы это не звучало :mrgreen:

проще говоря откуда у q.rating доступ к не финализированным данным Минюста ? и как им можно верить :?:
они что обладают инсайдом в Минюсте и этот человек во внерабочее время сидит и самостоятельно суммирует циферки за то что ему занесли денег ? :shock: "очень достоверная ифнормация" - " сомнениям не подлежит"

P.S. и так всюду копнешь чуть чуть глубже не поленишься проанализировать информацию из общественных открытых источников и сразу находишь не стыковки во всем ! допущения предположения интерполяции не финализированные данные
Прав был доктор хаус - "врут все" :roll: и еще был один чувак
"Эти господа исходили из того правильного расчета, что чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят" и так блин каждая цифра будь от министерства или от форумчан ни одна не пляшет между собой :wink: даже МОЗ завирается с официальными заявлениями
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5754 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:29

  yama написав:.......
zРадио дайте ссылки на цифры . на основе которых вы делаете эти выводы !
так как официально заявлено что все цифры скрыты
11 березня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 211, яка запроваджує карантинні обмеження. Під час дії карантину відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції тимчасово припинили надавати територіальним органам Держстату (ТОД) документи, ....
.....
https://mailchi.mp/f294abe6bca9/04a67m7 ... 43af3ba432

я прозреваю от этого я в шоке - СПЕЦИАЛЬНО ЗАСЕКРЕТИТЬ статистику за 2020 :shock:
это наводит на мысли
.....

Об этом уже писали. Не помню, кто. Возможно, и Вы.
Не знаю, как это постановление выполняется. Вполне могу допустить, что о нем "забыли" (у нас выполняются далеко не все законы и постановления).

Но цифры смерти от ковида регулярно приводятся. Пока что наш рекорд 199 смертей 04.11. Сегодня 05.11 - 193. (Цифры привожу по ворлдметру).
В то же время за прошлый год у нас было 581.114 умерших, т.е. в среднем 1592 смерти в день.
Ещё пару недель назад как рекордные воспринимались цифры около 100 смертей в день от ковида. Это 7% от средней общей смертности, т.е. в пределах статистических отклонений.
Сегодняшние цифры на общую смертность с начала года повлиять ещё не могли. "Всего" 7924 смерти от ковида по сравнению со среднестатистическими 492 тыс. - 1,6%.
Но вот за октябрь смертность от ковида составит уже порядка 7% или выше от средней. Даже если сомневаться в цифрах по ссылке zРадио, это уже заметное отклонение.
А при сегодняшнем росте (и изменение тенденции пока не просматривается) отклонение за ноябрь может (должно) быть выше 12%. Достаточно существенно.

P.s. Посчитал за октябрь по ворлдметру.
На 31.10 - 7196 смертей.
На 30.09 - 4129 смертей.
Итого за октябрь 3067 смертей. Примерная среднестатистическая цифра 1592•31=49352.
Т.о. смертность от ковида за октябрь - 6,2% от предполагаемой среднестатистической.
Выше немного ошибся.
Решил записать цифры, чтобы посмотреть за ноябрь.

P.p.s. По Вашим цитатам нет статистики о смертности с разбивкой по причинам смерти, а не об общей смертности. Общая смертность по этим постановлениям не тайна.
q.rating разбивку по причинам и не приводит, только общее количество смертей.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 лис, 2020 00:42, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17516
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4576 раз.
Подякували: 4270 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2113211421152116>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7277 1671527
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 16:21
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.