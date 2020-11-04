Теперь понятно почему не все люди забирают умерших родственников из больниц... Если, например, живут от зарплаты до зарплаты или в семье детИ или не все взрослые работают и т.д. и т.п.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 22:56
Теперь понятно почему не все люди забирают умерших родственников из больниц... Если, например, живут от зарплаты до зарплаты или в семье детИ или не все взрослые работают и т.д. и т.п.
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:57
Уже писал.
В Европе пока рекорды по числу заболевших.
По количеству смертей пока до весенних цифр не дошли. В той же Франции по новым случаям превзошли весну ещё в сентябре (если не в августе).
Весной у них был рекорд 31.03 - 7578, а с середины октября минимум в 2 раза больше.
По смертям рекорды весной были в первой половине апреля 15.04 - 1437. Сейчас пока рекорд 03.11 - 854. Остальные дни минимум в 2 раза меньше.
Так что Ваш чёрный юмор не в тему.
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:01
У достаточно многих не было за что делать запасы на черный день - прожить бы "белые" дни.
Так что финграмотность тут не при чём.
И Вам станет легче, если хоронить будет не Зе, а По?
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:16
С юмором у Вас хорошо.
А вот знание ситуации, похоже, хромает.
Возможно, antey уточнит, но насколько я читал, с кислородом особых проблем нет. С баллонами посложнее, никто не рассчитывал на необходимость такого количества. Но основная проблема не в баллонах, а в больших ёмкостях. Вот из как раз не хватает.
А кислородные баллоны - прошлый век. Сейчас ставятся большие ёмкости, к которым подключаются кислородные магистрали. А таскать тяжеленные баллоны да ещё и в больших количествах в больницах особо и некому.
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:31
если вы посмотрите мой пост, на который отвечаете, полностью то там есть цитата официального ответа минюста
вот продублирую из другого источника
то есть не понятно откуда
ибо тут
информация строго до августа
никакой официальной статистики по смертности в Украине после августа в публичных официальных источниках нету
на этот момент до августа
вывод откуда
философский вопрос - никто не озвучил конкретных цифр с больницами и адресами ... вся статистика строго засекречена
никто не может дать ссылку на официальную информацию ее просто нет
по состоянию не сегодня по официальной статистике болеют
237 761 человек , при этом у нас по официальному заявлению месяц назад было уже 15,5 тис . коек с кислородом
сейчас 04.11.2020
Міністерство охорони здоров'я України
теперь сравниваем всего болеет 237 761 человек , а коек с кислородом 18 500
мы знаем что без симптомов болеет до 80% значит остается около 48 000 больных с симптомами ( не обязательно нужен кислород)
то есть на 3 больных с симптомами у нас 1 койка с кислородом - этого более чем достаточно ! симптом это температура\головная боль\усталость и совсем не обязательно проблемы с дыханием
посчитаем по другому от общего количества 237 761 всех зараженных = позитивных тестов у нас 18 500 коек это 8% то есть каждому 10-му зараженному МОЗ может дать кислород ?
237 761 зараженных - 100%
237 7 - 1 %
18 500 коек / 2377,61 = ~8%
получается МОЗ врет либо о количестве коек либо о количестве больных и тем более о количестве критических случаев
либо каждый 13-й зараженный требует кислород ?
18 500 * 13 = 240 000
Востаннє редагувалось yama в П'ят 06 лис, 2020 00:09, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:54
yama
У q.rating это оперативная статистика, о чем и я предупредил прежде, чем давать сюда график, и авторы сайта на нем указывают. Госстатовские данные финализированные, поэтому и подводятся с задержкой - в 20-х числах текущего месяца доступен лишь позапрошлый, даже не прошлый.
Если посмотреть на длинную картину по суточным данным q.rating, то становится очевидным, что 1500 смертей - это "обычный" суточный уровень, и когда с начала октября отмечается резкое увеличение количества смертей, то мы можем иметь дело только лишь с недобором из-за задержки поступления оперативных данных (т.е. реальная картина может быть еще хуже), но не перебором!
Это все нюансы, которые важны для учета при работе с этими оперативными данными. Иного рода ошибки в них быть не может.
Ну а почему Минюст отмахивается от наличия подобной статистики в доступе - чтобы не брать на себя ответственность за то, что кто-то будет интерпретировать неполные данные как ему вздумается... Я бы на их месте так же отвечал
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:15
Нові симптоми коронавірусної хвороби.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:17
прошлый у нас октябрь , позапрошлый сентябрь ,
значит по состоянию на сейчас мы имеем реальные данные "Госстатовские данные" за
Август , ну все верно , тогда я не понимаю откуда У q.rating данные за
сентябрь отктябрь ? это НЕ финализированные, а промежуточные данные ? тогда с какой радости Минюст никому не дает, а q.rating-у дает ? как бы это не звучало
проще говоря откуда у q.rating доступ к не финализированным данным Минюста ? и как им можно верить
они что обладают инсайдом в Минюсте и этот человек во внерабочее время сидит и самостоятельно суммирует циферки за то что ему занесли денег ? "очень достоверная ифнормация" - " сомнениям не подлежит"
P.S. и так всюду копнешь чуть чуть глубже не поленишься проанализировать информацию из общественных открытых источников и сразу находишь не стыковки во всем ! допущения предположения интерполяции не финализированные данные
Прав был доктор хаус - "врут все" и еще был один чувак
"Эти господа исходили из того правильного расчета, что чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят" и так блин каждая цифра будь от министерства или от форумчан ни одна не пляшет между собой даже МОЗ завирается с официальными заявлениями
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:29
Об этом уже писали. Не помню, кто. Возможно, и Вы.
Не знаю, как это постановление выполняется. Вполне могу допустить, что о нем "забыли" (у нас выполняются далеко не все законы и постановления).
Но цифры смерти от ковида регулярно приводятся. Пока что наш рекорд 199 смертей 04.11. Сегодня 05.11 - 193. (Цифры привожу по ворлдметру).
В то же время за прошлый год у нас было 581.114 умерших, т.е. в среднем 1592 смерти в день.
Ещё пару недель назад как рекордные воспринимались цифры около 100 смертей в день от ковида. Это 7% от средней общей смертности, т.е. в пределах статистических отклонений.
Сегодняшние цифры на общую смертность с начала года повлиять ещё не могли. "Всего" 7924 смерти от ковида по сравнению со среднестатистическими 492 тыс. - 1,6%.
Но вот за октябрь смертность от ковида составит уже порядка 7% или выше от средней. Даже если сомневаться в цифрах по ссылке zРадио, это уже заметное отклонение.
А при сегодняшнем росте (и изменение тенденции пока не просматривается) отклонение за ноябрь может (должно) быть выше 12%. Достаточно существенно.
P.s. Посчитал за октябрь по ворлдметру.
На 31.10 - 7196 смертей.
На 30.09 - 4129 смертей.
Итого за октябрь 3067 смертей. Примерная среднестатистическая цифра 1592•31=49352.
Т.о. смертность от ковида за октябрь - 6,2% от предполагаемой среднестатистической.
Выше немного ошибся.
Решил записать цифры, чтобы посмотреть за ноябрь.
P.p.s. По Вашим цитатам нет статистики о смертности с разбивкой по причинам смерти, а не об общей смертности. Общая смертность по этим постановлениям не тайна.
q.rating разбивку по причинам и не приводит, только общее количество смертей.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 лис, 2020 00:42, всього редагувалось 2 разів.
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