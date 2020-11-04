Додано: Чет 05 лис, 2020 23:31

zРадио написав: yama



А чем не подходит ссылка, которую я оставил?



Я дал необходимый кусочек, а вся статистическая панель находится здесь:

https://q.rating.zone/#demographic . Источники данных подписаны и являются официальными! А чем не подходит ссылка, которую я оставил?Я дал необходимый кусочек, а вся статистическая панель находится здесь:. Источники данных подписаны и являются официальными!

Але дані мали б акумулюватися у структурах, підвідомчих Міністерству юстиції та Міністерству охорони здоров’я.



Як пояснили Радіо Свобода в Мін’юсті, карантин унеможливив паперовий рух документів до управлінь статистики, тому ці дані не передавалися. Але із послабленням карантину відновилося транспортне сполучення між населеними пунктами, тож незабаром всі дані будуть передані органам статистики.



Із Міністерством охорони здоров’я ситуація набагато складніша. Жодної комунікації у відповідь на запит Радіо Свобода із міністерством не відбулося, окрім підтвердження, що наш запит у відомстві отримали.



Ми запитали в МОЗ про кількість померлих від інших хвороб, окрім COVID-19, за карантинні місяці, зокрема. Якщо профільне міністерство володіє цими даними, то в чому проблема їхнього надання – залишається питанням. Якщо ж їх у міністерстві немає, то виникає ще більше запитань щодо роботи цієї структури.



Станом на зараз відповіді від МОЗ немає, втім, Державне управління статистики почало публікувати інформацію щодо кількості померлих за причинами смерті. Є дані до квітня і зараз ми їх проаналізуємо.

lapay написав: vitaliy_berdinskikh написав: Так они и спустя полгода ровно в том же состоянии. Так они и спустя полгода ровно в том же состоянии.

Немає такого. Засоби захисту є навіть у швидких. Нехватка кисню і ШВЛ, то вже наслідок бестолковості населення. Немає такого. Засоби захисту є навіть у швидких. Нехватка кисню і ШВЛ, то вже наслідок бестолковості населення.

Министерство здравоохранения доложило, что проводит лицензирование предприятий, производящих необходимый кислород для обеспечения больниц. Сейчас в Украине 15,5 тыс. коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. – свободны.19 октября 2020 года - 12:54

Для прийому хворих на COVID-19 МОЗ розгортає додаткові ліжко-місця, зокрема із централізованим підведенням кисню. Якщо на початку епідемії нараховувалось 3 500 ліжок із підведеним киснем, то на початку вересня – 8 800, а станом на 3 листопада – уже 18 500. Протягом місяця цей показник буде доведений до не менше ніж 40 000.

3 больных с симптомами

получается МОЗ врет либо о количестве коек либо о количестве больных и тем более о количестве критических случаев

если вы посмотрите мой пост, на который отвечаете, полностью то там есть цитата официального ответа минюставот продублирую из другого источникато есть не понятно откудавзял эту информациюибо тутинформация строго до августаоткудаберет данные не понятно -философский вопрос - никто не озвучил конкретных цифр с больницами и адресами ... вся статистика строго засекреченаникто не может дать ссылку на официальную информацию ее просто нетпо состоянию не сегодня по официальной статистике болеют237 761 человек , при этом у нас по официальному заявлению месяц назад было уже 15,5 тис . коек с кислородомсейчас 04.11.2020Міністерство охорони здоров'я УкраїниМОЗ Украины ссылка не поститься номральнотеперь сравниваем всего болеет 237 761 человек , а коек с кислородом 18 500что без симптомов болеет до 80% значит остается около 48 000 больных с симптомами ( не обязательно нужен кислород)то есть нау нас 1 койка с кислородом - этого более чем достаточно ! симптом это температура\головная боль\усталость и совсем не обязательно проблемы с дыханиемпосчитаем по другому от общего количества 237 761у нас 18 500 коек это 8% то есть каждому 10-му зараженному МОЗ может дать кислород ?237 761 зараженных - 100%237 7 - 1 %18 500 коек / 2377,61 = ~8%либо каждый 13-й зараженный требует кислород ?18 500 * 13 = 240 000